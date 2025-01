One UI 7 en los Samsung Galaxy S25 ha logrado su objetivo con la IA: que por fin sienta la necesidad de usarla

No me escondo, cuando probé la IA de Samsung el año pasado no quedé demasiado sorprendido. Me parecían funcionan bastante interesantes, útiles en circunstancias puntuales, pero muy alejadas del "AI Phone" que querían plantear. Este año, la cosas han cambiado. Y lo han hecho de la forma más natural posible: con ligeros refinamientos.

Voy a contarte por qué la IA de Samsung en los Samsung Galaxy S25, S25+ y S25 Ultra está en el punto dulce que merece, qué la hace tan especial esta generación y por qué ahora sí que estoy convencido de que es una característica a usar quizás no en el día a día, pero sí a menudo.

Grabación de llamadas con transcripción. Una de las funciones que más demandan los xatakeros tiene que ver precisamente con la grabación de llamadas. No hay apenas teléfonos que las puedan grabar por defecto, y hay que recurrir a apps de terceros que no siempre funcionan bien.

En el caso del Samsung Galaxy S25 no es solo capaz de grabar las llamadas sino que, una vez hecha, obtendremos una transcripción de voz a texto mediante inteligencia artificial. Funciona de forma prácticamente perfecta, y es una función que me ha sorprendido gratamente.

Gemini como asistente nativo. Bixby sigue viva en One UI 7, pero el protagonismo se lo lleva Gemini. Este es el inevitable remplazo del asistente de Google, y es capaz de generar imágenes mediante prompts, buscar información en internet y, en definitiva, ofrecer una alternativa a GPT.

Samsung sigue aliándose con Google para que las funciones de IA que veríamos en un Pixel también brillen en sus dispositivos, y esto es algo de agradecer.

Un selector de imágenes brutal. Los nuevos Samsung van un paso más allá de "Circle to Search". Podemos seleccionar cualquier parte de la pantalla, la que queramos, y la IA analizará qué se puede hacer con ella. Convertir un clip de vídeo a GIF, realizar edición generativa sobre una fotografía, analizar textos...

Cualquier elemento de nuestra pantalla puede darnos juego si le damos una oportunidad a la IA, algo que puede ser especialmente útil cuando nos envían documentos, fotografías o cualquier contenido multimedia.

Eliminación de audio. Sin duda, la característica que más me ha sorprendido en estos Samsung es la de la eliminación de ruido de fondo, viento y música. En la demostración a la que pude acceder el escenario era el de una persona tocando el piano en mitad de la calle.

La IA era perfectamente capaz de aislar el ruido de fondo, el viento y amplificar la música. Teniendo en cuenta que la mayoría de grabaciones de mi día a día son con el teléfono móvil, contar con esta característica es algo casi mágico.

En definitiva, Samsung ha refinado lo que ya funcionaba bien (generación de imágenes, traducciones, selecciones de texto, etc.), y ha implementado pequeñas pinceladas muy útiles para el día a día. Más allá de permitir borrar elementos de las imágenes y hacer traducciones (en lo que se basan la mayoría de funciones de IA de sus rivales), la interpretación de Samsung