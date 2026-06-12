Los anuncios de Facebook Marketplace se están llenando de mujeres sexys generadas con IA y hay una razón muy concreta detrás

Lo de vender en plataformas de compraventa no siempre es tarea sencilla. Que los anuncios se pasen semanas sin que nadie se interese por ellos es bastante habitual, especialmente si lo que queremos vender es algo caro como un coche o una moto. Ante este problema, hay vendedores de Facebook Marketplace que han encontrado la fórmula para destacar entre la multitud sin tener que pagar por promocionar su anuncio.

Mujeres generadas con IA. Lo cuentan en Business Insider. En Facebook Marketplace en Estados Unidos, cada vez es más habitual encontrar anuncios de coches y otros artículos en los que aparecen una o varias mujeres guapísimas; motos, coches y hasta piezas de tractores rodeadas de mujeres sospechosamente perfectas, sonriendo a cámara como si estuvieran posando para una revista. En el subreddit 'isThisAI' muchos usuarios discuten sobre estas imágenes, que como ya hemos adelantado están generadas con IA . El objetivo detrás es evidente: captar la atención de los potenciales compradores.

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El caso del Jeep Wrangler. El reportaje narra la historia de Rogelio Llamas, un californiano que está intentando vender su Jeep Wrangler. En el anuncio, junto al coche, hay una mujer en bikini, shorts y botas de cowboy, pero no es real, sino que la añadió posteriormente con IA. Lo llamativo de su caso es que no era una mujer delgada, sino que optó por una más voluminosa. Dice que tomó la idea de un youtuber de compraventa que decía que así generaría más curiosidad.

Mucho clic, poca compra. El objetivo es hacer destacar su anuncio sobre el resto, aumentando así las posibilidades de venta, o al menos esa es la teoría. Según este vendedor, el anuncio consiguió un montón de visitas e incluso recibió mensajes de personas preguntando cosas como si la chica va incluida en el coche. La realidad es que 19 semanas después, el coche sigue a la venta.

El reclamo de la chica guapa. La publicidad y el sexismo han ido de la mano durante décadas, especialmente en ciertos artículos tradicionalmente masculinos como coches, barcos e incluso lo hemos visto en las ferias de tecnología como el Mobile World Congress. Afortunadamente nos hemos ido quitando ese lastre, pero estas "azafatas IA" sirven el mismo propósito: ser el reclamo para llamar la atención del público masculino. Eso sí, no todos los anuncios que usan IA para destacar van en esa línea, hay otros que buscan simplemente impactar y explotar el factor sorpresa, como este de un luchador de sumo dentro de un cajón de herramientas.

Hemos dado una vuelta por Facebook Marketplace en España y también otras plataformas como Wallapop y Milanuncios y no hemos encontrado ejemplos de esta práctica. Parece que, de momento, es una moda de Estados Unidos, pero quién sabe si terminaremos importándola.

Imagen | Reddit

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