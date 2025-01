Samsung Galaxy S25 Ultra, S25+ y S25, primeras impresiones: un despliegue de IA como no habíamos visto hasta ahora

2025 arranca con fuerza. Samsung ha puesto sobre la mesa la que será su principal apuesta para competir contra los mejores móviles del mercado: el Samsung Galaxy S25 Ultra. Un año más, a este le acompañan otros dos modelos, el Samsung Galaxy S25 y el Samsung Galaxy S25 Plus, dos modelos casi idénticos que se diferencian por tamaño y batería.

En Xataka hemos podido acceder a un primer acercamiento con la nueva familia de dispositivos de la compañía coreana, y vamos a contarte cuáles han sido nuestras primeras impresiones con los tres modelos.

Ficha técnica de los Samsung Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Plus y Galaxy S25



Samsung galaxy s25 ultra SAMSUNG GALAXY S25+ SAMSUNG GALAXY S25 dimensiones y peso 162,8 x 77,6 x 8,2mm 218 g 158,4 x 75,8 x 7,3 mm 190 g 146.9 x 70,5 x 7,2 mm 162 g pantalla 6,9 pulgadas Resolución Quad HD+ AMOLED LTPO 120 Hz Gorilla Glass Armor 2 6,7 pulgadas Resolución QHD+ AMOLED LTPO 120 Hz 6,2 pulgadas Resolución QHD+ AMOLED LTPO 120 Hz procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite Qualcomm Snapdragon 8 Elite Qualcomm Snapdragon 8 Elite Almacenamiento 12 + 256 GB 12 + 512 GB 12 + 1 TB 12 + 256 GB 12 + 512 GB 12 + 128 GB 12 + 256 GB 12 + 512 GB cámaras traseras 200 MP, f/1.7, OIS 50 MP, f/3.4, OIS, zoom x5 10 MP, f/2.4, OIS, zoom x3 50 MP, f/1.9 ultra gran angular 50 MP, f/1.8, OIS 10 MP, f/2.4, OIS, zoom x3 12 MP, f/2.2 ultra gran angular 50 MP, f/1.8, OIS 10 MP, f/2.4, OIS, zoom x3 12 MP, f/2.2 ultra gran angular cámara frontal 12 MP, f/2.2 12 MP, f/2.2 12 MP, f/2.2 batería 5.000mAh 45W carga rápida Carga inalámbrica 15W 4.900mAh 45W carga rápida Carga inalámbrica 15W 4.000mAh 25W carga rápida Carga inalámbrica 15W sistema operativo Android 15 basado en One UI 7 Android 15 basado en One UI 7 Android 15 basado en One UI 7 conectividad 5G (2xNano + eSIM)

WiFi 7

Bluetooth 5.4

GPS

NFC

UWB

USB tipo C 5G (2xNano + eSIM) WiFi 6 Bluetooth 5.4 GPS NFC UWB USB tipo C 5G (2xNano + eSIM) WiFi 6 Bluetooth 5.4 GPS NFC UWB USB tipo C otros IP68 S-Pen integrado Samsung Dex IP68 Samsung Dex IP68 Samsung Dex precio Desde 1.459 euros Desde 1.159 euros Desde 909 euros

Un nuevo diseño con mucho que decir

Los tres modelos de la familia Galaxy S25 han sufrido un importante rediseño. Lo que más llama la atención si miramos su parte trasera es el módulo de cámaras, cuyos anillos alrededor de las lentes recuerdan a los del Galaxy Z Fold6. Personalmente, es un diseño que me agrada y que tiene una ventaja frente a buena parte de su competencia directa. Samsung dota de buenos sistemas de cámara a su gama alta, pero no apuesta por módulos gigantescos.

Estos, más allá de que convenzan o no en lo estético, suelen generar problemas de ergonomía e importantes desbalanceos al usar el móvil sin funda. Samsung es continuista en su línea de diseño, pero sigue con ese factor diferencial respecto a sus rivales.

El principal upgrade este año en diseño está en el peso. Es espectacular lo que ha conseguido Samsung

Otro punto a favor está en el peso y delgadez de los nuevos dispositivos. Todos se han puesto a dieta, algo que he notado especialmente en el Samsung Galaxy S25, que no pesa nada de nada (162 gramos), y también en el Samsung Galaxy S25 Ultra, que es ahora mucho más ligero.

El sacrificio de usar un gama alta solía venir de la mano del peso pero, incluso manteniendo acabados de primer nivel, Samsung ha logrado que sus propuestas sean mucho más cómodas en mano.

Las esquinas son ahora mucho más redondeadas y no se clavan al sujetarlo.

Hablando de esto último, en el modelo Ultra se han refinado las esquinas. El año pasado, con el Galaxy S24 Ultra, encontrábamos ángulos bastante marcados, esquinas afiladas que se clavaban en la mano si no usábamos funda. Samsung ha tomado nota y, manteniendo la esencia del diseño, dota a su Galaxy S25 Ultra de unos cantos mucho más redondeados.

Por delante, se han aprovechado algo más los biseles. He de decir que, sin tener los modelos anteriores al lado, es difícil apreciar diferencias. Pese a ello, siempre es buena noticia que los marcos sean cada vez más estrechos y podamos aprovechar la pantalla al máximo.

Continuismo... para bien

Samsung Galaxy S25 Ultra.

Samsung Galaxy S25 y S25+

En el interior de estos dispositivos encontramos prácticamente un calco en especificaciones respecto a lo que vimos el año pasado. Los Samsung Galaxy S25 y S25+ tienen un panel prácticamente idéntico al del año pasado, con 6,2 y 6,7 pulgadas, respectivamente. Repiten resolución, tecnologías y en estas primeras impresiones ha sido imposible encontrar diferencias.

El Galaxy S25 Ultra tiene un panel un poco más grande, de 6,9 pulgadas. Este aumento de 0,1 pulgadas respecto al modelo del año pasado no penaliza en mano, ya que es más ligero y la reducción de biseles ha permitido compactar el cuerpo.

Todos los nuevos Galaxy S25 llegan con el Qualcomm Snapdragon 8 Elite (gracias, Samsung), y se extinguen los 8 GB de RAM de base en el modelo base del S25, todos parten ahora de 12 GB.

Samsung ha tenido en cuenta el feedback de los usuarios con el S24 Ultra y no ha querido tocar lo que ya funcionaba bien. Estos móviles son un ejercicio de refinamiento

Las baterías tienen las mismas capacidades. Estamos en el año de las baterías de 6.000mAh y 7.000mAh, pero Samsung nos cuenta que confía en la eficiencia energética del nuevo procesador. Del mismo modo, el feedback sobre la batería del S24 Ultra era ya excelente, por lo que han preferido centrarse en un diseño más delgado y ligero que en aumentar capacidad de batería.

El hardware de cámara apenas cambia, salvando el ultra gran angular del Ultra, que ahora es de 50 megapíxeles. Pese a ello hay importantes mejoras, como la grabación en LOG, llegada de patrones zebra para la sobreexposición y, en definitiva, todas las herramientas "pro" que le faltaban al S24 Ultra.

Por pedir, me hubiese gustado ver un panel con un nuevo pico de brillo máximo y extra de batería. Pero lo cierto es que son puntos en los que ya se hicieron muy bien los deberes el año pasado, los compradores estaban satisfechos, y no era muy necesario volver a reinventarse.

One UI 7: ahora sí, Samsung

Lo poco que he podido probar de One UI 7 me ha dejado una sensación clara: es la mejor versión de software que jamás ha creado Samsung. Se han rediseñado los iconos de la barra de estado, la interfaz tiene un nuevo tema (espectacular en persona), se han refinado las funciones de IA, Gemini es el asistente por defecto... Admito que Android Stock sigue siendo la ROM que más tilín me hace, pero One UI 7 es una gozada.

Lo he notado especialmente optimizado, tanto en animaciones como en velocidad general, y estoy convencido de que los que ya estaban acostumbrados a esta ROM van a recibir con los brazos abiertos la nueva versión, basada en Android 15.

Lo más relevante este año tiene que ver con la mejora en la inteligencia artificial. Hay algunas funciones que me han encantado.

El teléfono ahora es capaz de grabar llamadas, así como de transcribirlas una vez han finalizado.

La generación de imágenes por IA ha mejorado, muchísimo.

Mediante un selector de pantalla, podemos seleccionar cualquier parte del panel y analizar su información. Por ejemplo, podemos abrir YouTube, seleccionar la parte del vídeo, y crear un GIF del fragmento que estamos reproduciendo.

La IA es capaz de analizar el sonido de los vídeos, para eliminar ruido o viento de fondo.

El año pasado me encontré con un montón de funciones de IA que estaban bien, pero no me animaban a usarlas. Este año con la grabación de llamadas, un motor de generación de texto/dibujo a imágenes brutal (a la altura de los mejores del momento), y Gemini cooperando con Bixby para que las búsquedas sean precisas, todo cobra más sentido.

Quiero un Galaxy S25 Ultra, y lo quiero ya

Un año más, el modelo Ultra es el que más interés me ha despertado, por ser la apuesta más ambiciosa. Pese a ello, los hermanos pequeños son igual de buenos en potencia, funciones de IA, software y también han refinado su diseño.

Este es un genial año para que los usuarios que tienen un Samsung de hace unos años salten al modelo más redondo

2025 no es un año de grandes cambios para la gama alta de Samsung. Es un año de refinamiento. La fina línea entre quedarse atascado y refinar lo que ya funciona es complicada, pero en este caso lo he tenido bastante claro.

Estos van a ser tres de los dispositivos más redondos de 2025. Su desempeño fotográfico será lo que determine si acaban o no siendo reyes de la gama alta en Android, pero el resto del hardware apenas admitía margen de mejora.