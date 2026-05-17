He usado varios meses la pantalla ProMotion del iPhone 15 Pro: lo que me hubiera gustado saber antes sobre los 120 Hz adaptativos

Hace unos años, vivíamos tan felices con las pantallas de 60 Hz de refresco. Todo nos parecía fluido, rápido y más que suficiente. Aunque esto cambió con la llegada de los paneles de 120 Hz y, una vez que los pruebas, ya no hay marcha atrás.

Personalmente tengo el iPhone 15 Pro, una de cuyas principales virtudes es su pantalla ProMotion a 120 Hz. Con el uso que le doy, quiero responder a la pregunta con la que he titulado este post y saber si realmente merecen la pena los 120 Hz o si esta cifra es solo marketing. La verdad es que, a priori, la respuesta es clara: una vez que pruebas una pantalla de este tipo, si coges un teléfono antiguo, te parecerá que va lento.

¿Qué ocurre cuando estrenas un móvil con 120 Hz?

En el caso de mi iPhone 15 Pro (o en cualquier otro móvil que tenga pantalla con 120 Hz de refresco), lo cierto es que la mejor forma de explicarte qué se siente con esta cifra no es mirando la pantalla de este móvil, sino otra cualquiera que tenga una tasa de refresco menor.

Cuando estrenas el teléfono, notarás cierta elasticidad y que todo flota en el móvil y las animaciones en iOS te parecerán líquidas. Aunque el clic te vendrá cuando coges un iPhone 15 estándar u otro móvil con 60 Hz. De repente, tendrás la sensación de que todo va a tirones y hay una especie de retraso en la pantalla y que no responde. Aunque, en realidad, no es que ese teléfono sea lento, es que tu cerebro ya se ha acostumbrado a la fluidez del doble de imágenes por segundo.

Aunque otro concepto clave que tendría que tenerse en cuenta es el muestreo táctil. A menudo solemos confundir fluidez con respuesta, pero no son lo mismo. Los 120 Hz se encargan de la latencia visual (que el movimiento se vea suave), aunque también es importante el muestreo táctil (240 Hz o más), ya que es la velocidad a la que la pantalla del móvil reacciona a tus dedos. Si el muestreo es alto, el tiempo que pasa desde que tocas el botón hasta que la acción se completa en el panel del móvil se reduce drásticamente. Aquí, es importante saber que puedes tener una pantalla que se vea de cine (120 Hz), pero si el muestreo es bajo, notarás que el control es pesado o lento.

El temor que tenía era el consumo de batería

Desde siempre he pensado que tener una pantalla tan rápida iba a devorar mi batería, pero esto no es así. El secreto de mi iPhone 15 Pro (y de cualquier panel LTPO moderno) es que su tasa de refresco es adaptativa. Esto significa que el teléfono hace una gestión inteligente, utilizando la tasa de refresco necesaria según lo que estés haciendo con el móvil, por lo que la batería no se gasta más rápido gracias a esta gestión.

Pero, ¿qué significa LTPO? Estas son las siglas de Low Temperature Polycrystalline Oxide (en español, Óxido Policristalino de Baja Temperatura) y son las responsables de que la pantalla sea "inteligente".

Esta es la tecnología que permite que la pantalla sea dinámica y es que sin ella, el panel no podría bajar hasta 1 Hz cuando la imagen está fija (algo que ahorra batería de forma drástica). Aunque lo importante es que el LTPO no salta del mínimo al máximo; funciona como una escalera con muchos peldaños. Dependiendo de si ves una película (24 o 48 Hz), haces scroll (80 Hz) o juegas (120 Hz), el panel elige el escalón exacto.

Eso sí, esto es un estándar de calidad que ya no vemos solo en Apple, sino también en los gama alta de Samsung o Google, permitiendo que las pantallas siempre estén encendidas (Always-on Display) sin sacrificar la autonomía.

Los dos escenarios en los que he notado los 120 Hz de refresco en mi móvil

No es que sea jugador en el móvil ni que haga un uso excesivo de edición de foto y vídeo, sino que uso mi iPhone para gestiones diarias como ver redes sociales, consultar el correo, enviar mensajes de WhatsApp, hacer fotos y también para algún retoque fotográfico. Viendo mi uso, son dos las principales ventajas que le veo a la pantalla ProMotion y son estas:

El scroll en redes sociales y navegación web: verás que la pantalla vuela a 120 Hz e incluso el texto es legible mientras se mueve. En cambio, si tienes un móvil con pantalla a 60 Hz, verás que el scroll en pantalla es más lento, no llegando a ser desesperante, pero sí notablemente la pantalla del móvil va mucho más despacio.

verás que la pantalla vuela a 120 Hz e incluso el texto es legible mientras se mueve. En cambio, si tienes un móvil con pantalla a 60 Hz, verás que el scroll en pantalla es más lento, no llegando a ser desesperante, pero sí notablemente la pantalla del móvil va mucho más despacio. Series y películas: ver películas o series en el móvil es otro de los escenarios en los que la pantalla ProMotion marca la diferencia. Aunque en Android, la pantalla suele traducir los fps en Hz (siendo la cifra igual), en iOS es diferente, ya que la pantalla LTPO del iPhone 15 Pro adapta su refresco a múltiplos del framerate. Es decir, en iPhone, la pantalla parpadea 48 veces para mostrar 24 fotos. Todo encaja a la perfección y se ve estable. Aunque eso sí, alguna vez, puedes notar micro tirones, pero esto es algo ajeno a la pantalla, ya que tiene que ver con las apps como YouTube o Netflix, que a veces no saben "hablarse" bien con el sistema de iPhone y envían las fotos a destiempo.

¿Merece la pena invertir en un smartphone con tasa de refresco adaptativa?

Si vienes de un móvil básico y das el salto (como yo) a un iPhone Pro o cualquier otro móvil con hercios adaptativos, la inversión está justificada. Es cierto que es una mejora silenciosa, pero una vez que tus ojos se acostumbran a este tipo de pantallas, volver atrás te costará y cuando tengas un móvil con 60 Hz en las manos, notarás todo lo que te habías perdido hasta el momento.

Algunos móviles con pantalla adaptativa que pueden interesarte

No es el iPhone 15 Pro (o los posteriores) el único teléfono que cuenta con pantalla adaptativa. Estos son otros modelos que podemos recomendarte:

Samsung Galaxy S26 Ultra: el último lanzamiento de Samsung monta un panel LTPO de cuarta generación, con gestión energética inteligente y predictiva. Frente a anteriores generaciones, su principal novedad es que es capaz de bajar hasta 0,1 Hz en el modo Always-On Display.

Google Pixel 10: lanzado a finales del año pasado, el modelo base del último lanzamiento de Google utiliza un panel que oscila entre los 60 y los 120 Hz. Es adaptativo, pero no baja a niveles mínimos, priorizando así una fluidez constante en el uso diario. En cambio, las versiones Pro del Google Pixel 10 sí montan un panel LTPO que pueden bajar hasta 1 Hz en el modo Always-On.

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Imagen | Álex Alcolea (Xataka) y Ricardo Aguilar (Xataka)

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