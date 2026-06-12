Galaxy S25+ con descuentazo (y 512 GB), Xiaomi 17T, Google Pixel 10 y más: MediaMarkt tiene rebajados varios móviles de gama alta

Cualquier excusa es buena para renovar móvil, pero es mucho mejor cuando podemos hacerlo ahorrando dinero. Estamos ante una muy buena oportunidad de hacernos con un nuevo teléfono, especialmente si buscamos algo de gama alta: MediaMarkt tiene varios de estos móviles Android mucho más baratos. Te contamos más sobre sus mejores ofertas.

El Galaxy S25+ se queda a muy buen precio

De las mejores ofertas que podemos encontrar ahora mismo en MediaMarkt. Así es como podemos definir el descuentazo que tiene el Galaxy S25+, un teléfono que salió el año pasado, pero al que todavía le queda cuerda para rato (recordemos que este móvil llegó con siete años de actualizaciones garantizadas). Ahora mismo nos podemos hacer con él por 749 euros con 512 GB de almacenamiento.

Este móvil de Samsung destaca por tener una pantalla de 6,7 pulgadas con resolución QHD+ y 120 Hz, así como por montar 12 GB de memoria RAM y el chip Snapdragon 8 Elite (de lo mejorcito de Qualcomm). Además, cuenta con un sistema de cámaras muy versátil, batería de 4.900 mAh muy bien optimizada y mucha IA de la mano de Gemini y Galaxy AI.

¿Prefieres un Galaxy S26? La actual generación de la compañía coreana también tiene promoción ahora mismo activa en MediaMarkt. En este caso, formada por un descuento del 5 % si hacemos la compra desde la app de MediaMarkt (disponible en Android e iOS). Además, si eres estudiante, te puedes beneficiar de un descuento adicional de 100 euros.

Hasta 250 euros de descuento en el nuevo Xiaomi 17T

El último lanzamiento de Xiaomi son los nuevos Xiaomi 17T y Xiaomi 17T Pro. Históricamente, hemos tenido que esperar un tiempo considerable para conseguir un móvil más barato. Eso no ocurre con estos nuevos móviles del fabricante chino, que tienen un descuento de 200 euros en MediaMarkt (a través de miMediaMarkt). Además, si eres estudiante, hay un descuento extra de 50 euros.

Xiaomi 17T PVP en MediaMarkt — 549,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Los Google Pixel tienen un cupón de descuento muy jugoso

¿Prefieres un Pixel? Entonces, coincidiendo con el Mundial de fútbol, MediaMarkt ha lanzado un cupón que podemos usar con varios móviles de Google: es 'MMPIXEL10JUNIO'. Y con él, varios Pixel se quedan a un precio genial.

Google Pixel 10 PVP en MediaMarkt — 584,10 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Este cupón, que está disponible desde hoy y solo hasta el próximo 15 de junio, es muy sencillo de utilizar: basta con meter en el carrito el Google Pixel que queramos e introducir ahí el código. Estos son los que están incluidos en esta promo:

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Google Pixel 10 Pro XL por 836,10 euros al utilizar el cupón, el mejor móvil de Google hasta el día de hoy.

por 836,10 euros al utilizar el cupón, el mejor móvil de Google hasta el día de hoy. Google Pixel 10 por 584,10 euros al utilizar el cupón, uno de los mejores móviles compactos que hay.

por 584,10 euros al utilizar el cupón, uno de los mejores móviles compactos que hay. Google Pixel 10a por 449,10 euros al utilizar el cupón, una opción más económica de esta misma generación.

por 449,10 euros al utilizar el cupón, una opción más económica de esta misma generación. Google Pixel 9a por 359,10 euros al utilizar el cupón, el más barato de los Pixel de esta promo.

Google Pixel 10 Pro XL

El Google Pixel 10 Pro XL es el más grande y mejor de los móviles de Google (al menos, hasta ahora). Es un dispositivo con una pantalla de 6,8 pulgadas con buen brillo pico y un sistema de cámara triple que, más allá del hardware, hace muy buenas fotos gracias a la inteligencia artificial. Por cierto, tiene muy integrado Gemini (como el resto de teléfonos Pixel) y sale ahora mismo por 836,10 euros con el cupón 'MMPIXEL10JUNIO'. Por un poco más, también está disponible con 512 GB de almacenamiento.

Google Pixel 10 Pro XL PVP en MediaMarkt — 836,10 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Google Pixel 10

¿Prefieres un móvil más compacto? Entonces, quizás el Google Pixel 10 sea mejor opción para ti. Es un móvil que tiene pantalla de 6,3 pulgadas y pesa poco más de 200 gramos, lo que lo hace más manejable en mano. Tiene el mismo procesador que el anterior (un Tensor G5) y también cuenta con triple cámara trasera. Su batería en este caso es de casi 5.00 mAh. Si buscas un teléfono Android, es una gran opción ahora que sale por 584,10 euros con el cupón de MediaMarkt.

Google Pixel 10 PVP en MediaMarkt — 584,10 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Google Pixel 10a

Similar al anterior, pero más económico. Eso define muy bien al Google Pixel 10a, el más barato de la familia actual de móviles de Google. También tiene pantalla de 6,3 pulgadas, aunque bajo el capó lleva el chip Tensor G4 (el mismo que traían los Pixel 9). Pese a ello, es un móvil muy atractivo si tenemos en cuenta su precio (sale por 449,10 euros al utilizar el cupón) y que tiene siete años de actualizaciones garantizadas como el resto de los Pixel 10.

Google Pixel 10a PVP en MediaMarkt — 449,10 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Google Pixel 9a

Y si lo que buscas es un móvil de Google y quieres gastar lo mínimo posible, entonces no pierdas de vista este Google Pixel 9a. Es una opción muy similar al anterior móvil, aunque en este caso todavía más económico: cuesta 359,10 euros si usamos el cupón al utilizar el cupón 'MMPIXEL10JUNIO'. Una opción top si buscas un móvil con muchos años de actualizaciones y quieres tener una experiencia Android pura recibiendo las novedades del sistema operativo muy pronto.

Google Pixel 9a PVP en MediaMarkt — 359,10 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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Imágenes | Xataka, Google

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