Solo 24 horas de descuentazos en teles de 55 pulgadas: MediaMarkt arranca una promo exprés con televisores OLED, Mini LED y más

¿Qué pasará esta noche en el partido entre España y Francia? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que va a ser una semifinal de Mundial de un nivel altísimo. Precisamente por eso, MediaMarkt ha activado hoy y solo durante 24 horas una promo donde vamos a tener un descuento extra en un montón de televisores de 55 pulgadas.

TV QD-Mini LED 55" - TCL 55P8L, UHD 4K, TCL AiPQ Processor, Smart TV, DVB-T2, Dolby Vision·Atmos, 144Hz, Google TV, Negro PVP en MediaMarkt — 451,35 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Hasta mañana a las 9 de la mañana tenemos para llevarnos a casa un nuevo televisor y tenemos mucho donde elegir. Ya sea de fabricantes (hay modelos Samsung, Sony, TCL, LG, etc) como la tecnología que utilice el televisor. Es importante señalar que el descuento extra, que es del 15 %, se aplicará automáticamente en el carrito. Os dejamos los cinco que más nos gustan ahora mismo:

LG OLED C5 por 764,15 euros, uno de los mejores televisores OLED calidad-precio.

por 764,15 euros, uno de los mejores televisores OLED calidad-precio. Philips 55PUS8510/12 por 313,65 euros, televisor QLED económico con Ambilight.

por 313,65 euros, televisor QLED económico con Ambilight. Samsung S95F por 1.093,95 euros, el mejor televisor del pasado 2025.

por 1.093,95 euros, el mejor televisor del pasado 2025. Hisense 55E7S por 296,65 euros, modelo de 2026 compatible con Dolby Vision.

por 296,65 euros, modelo de 2026 compatible con Dolby Vision. TCL 55P8L por 451,35 euros, un modelo QD-Mini LED ideal para salones con mucha luz.

LG OLED C5

Empezamos con el LG OLED C5, uno de los televisores OLED que más recomendamos por su gran relación calidad-precio (y más ahora, que se queda por 764,15 euros con esta promo de AliExpress). Un modelo muy versátil para ver pelis o para jugar videojuegos, puesto que cuenta con puertos HDMI 2.1 y una tasa de refresco de hasta 144 Hz.

TV OLED 55" - LG OLED55C55LA, OLED 4K, Procesador Inteligente α9 AI Processor 4K Gen8, Smart TV, DVB-T2 (H.265), Negro PVP en MediaMarkt — 764,15 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Philips 55PUS8510/12

Si prefieres una opción más económica o simplemente no quieres un televisor OLED, este Philips 55PUS8510/12 es uno de los QLED más vendidos habitualmente. Es un modelo que destaca por tener la tecnología Ambilight de este fabricante y que es ideal para aumentar la inmersión a la hora de disfrutar de él. Es bastante económico: se queda en 313,65 euros con el descuento que se aplica en el carrito.

TV QLED 55" - Philips Ambilight 55PUS8510/12, UHD 4K, Titan OS, Smart TV, Pixel Precise Ultra HD, Dolby Atmos, Negro mate PVP en MediaMarkt — 313,65 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Samsung S95F

Volvemos a otra tele OLED, aunque en esta ocasión con la que nombramos el año pasado como el mejor televisor del año. Se trata del Samsung S95F, un televisor espectacular que ofrece una calidad de imagen muy alta y que también es ideal para jugar con una PlayStation 5 o una Xbox Series X. Este modelo destaca, además, por tener un tratamiento antirreflejos sobresaliente. Se queda en 1.093,95 euros.

TV OLED 55" - Samsung TQ55S95FATXXC, OLED 4K, NQ4 AI Gen3 Processor, Smart TV full AI, Wifi, Negro grafito PVP en MediaMarkt — 1.093,95 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Hisense 55E7S

Otro modelo con una gran relación calidad-precio es este Hisense 55E7S. Este televisor, que también utiliza tecnología QLED, cuenta con un sensor de luz que, gracias a la IA, maneja el brillo de la tele en función de la iluminación de la habitación para mejorar la experiencia de visionado. Es uno de los modelos más económicos de esta promo: sale por 296,65 euros.

TV QLED 55" - Hisense 55E7S, QLED 4K, Escalador 4K IA, Modo Juego Plus, Dolby Visión IQ, Negro PVP en MediaMarkt — 296,65 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

TCL 55P8L

Cerramos esta selección de teles con la TCL 55P8L, una Smart TV con retroiluminación Mini LED y tecnología QLED. Es muy equilibrada y cuenta con un nivel de brillo alto, lo que la hace perfecta para salones con mucha luz. Es compatible también con Dolby Atmos y cuenta con una tasa de refresco nativa de 144 Hz, por lo que es de los mejores modelos que podemos comprar para jugar. Se queda en 451,35 euros.

TV QD-Mini LED 55" - TCL 55P8L, UHD 4K, TCL AiPQ Processor, Smart TV, DVB-T2, Dolby Vision·Atmos, 144Hz, Google TV, Negro PVP en MediaMarkt — 451,35 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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