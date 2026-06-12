Una startup de Barcelona contra el gigante asiático: Theker logra 74 millones para batir a China en su propio juego

74 millones de euros acaban de levantar los responsables de la startup barcelonesa Theker. La cantidad está muy lejos de las rondas multimillonarias de las empresas de IA de Silicon Valley, pero es todo un voto de confianza para un proyecto especialmente ambicioso: competir con los gigantes de la robótica china desde una perspectiva diferente.

Qué hace Theker. La empresa fue fundada en 2022 por Carla Gómez Cano y Jia Qiang Ye Zhu. A diferencia de la robótica industrial tradicional, que realiza tareas mecánicas y repetitivas, Theker automatiza procesos donde los objetos cambian constantemente. Uno de sus últimos logros es el de lograr automatizar el proceso de doblar prendas textiles, una tarea sumamente compleja para un robot debido a las diferentes texturas, grosores y materiales.

Todo un hito. La ronda de financiación conseguida por Theker se convierte en una de las mayores operaciones de capital riesgo en el sector tecnológico español en lo que va de año. La startup, nacida con la abicion de recuperar parte de la producción de microelectrónica en Occidente, usará estos nuevos recursos para ampliar sus plantas de producción en Cataluña, contratar talento y acelerar la distribución desus brazos robóticos de alta precisión en Europa y EEUU. Esta ronda se suma a la que la compañía consiguió en julio de 2025, que fue de 18 millones de euros.

La moda apuesta por la tecnología. La ronda está liderada por el fondo estadounidense CRV, pero en ella también partcipan fondos españoles como K Fund, Itnig, Mission y Kibo Ventures. Hay sorpresas llamativas en el accionariado, que ahora incluye a dos gigantes del mundo de la moda: por un lado LVHM. Por otro, atención, Inditex, que ya apoyó a la empresa en sus inicios.

Robots made in Spain. La gran contradicción del modelo de negocio de Theker está en intentar superar a China en el terreno del precio utilizando mano de obra e ingeniería desarrolladas en nuestro país. La industria europea se ha centrado en software o robótica superespecializada y muy cara.

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Esta Nintendo Switch 2 podría ser tuya Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 19 de junio y entra en el sorteo

Cómo competir con China. Mientras, Theker ha diseñado una arquitectura de automatización súper eficiente y que teóricamente reduce de forma drástica los costes de ensamblaje. Su idea es sencilla: la cercanía logística y la optimización de los algoritmos pueden neutralizar la ventaja competitiva que China tiene con una mano de obra más barata en sus fábricas.

De robots humanoides, nada. En una entrevista que realizaron con Itnig, los dos cofundadores explicaron que robots humanoides como el Tesla Optimus no están preparados mecánicamente para ser usados industrialmente: al buscar ser ligeros para caminar y usar baterías, emplean materiales menos duraderos y reductores más débiles. Para aplicaciones industriales, donde los suelos son planos, es mucho más eficiente usar un brazo industrial robusto con ruedas, capaz de operar conectado a la corriente de forma ininterrumpida. Los robots humanoides, eso sí, acabarán encontrando su mercado en tareas del hogar.

Visión artificial para adaptarse a cualquier situación. La verdadera joya de la corona de Theker es su sistema inteligente de soldadura automatizada para circuitos impresos (PCB). Los robots de esta empresa integran sistemas de visión artificial (desarrollan su propio Vision-Language Model) y los combinan con algoritmos de aprendizaje profundo. Con esos dos componentes los robots son capaces de adaptar sus movimientos al milímetro en tiempo real.

Errores bajo control. Esta tecnología, aseguran, permite corregir las imperfecciones de las líneas de montaje sin necesidad de detener la producción. Es todo un avance que aporta flexibilidad operativa a las empresas que usan estos robots, ya que reduce la tasa de componentes defectuosos a niveles mínimos.

Momento ideal. Este despegue financiero de Theker llega en un momento muy significativo: tanto Europa como EEUU o China están buscando su soberanía tecnológica. Las tensiones comerciales y los cuellos de botella logísticos del pasado han demostrado el riesgo de externalizar todo el hardware. La startup barcelonesa plantea una alternativa muy interesante para las industrias occidentales, y se beneficia de esa ambiciosa tendencia.

Imagen | UOC

En Xataka | La robótica humanoide es llamativa, pero China tiene claro cuáles son los robots que dan dinero











