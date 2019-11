Apple TV+ ya está disponible en España y otros países: este es todo el catálogo, precio y plataformas donde se puede ver

En las últimas horas Apple ha habilitado de forma global su servicio de series y películas en streaming. Apple TV+ ya se encuentra disponible en más de 100 países, incluidos España o México entre otros. Apple TV+ llega por 4,99 euros al mes, un precio más reducido que el de otros servicios como Netflix o HBO, eso sí, también con un catálogo (mucho) más reducido.

Tal y como prometió Apple, este 1 de noviembre ha llegado Apple TV+ a todo el mundo. El servicio se estrena con diversas series y contenido original que ha sido producido o adquirido por la marca. Títulos como 'See' o 'For All Mankind' son algunas de sus principales (y pocas) bazas. Aunque hay más en camino, como nuevos episodios de 'Amazing Stories' de Steven Spielberg o contenido en colaboración con Oprah Winfrey.

Algunas de las celebridades y creadores que forman parte de Apple TV+.

El (escueto) catálogo inicial

Apple TV+ ha llegado con un catálogo mucho menor al que podemos encontrar en otro servicios de entretenimiento actuales. De hecho, en su lanzamiento inicial hay un total de 8 títulos disponibles. Son los siguientes:

'The Morning Show': Serie dramática con Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Steve Carell acerca de un programa de televisión matinal.

Serie dramática con Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Steve Carell acerca de un programa de televisión matinal. 'See': Serie dramática en un futuro donde un virus ha acabado con toda la humanidad, los que quedan están ciegos. Cuenta con Jason Momoa entre algunos de sus protagonistas.

'Dickinson': Serie de comedia que relata la vida de la poetisa Emily Dickinson en el siglo XIX. Su protagonista es la cantante Hailee Steinfeld.

Serie de comedia que relata la vida de la poetisa Emily Dickinson en el siglo XIX. Su protagonista es la cantante Hailee Steinfeld. 'For All Mankind': Serie dramática basada en la historia de Ronald D. Moore sobre un universo alternativo en el que la antigua URSS gana la carrera espacial y cómo esto afecta a la sociedad estadounidense.

'Helpsters': Serie infantil de los creadores de 'Barrio Sésamo'.

Serie infantil de los creadores de 'Barrio Sésamo'. 'Snoopy in Space': Serie infantil basada en el dibujo animado Snoopy.

Serie infantil basada en el dibujo animado Snoopy. 'Ghostwriter': Serie infantil donde cuatro niños tratan de resolver un misterio en su vecindario.

Serie infantil donde cuatro niños tratan de resolver un misterio en su vecindario. 'The Elephant Queen': Documental que relata la aventura de una familia de elefantes.

Otras series y programas anunciados y que llegarán pronto son los siguientes:

'Oprah'

'Servant'

'Hala'

'Truth Be Told'

'Little America'

'The Banker'

'Little Voice'

App de Apple TV con contenido de Apple TV+ en un iPad.

A diferencia de lo que hemos visto en otros servicios, en Apple TV+ sólo hay contenido propio. Eso sí, Apple ha mezclado en una misma app/plataforma (la app Apple TV) tanto su contenido propio, que se puede ver pagando la suscripción a Apple TV+, con las películas, series y documentales de la antigua iTunes. Por lo tanto, en la app veremos muchas más series y películas, aunque habrá que pagar para comprarlas o alquilarlas si queremos verlas y no forman parte del catálogo de Apple TV+.

Cómo acceder a Apple TV+

Se puede acceder al catálogo de Apple TV+ a través de la app Apple TV. Esta app se encuentra disponible en multitud de plataformas además de los dispositivos de Apple. Junto a la app se requiere también de una cuenta de Apple para iniciar sesión. La cuenta de Apple (también conocida como Apple ID o cuenta de iCloud) se puede crear gratuitamente desde la web oficial.

Para acceder a la app de Apple TV se puede descargar e instalar en:

iPhone y iPad mediante la app para iOS

Apple TV (el dispositivo) donde viene presintalada

Mac donde viene con macOS Catalina preinstalada

Amazon Fire TV

Roku

Televisores inteligentes como los de Samsung, Sony o LG

Desde la web tv.apple.com

Desde la app es sólo cuestión de iniciar sesión con la cuenta de Apple y, una vez suscrito o iniciado el periodo de prueba, escoger la serie o contenido que se desea ver.

Precio y descuentos disponibles

El precio estándar de Apple TV+ es de 4,99 euros mensuales. Es posible suscribirse tanto de forma mensual como de forma anual. En caso de suscribirse anualmente son un total de 49,99 euros, por lo que hay un descuento de dos meses de la suscripción. Además de esto, hay que tener en cuenta los diferentes periodos de prueba y descuentos existentes:

7 días de prueba gratuita para cualquier usuario.

Disponible el modo "en familia" para acceder hasta 6 cuentas de Apple que formen parte de la misma familia.

12 meses gratuitos si se adquiere un iPhone, iPad, iPod touch, Mac o Apple TV. Es una oferta temporal.

Apple TV+ gratuito para las cuentas de Apple Music de estudiantes.

Los primeros episodios de algunas de las series están disponible gratuitamente sin tener que activar el periodo de prueba.

De momento Apple TV+ ha llegado con el catálogo mencionado anteriormente y a un precio de 4,99 euros. Aparte de las series y programas que llegarán próximamente, Apple anunció en marzo también colaboraciones con otros creadores como Steven Spielberg, J.J. Abrahams. Por otro lado, indican que llegará contenido nuevo cada mes.

