Dos pelis nominadas a los Oscar llegan a Movistar Plus: el Plan Libre por 4,99 euros tiene cada vez mejor pinta (y se puede compartir)

Durante todo el año, os hemos hablado de Movistar Plus cuando, por ejemplo, ha emitido en directo algún partido de fútbol importante, como el último Clásico. Es cierto que LaLiga y la Champions ya han terminado, pero siguen llegando estrenos a esta plataforma que merecen la pena. De hecho, entre hoy y mañana llegan dos películas que estuvieron nominadas a los últimos Oscar. Lo mejor es que las puedes ver (y otras muchas cosas más) en el Plan Libre que cuesta solo 4,99 euros al mes.

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Te puedes descargar lo que quieras y verlo sin conexión

Este Plan Libre es idéntico al que venía ofreciendo Movistar Plus y, más allá del precio, solo hay una diferencia entre ambos: el que cuesta 4,99 euros al mes no incluye deportes. Eso quiere decir que tenemos acceso a un catálogo enorme de pelis, series y documentales por muy poco, todo teniendo en cuenta que nos podemos suscribir, seamos del operador que seamos y sin permanencia. Y pudiendo compartir la cuenta con un amigo o familiar.

Ahora sí, hablemos de estos nuevos estrenos. La primera peli en llegar a esta plataforma es 'F1: La Película', protagonizada por Brad Pitt y ganadora de un premio Oscar. Esta aterrizará hoy mismo, 12 de junio, y para la otra no tendremos que esperar demasiado: se trata de 'El Agente Secreto', que llegará justo mañana sábado.

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Estas dos pelis se unen a un catálogo donde ya hay varias ganadoras de premios Oscar, como 'Los Pecadores' o 'Weapons'. Además, también tenemos presencia de cintas que triunfaron en los premios Goya, como 'Sirat' o 'Los Domingos'. Todo redondeado por muchas series originales como la nueva 'Se tiene que morir mucha gente' o documentales con presencia de mucho true crime de la mano de Carles Porta.

Para terminar, un par de cosas a tener en cuenta. La primera es que este Plan Libre de Movistar Plus también permite descargar lo que queramos y verlo sin conexión en una tablet o un móvil, por ejemplo. Esto es genial si tienes pensado viajar este verano en avión o tren, puesto que te hará el viaje más ameno. La otra es que van a seguir llegando estrenos este mes de junio, como 'Una batalla tras otra'

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Imágenes | Espinof, Movistar Plus

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