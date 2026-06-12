Cazando Gangas con las mejores ofertas de toda la semana en tecnología y entretenimiento, hoy 12 de junio

Queda muy poco para que Amazon celebre su próximo Prime Day 2026 y se nota en las ofertas que están lanzando muchas otras tiendas. Televisores, consolas e incluso dispositivos de Apple han ido recibiendo muchos descuentos a lo largo de esta y la anterior semana, por lo que si estás buscando un buen chollo, vamos a repasar lo mejorcito en ofertas en el nuevo Cazando Gangas.

MacBook Air M5 por 1.279 euros, el portátil de última generación de Apple con una alta configuración de almacenamiento.

por 1.279 euros, el portátil de última generación de Apple con una alta configuración de almacenamiento. Philips Ambilight OLED770 por 766 euros, un precio bastante ajustado para ser un televisor con panel OLED.

por 766 euros, un precio bastante ajustado para ser un televisor con panel OLED. Nintendo Switch 2 por 499 euros, la consola portátil rebajada y con un videojuego de lucha de regalo.

por 499 euros, la consola portátil rebajada y con un videojuego de lucha de regalo. Xiaomi TV A Pro 2026 por 279 euros con Tarjeta de El Corte Inglés, un televisor QLED de 55 pulgadas.

por 279 euros con Tarjeta de El Corte Inglés, un televisor QLED de 55 pulgadas. iPad mini por 499 euros, una tablet perfecta para llevarla cómodamente fuera de casa.

MacBook Air M5

Una de las mejores ofertas que hemos visto esta semana es la que tiene el MacBook Air M5, un ordenador portátil que en PcComponentes está rebajado por 1.279 euros en su versión de 1 TB de almacenamiento interno. En lo que se refiere al ordenador, es bastante potente gracias a su chip M5, es muy ligero con un peso de 1,23 kg y también ofrece una muy buena autonomía teórica de hasta 18 horas de reproducción de vídeo.

Philips Ambilight OLED770

Si aprovechando el Mundial de fútbol estás pensando que es un buen momento para renovar el televisor, Amazon tiene de oferta el Philips Ambilight OLED770 por 766 euros. Se trata de una tele con panel OLED que cuenta con una diagonal de 55 pulgadas, incluye la tecnología Ambilight y es compatible tanto con Dolby Vision y HDR10+ como con Dolby Atmos.

Nintendo Switch 2

Hasta el momento, hemos visto una enorme cantidad de Nintendo Switch 2 en packs no oficiales que han ido lanzando las tiendas, y Carrefour ahora mismo tiene uno de los más interesantes, sobre todo para amantes de los juegos de lucha. Por 449 euros (la consola sin juego cuesta 469 euros), puedes tener en casa la Nintendo Switch 2 junto con 'Street Fighter 6: Year 1-2 Fighters Edition', un título de lucha con un port que ha salido muy bien para esta consola de Nintendo.

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Xiaomi TV A Pro 2026

Si tienes la Tarjeta de El Corte Inglés, puedes acceder a las muchas ofertas que hay en la tienda durante su Venta Privada. Y en televisores, uno de los modelos que más está destacando por su precio es el Xiaomi A Pro 2026 de 55 pulgadas, que se queda por 279 euros. Hablamos de un televisor cuyas bazas más importantes son que viene con panel QLED y sistema operativo Google TV.

iPad mini

Por último, repetimos marca con el iPad mini que ha bajado de precio, también en El Corte Inglés. Por 499 euros, hablamos de una tablet que es perfecta si la quieres utilizar fuera de casa y llevarla cómodamente en un bolsillo o mochila. Es, además, un modelo bastante potente que tiene una autonomía lo suficientemente buena como para no depender demasiado del cargador.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Apple, Philips, Nintendo, Xiaomi

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