Qué móvil de Samsung comprar en 2025: una recomendación por cada rango de precio

Samsung acaba de presentar su nueva hornada de móviles de gama alta, los Samsung Galaxy S25. Sin embargo, la realidad es que el catálogo de Samsung va bastante más allá y ahora que estos móviles están sobre la mesa, decidirse por uno u otro puede ser complicado. Así pues, hemos preparado el vídeo sobre estas líneas con las mejores opciones en función de tu presupuesto.

Por menos de 200 euros

Empezamos por los terminales recomendados para los bolsillos menos abultados o para aquellos usuarios que, sencillamente, quieren un móvil básico para hacer cosas básicas.

Samsung Galaxy A05s

Samsung Galaxy A05s | Imagen: Samsung

El Samsung más barato que podemos comprar a día de hoy es el Galaxy A05S, un terminal sencillo, humilde, sin muchos alardes a nivel de especificaciones que servirá bien si queremos lo básico: llamar, aplicaciones de mensajería y tareas sencillas como escuchar música y navegar. Su precio es de 159 euros.

Samsung Galaxy A16

Samsung Galaxy A16 | Imagen: Samsung

Subiendo un peldaño, por 40 euros más tenemos el Samsung Galaxy A16, un terminal que Samsung presentó en noviembre del año pasado y que, además de por tener una buena pantalla, destaca por sus 5.000 mAh de batería y los seis años de actualizaciones. Por 199 euros, es una compra a tener en cuenta si queremos un móvil modesto.

Por menos de 500 euros

Pasamos así a la gama media de la firma coreana, terminales que ronda los 300-400 euros y que en ningún caso superan los 500. Estas son nuestras recomendaciones.

Samsung Galaxy A25

Samsung Galaxy A25 | Imagen: Samsung

Dentro de los móviles de gama media, el Galaxy A25 es el más sencillito. Lo bueno es que es un teléfono reciente, también de finales de 2024, estable en su conjunto con 5.000 mAh de batería, pantalla grande, una cámara suficiente (sin alardes)... Por 299 euros, el Galaxy A25 es una compra interesante siempre que no queramos usarlo para jugar o busquemos la mejor experiencia fotográfica.

Samsung Galaxy A35

Samsung Galaxy A35 | Imagen: Samsung

Un poquito más completo es su hermano mayor, el Galaxy A35. Es un móvil que ya el año pasado tenía todo lo necesario para cumplir con la definición de "equilibrio". Tiene un procesador competente, una cámara más completa que la del modelo anterior y mejor con respecto a la generación anterior, y una buena autonomía. Su precio: 370 euros.

Samsung Galaxy A55

Samsung Galaxy A55 | Imagen: Samsung

El Samsung Galaxy A55 es, probablemente, el mejor exponente en calidad-precio del catálogo de Samsung (y más ahora que ha pasado algo de tiempo y puede encontrarse rebajado). No es un teléfono perfecto, pero dentro del ecosistema de Samsung es de los más interesantes. Como el resto de los terminal que hay en este listado, es un conjunto redondo y, en este caso, se completa con una cámara bastante sólida. Su precio es de 479 euros, pero puede encontrarse más barato.

Por menos de 1.000 euros

Si tenemos un presupuesto más abultado y queremos un gama alta, pero sin pasar de los 1.000 euros, Samsung también tiene propuestas interesantes en su catálogo.

Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy S24 FE | Imagen: Samsung

Este es, sin lugar a dudas, el móvil para aquellos que no quieren gastarse 1.000 euros, pero que tampoco se conforman con un gama media. En otras palabras, el Galaxy S24 FE es la forma que tiene Samsung de hacer un gama alta asequible. Este terminal cuenta con los grandes valores del software de Samsung (como los siete años de actualizaciones y inteligencia artificial), además de un diseño premium, una pantalla que luce muy bien y un sistema de cámaras bastante competente. Es una compra segura y si lo encontramos rebajado, más aún. De lanzamiento, su precio fue de 759 euros.

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25 | Imagen: Samsung

Más reciente es el Samsung Galaxy S25, el hermano "pequeño" de los terminales más nuevos de Samsung. Este terminal llega con un menor peso (162 gramos) y con One UI 7 basado en Android 15, lo que significa que dispone de todo un arsenal de herramientas de IA. A todo ello le da vida un Qualcomm Snapdragon 8 Elite, mismo procesador que los modelos Plus y el Ultra. Es, básicamente, la opción más completa si queremos un gama alta potente y compacto sin pasar de los 1.00 euros, sabiendo, eso sí, que la batería y la pantalla se quedan un escalón por debajo de sus hermanos mayores. Se queda en 909 euros.

Más de 1.000 euros

Y llegamos al final de la lista, a la creme de la creme, a los mejores móviles de Samsung que son, a su vez los más caros.

Samsung Galaxy S25+

Samsung Galaxy S25+ | Imagen: Samsung

El modelo Plus siempre será la opción más recomendable para los que quieren un móvil grande y potente sin pagar el precio del Ultra. Como ya adelantábamos, este terminal incorpora el Snapdragon 8 Elite y la buena noticia es que parte con 256 GB de almacenamiento, no con 128 GB. Por lo demás, sin contar con esos cambios de diseño, One UI 7 y esas novedades de Inteligencia Artificial, el móvil luce bastante continuista en muchos apartados. Su precio es de 1.159 euros.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra | Imagen: Samsung

Y en la cima de la montaña, en la primera posición del podio, tenemos al Samsung Galaxy S25 Ultra, un móvil con un precio de salida que parte de los 1.459 euros para el modelo de 256GB. Este es el teléfono para el que quiera una experiencia Samsung completa y totalmente puntera. Esta generación es más curvada y ligera, con un panel algo más generoso en tamaño, lo más potente de Qualcomm bajo el capó, un gran angular de mayor resolución y, por supuesto, el S-Pen, marca de la casa coreana. Es un móvil para hacer de todo y su precio, claro está, es el más alto de la lista: 1.459 euros de base.

En conclusión

Llegados a este punto, la conclusión es clara. Si el dinero no es un problema, las opciones de gama alta siempre van a dar mejor experiencia que los modelos más modestos. El Galaxy S25 Ultra es una apuesta segura, como lo son los Galaxy S25 y S25+y, por supuesto, las generaciones anteriores. No es mala idea aprovechar ahora para hacerse con un Galaxy S24 Ultra o un Galaxy S24+, por ejemplo. Son terminales solventes y ahora mismo se pueden encontrar con suculentos descuentos.

Dependerá del bolsillo de cada uno, pero si queremos la experiencia de gama alta sin que el precio se suba más de la cuenta, apostar por una generación anterior puede ser, en muchas ocasiones, la compra más inteligente.