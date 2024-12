Las ciudades con el peor tráfico del mundo, ordenadas en un revelador gráfico

El tráfico es un problema en muchas ciudades del mundo. Da igual que sean más grandes o más pequeñas: siempre hay momentos de hora punta o condiciones climatológicas que provocan que la fluidez sea un desastre. Incluso en países como Estados Unidos, cuyas ciudades están creadas para los coches, es un problema que no consiguen solucionar ni creando autopistas de 18 carriles. Pero no es un problema exclusivo del país norteamericano.

Y en este gráfico creado por Visual Capitalist podemos ver cuáles son las 15 ciudades con peor tráfico en hora punta.

Horas perdidas de media por persona en atascos

Nueva York aka Infierno. Aunque el gráfico es bastante interesante, creo que puede apreciarse mejor la dimensión del problema en una tabla:

Ciudad País Horas perdidas por conductor en 2023 Nueva york Estados Unidos 101 londres Reino Unido 99 parís Francia 97 ciudad de méxico México 96 chicago Estados Unidos 96 estambul Turquía 91 los ángeles Estados Unidos 89 boston Estados Unidos 88 ciudad del cabo Sudáfrica 83 houston Estados Unidos 83 brisbane Australia 74 dublin Irlanda 72 miami Estados Unidos 70 filadelfia Estados Unidos 69 roma Italia 69

Los datos provienen del Global Traffic Scorecard 2023 de INRIX y muestran las 15 ciudades que más se congestionaron en hora punta durante el año pasado. Y el indicativo son las horas perdidas por conductor, siendo Nueva York la que se lleva la palma. Los primeros puestos están muy reñidos, pero si lo ponemos en perspectiva, que una persona pierda, de media, tres días de su vida cada año en un atasco es… demencial.

Tiempo y dinero a la basura. Aunque tenemos en la lista ciudades como Londres, París o Ciudad de México (otras tres en las que las ‘peloteras’ de coches son considerables), está claro que el país que tiene un problema mayúsculo con esto es Estados Unidos. De las quince peores, siete son ciudades estadounidenses.

Y esto no sólo implica que sus habitantes pierden muchísimas horas de vida al volante, sino también dinero. Según estas estadísticas, las 101 horas perdidas en atascos en la ciudad de Nueva York costaron más de 1.700 dólares de media por pérdida de tiempo y productividad. La media de Estados Unidos es de 733 dólares en tiempo perdido, lo que supuso en 2023 70.000 millones de dólares, según INRIX. Se trata de un incremento del 15% respecto al 2022 y la media del país es que cada ciudadano pierde 42 horas anuales en atascos en el país.

Perspectiva. Centrándonos en la Gran Manzana, estos atascos costaron 9.000 millones en tiempo perdido a sus ciudadanos, más que en países enteros. Por ejemplo, en Reino Unido los ciudadanos perdieron unos 7.500 millones de libras en atascos, mientras que en Alemania la cifra fue de 3.300 millones de euros. Lo de Nueva York es, efectivamente, demencial.

Pescadilla que se muerde la cola. El problema es que no hay una solución sencilla a todo esto. Lo que se les ocurre a las autoridades es crear cada vez más carriles para autopistas sobresaturadas, una práctica que lleva años ganándose críticas y que parece no solucionar el problema. También se incentiva el transporte público, pero no es algo que consiga cuajar en Estados Unidos.

Al final, es un problema complejo porque, precisamente, las ciudades que luchan contra la congestión son algunos de los centros económicos más grandes e importantes del mundo. Esa congestión existe porque hay gente de fuera de la ciudad que va a trabajar, pero también a disfrutar de sus bienes y servicios, utilizando su vehículo particular, debido a una red de transporte público que no está especialmente desarrollada en el país.

Solución a base de impuestos. Pero bueno, es algo que también ocurre en ciudades europeas en las que hay un transporte público más fuerte. Para desincentivar ese uso del coche personal, hay ciudades que han ido tomando medidas. Un ejemplo es Londres, que hace 20 años ya enfrentó este problema e instauró el ‘Cargo por congestión’. Se trata de un cargo diario de 15 libras si se conduce dentro de una zona delimitada de 7:00 a 18:00 de lunes a viernes y de 12:00 a 18:00 sábados, domingos y festivos.

En Navidad y Año Nuevo no hay impuestos (algo es algo), pero si no se paga, la multa es de 160 libras. Y… funciona, ya que el año pasado afirmaron que se había conseguido una reducción de la congestión en un 30% y un aumento del uso del autobús en el centro de la ciudad en un 33%, incentivando también el uso de bicicletas o… las piernas en los viajes por el centro de la ciudad.

Aun así, y pese a esa reducción de la congestión del 30%, Londres está la segunda en la lista con unos ciudadanos que pierden 99 horas anuales en atascos. Ah, Nueva York lo intentó, pero no salió adelante.

