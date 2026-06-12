Las mujeres pasan nueve años más con mala salud que los hombres. Y Melinda Gates ha detectado el problema: un negocio de 600.000 dólares

A principios del siglo XX, miles de mujeres exigieron en masa un parto llamado twilight sleep: una mezcla de morfina y escopolamina que no quitaba el dolor, pero sí borraba el recuerdo. Fue una de las primeras grandes rebeliones femeninas para exigir que la medicina tomara su sufrimiento en serio. Más de cien años después, aquella batalla sigue abierta en otra etapa de la vida.

El gran agujero de la salud femenina. Melinda French Gates ha puesto recientemente el foco en una cifra que, por sí sola, resume un fallo sistémico: las mujeres viven de media nueve años más en mala salud que los hombres. No se trata solo de longevidad, sino de calidad de vida perdida justo en las décadas centrales, cuando muchas están en el punto más alto de su carrera, criando hijos o sosteniendo familias enteras.

Para Gates, el problema no es biológico, sino estructural: la medicina ha tratado históricamente el cuerpo masculino como modelo por defecto y ha dejado enormes vacíos de conocimiento sobre etapas inevitables como la perimenopausia y la menopausia. Su conclusión es demoledora: medio planeta atraviesa este proceso y, aun así, el sistema sigue actuando como si fuera un asunto marginal.

Un negocio de 600.000 millones. Ahí es donde aparece la paradoja que ha detectado Gates. Mientras la menopausia se convierte en un mercado estimado en 600.000 millones de dólares, con startups, suplementos, telemedicina y cosmética especializada, la infraestructura sanitaria sigue yendo décadas por detrás.

Empresas como Midi Health o Maven Clinic están creciendo a gran velocidad porque han encontrado una demanda brutalmente insatisfecha. El mercado ha entendido antes que la medicina que aquí había una necesidad gigantesca. Y eso es precisamente lo inquietante: hay negocio porque el sistema ha fallado. Se está monetizando un vacío que debería haber sido cubierto hace décadas por investigación, protocolos médicos y acceso público.

La menopausia como sabotaje silencioso. Porque el impacto no es solo sanitario, también económico y profesional. Recordaban en un estupendo reportaje de Fast Company que la menopausia suele llegar justo cuando muchas mujeres están alcanzando puestos de máxima responsabilidad, y sus síntomas (niebla mental, insomnio, ansiedad, sofocos, pérdida de memoria, irritabilidad) están provocando renuncias, jubilaciones anticipadas o frenazos de carrera que rara vez se contabilizan.

El dato es brutal, aunque más si cabe en un país como Estados Unidos, donde los síntomas relacionados con la menopausia generan unos 26.000 millones de dólares anuales entre costes médicos y pérdida de productividad. Muchas mujeres no saben ni siquiera lo que les está ocurriendo hasta que el daño ya está hecho. Contaba Gates en una columna del New York Times que esto tiene una lectura política bastante clara: si las mujeres salen del mercado laboral en su momento de mayor influencia, también se frena su acceso al poder.

Un sistema que sigue llegando tarde. La crítica más dura viene dada porque ni siquiera los médicos están preparados. Menos de un tercio de los programas de formación en ginecología en Estados Unidos incluyen un currículo específico sobre menopausia, y menos del 20% de los médicos de atención primaria reciben formación adecuada. Eso explica, según Fast Company, por qué tantas mujeres peregrinan de consulta en consulta sin diagnóstico ni tratamiento.

Y el retroceso es aún más llamativo con la terapia hormonal sustitutiva: hace veinte años la usaba cerca del 40% de las mujeres, hoy menos del 5%, en gran parte por el miedo generado por estudios mal interpretados en 2002. Ahora nuevas evidencias están rehabilitando su uso, pero el daño ya está hecho.

No es solo malestar, es muchísimo más. Uno de los puntos más importantes es que la menopausia no es simplemente una etapa incómoda. De hecho, puede alterar profundamente la salud futura. Un gran estudio internacional publicado en Obstetrics and Gynecology ha demostrado que la menopausia prematura incrementa en torno a un 30% el riesgo de sufrir eventos cardiovasculares graves como ictus, infarto o insuficiencia cardíaca.

La razón es biológica: los estrógenos funcionan como una especie de escudo metabólico y vascular. Cuando ese escudo desaparece antes de tiempo, el cuerpo envejece más rápido en términos cardiovasculares. Esto convierte la menopausia en un marcador clínico de primer orden, no en una simple transición hormonal.

La revolución que propone Gates. Por todo ello, la apuesta de Melinda Gates con sus 215 millones de dólares no es llenar estanterías de productos, sino intentar cambiar la arquitectura entera del problema: más investigación, más formación médica, más cobertura de seguros y más protección laboral. Su idea es usar la filantropía como señal para arrastrar a gobiernos, empresas e inversores hacia un terreno que durante décadas fue ignorado.

Porque la gran pregunta ya no parece que sea si la menopausia es un mercado, eso está más que resuelto con los números en la mano. La cuestión es por qué se ha permitido que una necesidad universal se convierta antes en oportunidad comercial que en prioridad médica.

Y esa, quizá, es una de las mayores derrotas silenciosas de la medicina moderna.

Imagen | Unsplash, Buderim

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