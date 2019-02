La pesadilla continúa: hay vídeos de YouTube Kids que ocultan fragmentos en los que se enseña a los niños cómo suicidarse

Para muchos padres -y me incluyo- YouTube Kids era una ideaza. Un servicio con contenidos específicos para niños que teóricamente estaban filtrados y que permitían evitar contenidos adultos y no adecuados. Una bendición para distraerles en según qué momentos.

Aquella bendición ya demostró haberse convertido en una pesadilla a finales de 2017, y ahora vuelve el horror. Una pediatra ha descubierto cómo en vídeos aparentemente normales de YouTube Kids aparecen de repente fragmentos que revelan cómo alguien se puede suicidar.

La pediatra, que firmaba un artículo de forma anónima en un blog especializado llamado PediMom, indicaba cómo descubrió ese fragmento. Su hijo empezó a sangrar por la nariz, y mientras le curaba quiso distraerle poniendo un vídeo en YouTube Kids.

This is a cartoon on @YouTube. At 4.44 secs a man is spliced in showing children how to properly slit their wrists. #thisisnotok #protectourkids #parentsdemandaction. Link to full video and to report in comments. pic.twitter.com/ur1xVpLoqR