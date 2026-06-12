Hoy en PcComponentes, liquidación del MacBook más barato: así puedes conseguir el MacBook Neo desde 629 euros

Históricamente, hacernos con el MacBook (Air o Pro) más reciente solía suponer un desembolso importante de dinero. Incluso las configuraciones más básicas de estos portátiles rondaban (e incluso superaban) la barrera de los 1.000 euros. Pero todo cambió con la llegada del MacBook Neo: un MacBook de última generación, con apenas unos meses en el mercado, que se puede comprar desde 699 euros. Buenísimo precio que puede ser aún mejor gracias a modelos reacondicionados, como estos de PcComponentes:

MacBook Neo 8/256 GB color índigo por 629,45 euros

color índigo por 629,45 euros MacBook Neo 8/512 GB color índigo por 719,45 euros

Un portátil compacto, ligero, potente y con gran autonomía

Acudiendo al mercado de reacondicionados podemos ahorrarnos un buen pellizco en prácticamente cualquier dispositivo o equipo que pensáramos comprar. En este sentido, tiendas como Back Market, el outlet de MediaMarkt o la sección de reacondicionados de PcComponentes son tres excelentes tiendas online a las que acudir. Y en lo que al MacBook Neo se refiere, PcComponentes parece ser el único lugar con stock disponible ahora mismo.

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Por poner en contexto, el MacBook Neo en su configuración más básica (8/256 GB) tiene un PVP de 699 euros (aunque Amazon lo tiene rebajado a 679 euros) y aquí lo encontramos por esos 629 euros. En su configuración más alta (8/512 GB y con Touch ID), el PVP sube a 799 euros (rebajado a 749 euros en PcComponentes) pero reacondicionado sale por esos 719 euros. Nada mal para dos equipos en estado "como nuevo", con 30 días de plazo para devolución gratuita si no nos gusta y con garantía.

El MacBook Neo es una excelente (y económica) forma de obtener la experiencia de MacOS gastando lo mínimo, frente a los precios de los MacBook Air y Pro. Siendo muy parejo al Air en acabados, aunque en este caso nos quedamos sin teclado retroiluminado.

Por lo demás, el Neo ofrece una pantalla de 13 pulgadas a 60 Hz al no contar con la tecnología ProMotion, 8 GB de RAM, 256 GB o 512 GB de SSD (dependiendo de la configuración) y una autonomía de hasta 16 horas. Todo ello, con un procesador A18 Pro que, aunque no pertenece a la serie M, recibirá las últimas novedades de Apple en materia de software y es más que solvente para prácticamente cualquier tarea diaria. En conjunto, un equipo con una brutal relación calidad precio.

⚡ EN RESUMEN: oferta macbook neo reacondicionado ✅ LO MEJOR Su precio, que al tratarse de un producto reacondicionado mejora aún más su ya de por sí buen PVP

que al tratarse de un producto reacondicionado mejora aún más su ya de por sí buen PVP Con garantía y 30 días de devolución gratuita, dos claves con las que ganamos en tranquilidad ❌ LO PEOR Su cantidad de memoria RAM que es de 8 GB en todas sus configuraciones y que puede quedarse corta a largo plazo 💡 CÓMPRALO SI... buscabas el mejor precio posible en un MacBook Neo y no te importa que se trate de un reacondicionado ⛔ NO LO COMPRES SI... prefieres estrenar tú mismo tus equipos. En ese caso, la oferta del MacBook Neo en Amazon (679 euros) es también muy buena

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