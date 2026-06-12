HOY SE HABLA DE

Dos pelis nominadas a los Oscar llegan a Movistar Plus: el Plan Libre por 4,99 euros tiene cada vez mejor pinta (y se puede compartir)

Esta suscripción no incluye deportes, pero a cambio es muy económica y la puedes compartir con un amigo o un familiar sin problemas

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Juan Lorente

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Durante todo el año, os hemos hablado de Movistar Plus cuando, por ejemplo, ha emitido en directo algún partido de fútbol importante, como el último Clásico. Es cierto que LaLiga y la Champions ya han terminado, pero siguen llegando estrenos a esta plataforma que merecen la pena. De hecho, entre hoy y mañana llegan dos películas que estuvieron nominadas a los últimos Oscar. Lo mejor es que las puedes ver (y otras muchas cosas más) en el Plan Libre que cuesta solo 4,99 euros al mes.

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Hoy en Movistar Plus — 4,99
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Te puedes descargar lo que quieras y verlo sin conexión

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Este Plan Libre es idéntico al que venía ofreciendo Movistar Plus y, más allá del precio, solo hay una diferencia entre ambos: el que cuesta 4,99 euros al mes no incluye deportes. Eso quiere decir que tenemos acceso a un catálogo enorme de pelis, series y documentales por muy poco, todo teniendo en cuenta que nos podemos suscribir, seamos del operador que seamos y sin permanencia. Y pudiendo compartir la cuenta con un amigo o familiar.

Ahora sí, hablemos de estos nuevos estrenos. La primera peli en llegar a esta plataforma es 'F1: La Película', protagonizada por Brad Pitt y ganadora de un premio Oscar. Esta aterrizará hoy mismo, 12 de junio, y para la otra no tendremos que esperar demasiado: se trata de 'El Agente Secreto', que llegará justo mañana sábado.

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Estas dos pelis se unen a un catálogo donde ya hay varias ganadoras de premios Oscar, como 'Los Pecadores' o 'Weapons'. Además, también tenemos presencia de cintas que triunfaron en los premios Goya, como 'Sirat' o 'Los Domingos'. Todo redondeado por muchas series originales como la nueva 'Se tiene que morir mucha gente' o documentales con presencia de mucho true crime de la mano de Carles Porta.

Para terminar, un par de cosas a tener en cuenta. La primera es que este Plan Libre de Movistar Plus también permite descargar lo que queramos y verlo sin conexión en una tablet o un móvil, por ejemplo. Esto es genial si tienes pensado viajar este verano en avión o tren, puesto que te hará el viaje más ameno. La otra es que van a seguir llegando estrenos este mes de junio, como 'Una batalla tras otra'

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