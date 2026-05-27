Spotify se ha pasado meses borrando música hecha con IA. Ahora quiere venderla como un producto premium

En solo unas semanas, Spotify ha ido variando su posición frente a la música generada con IA: hace meses retiraba más de 75 millones de pistas fraudulentas, lanzó un sello distintivo para que los oyentes supieran cuándo había manos humanas al otro lado y endureció sus filtros contra el spam sintético. Pero el giro se ha dado en la charla para inversores de este 21 de mayo, donde ha quedado claro que lo que preocupa a Spotify no es la IA, sino generar ingresos con ella.

Los precedentes. Empecemos por los movimientos que Spotify ha hecho para controlar la desbocada presencia de la IA en la plataforma. En septiembre de 2025 la compañía reveló que había retirado más de 75 millones de pistas fraudulentas de su plataforma en los doce meses anteriores. Muchas de las acciones con la IA eran maliciosas: subidas masivas diseñadas para robar royalties, clones de voz no autorizados y contenido que los propios ejecutivos de la empresa llamaban "slop". Por entonces Deezer había detectado que recibía más de 30.000 pistas de IA generadas al día, y que hasta un 77% de sus reproducciones resultaban fraudulentas.

Apenas unas semanas antes de la reunión con los inversores, el 30 de abril, Spotify lanzó el sello "Verified by Spotify", una marca de verificación que distingue a los artistas humanos de los artificiales, que cada vez proliferan más en la plataforma. Para conseguirla, los músicos deben demostrar actividad auténtica, tener cuentas en redes sociales enlazadas y conciertos en agenda (algo que, como hemos contado a lo largo de los últimos meses no garantiza nada, vistos los últimos éxitos de la música generada por IA, que tienen su seguimiento en redes y su continuo chorreo de lanzamientos).

Tratos con Universal. La principal novedad ante los accionistas es un acuerdo de licencias con Universal Music Group, el mayor sello discográfico del mundo, que permitirá a los suscriptores de Spotify Premium crear covers y remixes con IA generativa de canciones de los artistas que participen en el acuerdo. La herramienta llegará como complemento de pago sobre la suscripción habitual. Ya se sabía que Spotify estudiaba cobrar hasta 5,99 dólares adicionales por mes para un tier "Music Pro" con funciones de superfán.

El Co-CEO Alex Norström dijo que con esta herramienta, "una canción se convertiría en 10.000 canciones". El acuerdo contempla un modelo de reparto de ingresos con artistas participantes, y se dejó claro que la participación será completamente voluntaria por parte de los músicos. Este anuncio no es ninguna sorpresa: ya sabíamos que Spotify trabajaba en productos de IA con Universal, Sony, Warner, Merlin y Believe, pero sin un marco legal cerrado. Universal ya había licenciado previamente su catálogo a plataformas de IA más pequeñas, como Udio, Klay Vision y Stability AI, pero aquí ya entramos en los 761 millones de usuarios activos mensuales y 293 millones de suscriptores de pago.

Viva la IA. En una entrevista, Norström dejó claro que, frente a múltiples herramientas que permiten manipular canciones sin permiso, ellos quieren ser la opción "legal" y "controlada". Norström afirma que el mercado de la música sintética ya existe y que pretender frenarlo sería inútil, así que propone regularlo desde dentro, con acuerdos entre sellos y plataformas, y convertirlo en una fuente de ingresos para todos los actores. Para combatir el contenido IA que "te hace sentir bien en el momento" pero que al final dejan al usuario con la sensación de haber "perdido el tiempo", Spotify propone autorías verificadas y artistas que cobran por ello.

Alta tensión. El anuncio llega en un momento en el que muchos actores poderosos empiezan a entender la proporción de lo que se están jugando. El 13 de mayo, una semana antes de la reunión de inversores, el famoso productor Jack Antonoff (ha trabajado con Taylor Swift, Lorde o Lana Del Rey) publicó en Instagram en contra de quienes usan IA para hacer música. Norström reconoció en la entrevista que existe "cierta negatividad ahí fuera" respecto a la IA y la calificó de "razonable", aunque añadió que se debe a una "IA mal alineada".

Volantazo. Es decir, potify ha pasado meses argumentando que el problema de la IA en la música era el fraude, el spam y la suplantación. Ahora anuncia que ese mismo contenido sintético, controlado y rentable, puede ser deseable. Como contábamos en nuestro análisis sobre el modelo algorítmico que Spotify ha construido durante años enlazado más arriba, la plataforma lleva tiempo incentivando una escucha que prioriza el estado de ánimo sobre la identidad del artista. Es decir, el caldo de cultivo ideal para la música sintética. Ya solo quedaba la monetización.

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