Spielberg es el termómetro perfecto de lo que preocupa a la sociedad en cada momento: por eso ha vuelto a la ciencia ficción

Steven Spielberg lleva casi cincuenta años usando la ciencia ficción como reflejo de las inquetudes de los miedos norteamericano (es decir, planetarios, porque la cultura pop funciona como funciona). En 1977 capturó el vacío espiritual post-Vietnam con extraterrestre que venían en son de paz. En 2005, procesó el 11-S con invasores agresivos. 'El día de la revelación' tiene algunos ingredientes similares a todas ellas, aunque quizás por primera vez en su carrera, la realidad se le ha adelantado.

La constante. De las 37 películas que Steven Spielberg ha dirigido, aproximadamente un cuarto son de fantasía o, más específicamente, de ciencia ficción. Y de ellas, seis incluyen extraterrestres en sus tramas. Revisemos algunas de las más relevantes:

Encuentros en la tercera fase (1977): Dos años después del final de la guerra de Vietnam. Estados Unidos veía caer en picado la autoridad moral de sus instituciones. Spielberg brindó cierta esperanza al público con una película en la que el contacto con lo desconocido no terminaba en guerra sino en asombro: los aliens venían en son de paz y el protagonista los seguía al espacio. Décadas después, la Biblioteca del Congreso incluía el film en sus archivos por ser "cultural, histórica y estéticamente significativo."

E.T. el ex traterrestre (1982): En plena era Reagan, el discurso político insistía en reconstruir la familia nuclear como valor central de la sociedad. Spielberg puso en el centro de su película a una familia rota, con una madre criando a sus hijos sola tras un divorcio, y ofreció como reparación de los traumas domésticos la amistad más improbable: un niño y un extraterrestre. 'E.T.' clamaba que había que encontrar soluciones para sanar a una sociedad agrietada. Como el mismo Spielberg ha dicho, "mi ciencia ficción favorita se basa en problemáticas terrestres".

En plena era Reagan, el discurso político insistía en reconstruir la familia nuclear como valor central de la sociedad. Spielberg puso en el centro de su película a una familia rota, con una madre criando a sus hijos sola tras un divorcio, y ofreció como reparación de los traumas domésticos la amistad más improbable: un niño y un extraterrestre. 'E.T.' clamaba que había que encontrar soluciones para sanar a una sociedad agrietada. Como el mismo Spielberg ha dicho, "mi ciencia ficción favorita se basa en problemáticas terrestres". 'La guerra de los mundos' (2005): Decía en su día Spielberg de los ataques del 11-S que "la imagen que no puedo sacarme de la cabeza es la de toda la gente de Manhattan huyendo por el puente George Washington". Se percibe perfectamente en una película que es puro pánico, nada arraigado en una política concreta, ya que como el guionista David Koepp dijo en su día, funcionaba también como alegoría del miedo iraquí ante una invasión americana. Koepp firmó también 'Parque Jurásico', la película que nos mostró al único billonario bueno, y ahora vuelve con 'El día de la revelación'.

Y aunque ya sea fuera del tema invasiones y tratando aspectos sociales no tan claramente politizados, es inevitable recordar películas de ciencia ficción como 'AI, Inteligencia artificial', donde muchos descubrieron por primera vez las siglas de moda; 'Minority Report', como puente entre la paranoia de los cincuenta y la era de la hipervigilancia que vivimos ahora; y en un tono más (tristemente) banal, 'Ready Player One', acerca de Lo Videojuego y sus implicaciones.

Se acabaron los secretos. En diciembre de 2017, The New York Times publicó un reportaje sobre el AATIP, el programa secreto del Pentágono para investigar fenómenos aéreos anómalos con un presupuesto de 22 millones de dólares. El reportaje describía objetos que se movían de formas que desafiaban la ingeniería conocida. Esa pieza periodística, según Spielberg, le devolvió el interés por el tema alienígena. En el verano de 2023 pasó dos meses escribiendo una sinopsis de 50-60 páginas sobre lo que ocurriría el día en que esa información se hiciera pública. El proyecto se anunció oficialmente en abril de 2024.

El año en que la realidad no esperó, El 8 de mayo de 2026, cinco semanas antes del estreno de 'El día de la revelación', la administración Trump ordenó la publicación de los primeros 162 archivos desclasificados sobre UAPs, incluyendo cables diplomáticos, informes del FBI, transcripciones de la NASA y material gráfico, todo accesible sin autorización previa en el portal war.gov/UFO. El 22 de mayo llegó una segunda entrega con seis archivos PDF, siete audios y 51 videos. El portal tiene intención dee seguir ampliándose.

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Cuando la NASA se preocupaba. El propio Spielberg ha reconocido que esas audiciones del Congreso "lo cambiaron todo" para él y que "esto dejó de ser sensacionalismo para convertirse en algo que los grandes medios se tomaban muy en serio." De este modo, 'El día de la revelación' sigue siendo un termómetro social, aunque ahora lo hace quizás en el polo opuesto a 'Encuentros en la tercera fase', una vez que el debate se ha institucionalizado.

De hecho, mientras preparaba 'Encuentros...' en los 70, Spielberg recibió una carta de la NASA pidiéndole que no hiciera la película. "Cuando me enteré de que el gobierno se oponía al film, encontré mi fe", declaró en 1978: "si la NASA se tomó el tiempo de escribirme una carta de veinte páginas, es que algo estaba pasando." No se puede decir que el Spielberg de ahora levante las mismas suspicacias que el de entonces, y quizás bajo ese código hay que leer su nueva perlícula.

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