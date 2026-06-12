Las “manicuras rusas” son una obsesión en TikTok. Solo hay un problema: una máquina a 35.000 rpm limando tu piel hasta desaparecer

En el siglo XIX, un médico francés adaptó una herramienta dental para tratar un padrastro inflamado del rey Louis Philippe I. Aquel pequeño invento, el llamado “orangewood stick”, acabó convirtiéndose en la base de la manicura moderna. Casi dos siglos después, esa misma lógica de empujar y cuidar la cutícula ha dado paso a algo mucho más radical: borrarla por completo.

La manicura convertida en obsesión. Las llamadas manicuras rusas han pasado en pocos años de ser una técnica casi de nicho nacida en Europa del Este a convertirse en una obsesión global impulsada por TikTok y por una estética cada vez más obsesionada con la perfección absoluta. La promesa es aparentemente simple: uñas impecables, limpias, pulidas al milímetro y con un acabado que dura semanas.

Pero como contaba esta semana The Guardian, detrás de esa imagen perfecta hay algo mucho menos glamuroso: una pequeña máquina girando a 35.000 revoluciones por minuto que literalmente va limando la piel hasta hacer desaparecer la cutícula. Esa es la paradoja de esta tendencia, que cuanto más natural parece el resultado, más agresivo es el proceso para conseguirlo.

El precio de la perfección. Porque la técnica elimina por completo la cutícula en seco mediante una lima eléctrica, algo que cambia por completo la lógica de una manicura tradicional. Esa barrera de piel que normalmente protege la base de la uña desaparece para ampliar el “lienzo” del esmalte y conseguir que este llegue más abajo y dure más tiempo.

El efecto visual es potentísimo, qué duda cabe, y por eso tantas clientes están dispuestas a pagar el doble por ello. De hecho, ya no se vende como un servicio rápido, sino como una pieza de artesanía estética donde cada milímetro importa y donde el acabado perfecto se ha convertido casi en una exigencia social.

Cuando la belleza entra en lo médico. El problema es que la cutícula no está ahí por capricho. Recordaban en Health que muchos dermatólogos llevan tiempo recordando que funciona como un sello biológico que impide la entrada de bacterias, hongos y otros agentes externos. Al retirarla por completo, se abre una puerta directa a infecciones como paroniquia u onicomicosis, además de inflamaciones crónicas, sensibilidad extrema o uñas más frágiles.

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Y el riesgo aumenta porque esta moda se ha disparado tan rápido que no siempre va acompañada de formación técnica sólida. Un error con una herramienta así no es un pequeño fallo estético, es, en el peor de los casos, tejido vivo siendo erosionado a alta velocidad.

La química detrás de unas uñas eternas. Contaban este mes en el New York Times que esa agresión mecánica se suma otra capa menos visible: la química. La Unión Europea ha empezado a prohibir algunos esmaltes de gel que contienen TPO, un compuesto clave para endurecer y fijar el esmalte bajo lámparas UV o LED. Bruselas ha decidido vetarlo por posibles riesgos reproductivos, aunque las evidencias en humanos todavía son limitadas.

La decisión refleja un cambio importante: la preocupación ya no está solo en cómo se trabaja la uña, sino también en qué sustancias se usan para mantener esa durabilidad extrema que el mercado exige.

La manicura como lujo emocional. El auge de estas técnicas también dice mucho del momento cultural. En tiempos de incertidumbre económica, muchas personas recortan gastos grandes, pero mantienen pequeños lujos que les dan sensación de control y bienestar.

Precisamente las uñas han entrado de lleno en esa categoría. Son visibles, duran semanas y generan esa pequeña recompensa constante al mirarlas. Para muchas clientas no es solo estética: es una forma de regulación emocional, una microinversión en autoestima que justifica precios más altos y sesiones de varias horas.

La nueva frontera del cuerpo perfecto. Si se quiere también, todo esto puede encajar en una tendencia más amplia: la de la industrialización de la belleza cotidiana. Igual que el skincare se volvió ciencia y el fitness se llenó de métricas, la manicura se ha convertido en un proceso de precisión quirúrgica donde la piel, la química y la máquina se combinan para perseguir un ideal visual cada vez más exigente.

Desde ese prisma, la cuestión parece más encaminada a una pregunta incómoda: hasta dónde estamos dispuestos a llevar esa búsqueda. Porque cuando una tendencia convierte una barrera natural del cuerpo en un “defecto” que hay que borrar, quizá la obsesión por la imagen y lo impecable ya ha cruzado una línea demasiado roja.

Imagen | Wikimedia

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