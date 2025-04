Dreame H15 Pro, análisis: aspirar y fregar bien es cosa de pocos aspiradores. Hacerlo de una pasada es otra historia

Aunque los aspiradores de trineo, los robots y los inalámbricos tipo Dyson son los formatos habituales para aspirar la casa, hay otro menos conocido: el aspirador fregador, especialmente indicado para suelos de baldosa. En Xataka ya hemos probado unos cuantos modelos, como el Roborock Dyad o el sui géneris Kobold V7.

El último en pasar por nuestro suelo de análisis es el Dreame H15 Pro. La firma china es una empresa participada por Xiaomi que pertenece a su ecosistema especializada en dispositivos de limpieza bastante ambiciosos como el Dreame X50 Ultra Complete, con patas y brazos. No tiene extremidades este Dreame H15 Pro, pero sí que esconde unas cuantas sorpresas que hemos descubierto tras probarlo a fondo.

Ficha técnica del Dreame H15 Pro



Dreame H15 Pro Potencia de succión 21000 Pa Batería 6 x 5.000 mAh Hasta 60 minutos de funcionamiento (400 m2 de cobertura) Tiempo de carga: 4h Qué viene en la caja Base, mango, cuerpo, limpiador, recambio de rodillo y filtro, manuales, cepillo de limpieza Conectividad Sí, Wi-Fi. Mantenimiento Lavado del cepillo a a 100 °C ThermoTub Secado silencioso a 90 °C DEPóSITOS Agua limpia: 780 ml Agua sucia: 700 ml Peso 5,8 kg PRECIO 699 euros

Luce a aspirador de antes, pero tiene truco

Cuando saqué el aspirador de la caja, mi sensación fue de déjà vu: se da un aire a los aspiradores escoba primigenios, nada de formas estilizadas y ligeras, sino un dispositivo contundente. Luce un tanto armatoste y si lo levantas (requisito indispensable para sacarlo de la base) la sensación se refuerza porque es pesado para lo que es y estoy acostumbrada con un aspirador inalámbrico.

El aspirador consta de una base rectangular que hay que colocar cerca de un enchufe, una torre donde se encuentra el depósito de agua sucia, el motor y el sistema de filtrado, así como una práctica pantalla a color dispuesta para tenerla delante y poder ver el modo de funcionamiento, la batería, el estado o el nivel de suciedad con un intuitivo semáforo de colores. Arriba del todo, el espacio para un mango de aluminio con una empuñadura de plástico con tres botones: uno para encenderlo, otro para alternar modo y un tercero en la parte trasera para la autolimpieza.

Pero lo más interesante está abajo del todo, en la zona en contacto con el suelo. Integra un cabezal generoso donde se encuentra un rodillo con un tejido textil que recuerda a las toallas y un raspador de goma similar a la que hay en los limpiacristales. En la zona superior, justo al lado de esa rodilla que se inclina y lo une con el cuerpo, un accesorio semitransparente donde añadiremos el agua limpia y el producto de limpieza.

Ni el depósito de agua limpia y el de agua sucia son especialmente grandes y menos mal, porque entre lo que pesa y lo largo que es, ergonómicamente no es el aspirador más cómodo del mundo. Eso sí, inevitablemente hay un peaje a pagar: tener que vaciar uno y llenar otro a menudo. Lo bueno es que no hay que llevarlo en brazos, sino deslizándolo.

Su otra gran virtud también está en el cabezal, donde hay dos ruedas que agilizan enormemente esta labor de deslizamiento (y un mecanismo que facilita la propulsión en función del grado de inclinación, de modo que todo se siente fluido y natural). Además cuenta con una pequeña bola en la zona trasera que resulta ideal cuando lo deslizas pegado al suelo. Ojo porque la mayoría de aspiradores de este tipo no se inclinan tanto y se agradece, por ejemplo para tareas de limpieza como aspirar y fregar bajo la cama.

Limpieza: aspirado y fregado de alto nivel y dos en uno

La perspectiva de aspirar y fregar a la vez me recuerda a ese compi guarrete con el que compartía piso en mi época universitaria y que se evitaba coger la escoba con un método rapidísimo: barrer con la fregona haciendo un dos en uno. Epic fail.

Pero este Dreame H15 Pro no es mi compañero y su cabezal tiene más tecnología de lo que parece a simple vista: por un lado, el rascador de plástico sirve para hacer contacto firme con el suelo al empujar, de modo que arrastra la suciedad hasta la zona de succión y frota las manchas. Por otro, el rodillo gira hacia los dos lados aumentando la fricción y su textura afelpada humedecida se encarga de lograr un buen fregado.

Pero hay más: he probado este aspirador en un piso en el que viven una alaskan malamute y una perra loba checosolovaca bien peludas. Me preocupaba que la humedad y el tipo de tejido resultara en unos enredones en el rodillo a la primera de cambio y no: el secreto está en el raspador rígido con puas que corta el pelo de todo tipo, de modo que se lo traga. Así que sí: es posible aspirar y fregar de una pasada sin que queden pelusas de polvo ni pelos pegados al suelo o al rodillo.

Al encender el aspirador encontramos varios modos de funcionamiento:

El modo smart, que ajusta la succión y el fregado en función de la suciedad detectada. Merece la pena prestar atención a la pantalla para ver si la línea verde pasa a amarillo (está trabajando por una zona moderadamente sucia) o roja (sucísima).

El modo turbo , que pone la aspiración y el fregado al máximo. Es el más ruidoso y he tenido que rellenar el depósito dos veces para limpiar toda la casa.

, que pone la aspiración y el fregado al máximo. Es el más ruidoso y he tenido que rellenar el depósito dos veces para limpiar toda la casa. El modo aspiración , que teóricamente reduce el funcionamiento a solo succionar y no fregar.

, que teóricamente reduce el funcionamiento a solo succionar y no fregar. El modo personalizado, que por defecto viene con aspiración y fregado medio.

Mi recomendación tras probarlo a fondo es usar el modo smart y olvidarse de todo. Para mí el modo aspiración tiene un problema: el rodillo nunca termina de estar seco completamente, incluso tras un proceso de secado, encenderlo en posición vertical y allí cambiar hasta ese modo. Puede que sea poquísima agua, pero sabiendo esto, yo no lo usaría sobre alfombras. En cuanto al modo turbo, tiene sentido si quieres una limpieza profunda y crees que todo está muy sucio, pero si no es el caso, el solito sabe ajustarse optimizando su trabajo y por ende, la duración de la batería.

En estos días de prueba he quedado gratamente sorprendida por la calidad de los resultados incluso poniéndolo al mínimo. Estas perras echan mucho pelo y lo normal es tener que aspirar a diario, pero usando el Dreame H15 Pro hasta al mínimo, se los traga. Y ojo, se lleva también hasta esos pelitos mojados pegados al suelo al lado del bebedero. Como además viene con un limpiador, de una pasada aspiras y friegas, dejando el suelo limpio e higiénico.

Eso sí, según el fabricante solo se debe usar el limpiador de la casa (con base de alcohol), con una dosis recomendada de 10 ml por depósito de aproximadamente medio litro. Cunde, huele bien y el suelo en general queda impoluto. Y digo en general porque sí, sigue siendo necesario coger la escoba y la fregona de vez en cuando: al ser ancho y moderadamente alto, hay sitios como entre el WC y la bañera o bajo la cama de las perras que no cabe. Eso sí, lo de que se pueda echar hacia delante y ponerlo totalmente en horizontal es una bendición para limpiar debajo de las camas.

Mención especial merece el fregado. Ya hemos visto que el suelo queda limpio gracias a la acción del agua y el producto de limpieza, pero es que además la combinación de rascadores y rodillos resultan ser de lo más efectivos para las manchas, incluso aunque estén secas. De hecho, al deslizar con el rodillo a un lado y al otro la experiencia es similar al frotado manual. Incluso he derramado un buen chorro de refresco para limpiarlo, aunque no sea lo más indicado.

En casa solo el baño y la cocina son de baldosa y el resto es de parquet y me preocupaba humedecerlo en exceso, sin embargo la dosificación es tan buena y los rascadores estiran tan bien el líquido que en menos de un minuto está seco. Eso sí, por sus características el escenario de uso ideal son pisos con suelos de cerámica o similares y sin moquetas ni alfombras.

Una autonomía a prueba de casoplones

Una vez tenemos claro los modos de limpieza y que lo más inteligente en términos de optimizar el proceso es optar por el modo smart, toca hablar de escenarios, minutos y metros cuadrados. Nuestra casa es un piso pequeño de poco más de 50 metros cuadrados y aunque no es tan cómodo como poner un robot y olvidarse, una limpieza a fondo lleva unos 10 minutos.

Según el fabricante la Dreame H15 Pro tiene una combinación de baterías de 6 unidades por 5.000 mAh, lo que en teoría da para limpiar hasta 400 metros cuadrados y o 60 minutos en modo silencioso o 40 minutos en modo inteligente. En la práctica, las cifras son bastante próximas: poniendo el modo turbo he consumido algo menos de un 25% de batería en unos 10 minutos. Lo que sí que ha devorado ha sido el agua limpia: necesité más de un depósito para toda la casa

Es decir, que podríamos limpiar un área de 150 metros cuadrados poniéndolo a tope. No obstante, también hemos configurado el aspirador al mínimo, gastando un 10% de batería para una limpieza de mantenimiento somera de unos seis minutos . Y tirando del optimizado Smart, hemos limpiado toda la casa gastando un 15% en unos siete minutos.

En pocas palabras, da la talla para pisos grandes y aunque tocase limpiar una casa grande y muy sucia, la carga es cómoda y pasar de 0 a 100% le lleva unas cuatro horas. Pero lo normal ha sido que después de limpiar la casa, todavía quede bastante batería, por lo que a la que dejas el aspirador en su sitio para guardarlo y que se limpie, se cargue y en ese escenario se siente bastante rápido: tenerlo siempre listo no cuesta apenas.

Una app tan prescindible como interesante

Lo normal con este tipo de aspiradoras (y de otros tantos dispositivos a las que se les añade conectividad y una app) es que el aporte de la aplicación sea testimonial, duplicando funciones que ya vienen integradas en el dispositivo o agilizando un acceso a la información que ya viene en el manual o en la web. Por otro lado, también complementa con datos como el historial de uso o el grado de desgaste de los elementos.

En este caso es así, pero con una excepción: el modo personalizado, que aparece en el dispositivo pero solo se puede configurar desde la aplicación. Este modo permite configurar el nivel de aspiración y fregado a tu gusto. A título personal, pienso que sería más útil poderlo configurar desde el dispositivo con una combinación de toques u otro botón extra y así olvidarse de todo lo que supone tener una app: descargarla y tenerla en el móvil, tenerla actualizada (si el fabricante cuida de este aspecto), crearse una cuenta e iniciar sesión, vincular el dispositivo...

Dicho esto, el diseño de la aplicación es bastante genérico, para bien y para mal: no cuesta demasiado familiarizarse con ella gracias a sus gráficos y colores, pero las traducciones son mejorables, aparecen mensajes que no deberían y los menús se hacen demasiado demasiado extensos. Por no hablar de la insistencia para que te apuntes a su newsletter. No obstante, si lo tuyo es la personalización al milímetro, se puede regular hasta cosas como el grado de propulsión que tiene el brazo.

¿Y si no quiero usar la app? Pues no hay problema: tienes la información relevante en los manuales y en la web y si no tocas nada, por defecto el modo personalizado dejará la aspiración y el fregado en modo medio. Es más, puedes desactivar esta opción la app y olvidarte de ella en el dispositivo. Como hemos visto, no hace falta.

Mantenimiento cómodo pero frecuente

En pocas palabras, no es complicado pero si lo pones a diario, será frecuente. El motivo está en que los depósitos son bastante pequeños, de modo que entre fregar y la limpieza del rodillo no es descabellado gastar el del agua limpia. Por otro lado, el de agua sucia es algo mayor y aguanta más, pero tampoco mucho. Además, si lo pones completamente en horizontal, es fácil que el sensor detecte tramposamente que ya está lleno y te toque vaciarlo.

En cualquier caso, el mantenimiento es sencillo y relativamente rápido. Por un lado, tiramos del asa del depósito de agua limpia para extraerlo, le damos la vuelta y desenroscamos el tapón para llenarlo. Ya solo queda devolverlo a su lugar situándolo justo encima del hueco y presionando hasta oír el clac.

Menos agradable es lidiar con el depósito de agua sucia: como antes, tiramos del asa y del elemento para extraerlo del cuerpo. Después, tiramos de la tapa con el filtro y allí nos encontramos todo el marrón, literalmente: bastante agua sucísima y maloliente y tremenda peluca. En la caja viene con un cepillo que va ideal para este menester.

Que el rodillo se limpie solo es una maravilla: acabas de limpiar, lo colocas en la base y le das al botón para que o bien se ejecute la limpieza estándar y después se seque. O si ha llevado mucha tralla, tocas otra vez al botón para una limpieza en profundidad. En ambos casos el cepillo se enjuaga con agua limpia, el rodillo rota y se escurre y se retira el agua sucia. Después, hay o un secado de cinco minutos a 90 grados o de 30 minutos a 85. El proceso es cómodo, pero resulta ruidoso. Mejor no ponerlo si lo tienes al lado del salón y vas a ver una peli o a echarte la siesta.

Dreame H15 Pro, la opinión de Xataka

Aspirar y fregar al mismo tiempo y hacerlo bien es una virtud poco común en el mundo de los aspiradores y ese es precisamente la mayor virtud del Dreame H15 Pro. Le ha tocado dar lo mejor de sí en una casa donde normalmente aspiramos a diario por las peludas y no las tenía todas conmigo: temía que el pelo mojado se quedara pegado y se hiciera bola.

Con el teóricamente se puede aspirar y fregar, aunque ya hemos visto que en esencia siempre hay un poco de humedad, motivo por el cual su escenario de uso ideal son los suelos de baldosa o los de tipo vinílico. Eso sí, sin descartar tampoco los de parquet, gracias a lo bien que dosifica el agua.

Reconozco que me da pereza aspirar, motivo por el cual suelo tirar del robot aspirador, pero cuando me pongo a ello, el aspirado manual no tiene rival en tanto en cuanto puedes incidir donde sea necesario y llegar mejor a las esquinas. Eso sí, después te toca coger la fregona y terminar el asunto. Con este Dreame H15 Pro tienes lo mejor de los dos mundos, aunque el tamaño del cabezal no es lo mejor para llegar a las rendijas. Eso sí, que se incline 180 grados es un puntazo: he aprovechado para limpiar bajo el sofá y la cama como hacía meses.

