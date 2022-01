Quiero comprar un móvil nuevo y no sé por dónde empezar: guía para saber en qué fijarte y qué tener en cuenta

Vamos a darte unos primeros pasos y pautas para ayudarte a escoger un móvil nuevo en esos casos en los que no sabes ni por dónde empezar. Una de las preguntas que más recibimos los editores de Xataka de parte de amigos, familiares o lectores que nos escriben son peticiones de ayuda para elegir un móvil, y vamos a intentar poner estos consejos sobre el papel en un artículo que sirva de ayuda.

Mi idea es enfocar este artículo a las personas que no saben sobre tecnología, para esos que se van a quedar igual si les empiezas a hablar de RAM o de megapíxeles. Al final, elegir móvil puede ser como jugar al ¿Quién es quién?, y aprendiendo a distinguir las necesidades que tienes, puedes acabar tomando una buena decisión.

Primero piensa cómo lo vas a utilizar

Igual que nadie se compra un Ferrari para perderse en la montaña o una autocaravana para comprar el pan, elegir un modelo u otro de smartphone depende de para qué lo quieras utilizar, sobre todo cuando tienes un presupuesto algo más ajustado Por eso, antes de empezar a elegir un teléfono lo mejor es siempre pensar para qué lo quieres, y dependiendo de eso tendrás que fijarte en unas u otras características.

Para responder a esta pregunta, vas a tener que pensar en las cosas que haces normalmente con tu teléfono inteligente. Por ejemplo, puede que seas una amante de la fotografía y necesites un móvil con mejor cámara, o que te guste utilizarlos para videojuegos y necesites más potencia de lo normal. También es posible que simplemente quieras el móvil para ver vídeos o interactuar en redes sociales y aplicaciones de mensajería.

Dependiendo de las necesidades que tengas a la hora de utilizar un móvil, entonces podrás saber mejor qué características tienes que priorizar a la hora de elegir uno. También conviene que sepas qué tipo de características puedes sacrificar. Por ejemplo, puede que no necesites que el móvil sea potente con un procesador de alta gama, o que no se tan importante que se actualice durante años.

Por último, hay dos cosas más que son importantes tener en cuenta. La primera es la obvia, saber cuál es tu presupuesto para comprar un móvil, y cuán dispuesto estás en flexibilizarlo. Por ejemplo, a veces puede que 50 euros más puedan ofrecerte un móvil mucho mejor y más adaptado a tus necesidades. Además, también conviene que seas consciente de cada cuánto vas a renovar el móvil, ya que algunas decisiones relacionadas con el sistema operativo pueden depender de esto.

Durante este artículo, vamos a hablar de términos como móviles de gama alta, media o de entrada. Estas gamas suelen determinar su rendimiento general, y los móviles de gama alta son los que mejores tecnologías y rendimiento tienen, aunque siempre son bastante más caros. Simplificándolo todo hasta el extremo, podemos decir que los de gama alta son mas genéricos, para todos los públicos, y los de entrada son los que buscan un mejor precio en vez de un mejor rendimiento.

Piensa si el tamaño es importante

Una de las maneras más sencillas para descartar los primeros móviles en tu viaje a descubrir cuál podría ser el próximo que compres es su factor forma. Para ello, tienes que preguntarte si prefieres un móvil grande o pequeño. En cuanto a tamaños, podríamos decir que hay tres grupos de ellos. Tenemos los considerados como móviles de tamaño "normal", con pantallas que suelen tener entre 5,8 y 6,2 pulgadas. Luego, están los móviles con pantallas de más de 6,5 pulgadas, y otros que son menores de 5,8.

Si quieres un móvil compacto realmente pequeño, tengo malas noticias. Apple tiene una línea de iPhone Mini con pantallas de 5,4 pulgadas como el iPhone 13 mini, pero como todos los iPhone tiene un precio muy elevado. En Android prácticamente no hay alternativas para este margen de tamaño, sobre todo desde que Google hizo el Pixel 4a de 5,8 pulgadas en vez de los 5,6 del 3a, que ya no está disponible en la tienda de Google. Simplemente, es un tamaño que es bastante ignorado.

En cuanto a los otros dos tamaños, suelen ser mucho más comunes y no vas a tener problemas para encontrar varios tipos de modelos para todos los gustos. Lo único que debes tener en cuenta es que, salvo Apple, todos los fabricantes suelen hacer que sus móviles de máxima gama tengan un tamaño muy grande. En Android, cuando un gran fabricante saca un móvil en tamaños "normal" y grande, muy a menudo el más grande es el que tiene ventajas como un sensor más en la cámara o cosas parecidas.

El tamaño de la pantalla de los móviles suele venir en las especificaciones del dispositivo, y siempre viene en pulgadas. Sin embargo, si estás en duda entre móviles con pantallas similares también conviene mirar los centímetros que tiene de alto y ancho, porque hay móviles que pueden reducir al máximo los marcos y el cuerpo del dispositivo haciéndolos un poco más pequeños que otros pese a tener el mismo tamaño de pantalla.

Piensa si necesitas un móvil con la máxima potencia

Vamos a uno de los aspectos más complicados a la hora de elegir móvil, y es la potencia. No solo es complicado porque a veces pensamos que cuanto más potente es un móvil mejor, sino porque a veces es difícil distinguir bien entre las diferentes gamas de potencia que tienen los fabricantes.

Lo primero es pensar si necesitas un móvil de gama alta, de gama media o de gama baja. Los de gama alta suelen ser siempre los más potentes y más caros de cada fabricante, en muchos aspectos son los mejores, pero no siempre es necesario que gastes este dinero por potencia que quizá no vas a aprovechar en tu móvil. Por eso empezamos haciéndote la pregunta de para qué necesitas el móvil exactamente.

Si vas a querer el móvil para jugar a videojuegos, entonces es posible que sí sea interesante que te decantes por un gama alta. Si no sueles jugar al móvil no es necesario que vayas a la gama alta, aunque dependiendo de las otras necesidades que tengas quizá no te quede más remedio. Al fin y al cabo, las gamas medias no siempre dan la talla en cuestiones como la calidad fotográfica.

A la hora de distinguir los procesadores más potentes de gama alta o los de gama media, tendrás que fijarte en los números que les acompañan. Los procesadores Snapdragon de Qualcomm son los más populares, y sus gamas altas son los de la serie 800. Estos son los de la centena de 800, que pueden ser el 845 o el 888. Normalmente, cuanto más altas son las otras dos cifras más nuevo y potente es el procesador. Mientras, los Snapdragon de gama media o inferior son los de las series 600 y 700.

Lo mismo pasa con los procesadores Kirin de Huawei. Los de la serie 900 son los más potentes, los de su gama alta, mientras que los de la serie 700 son los de la gama media. Samsung hace lo mismo con sus procesadores Exynos de serie 9000 para gama alta y serie 7000 para gama media. Y luego tenemos los procesadores Helio de MediaTek, con su familia X para la gama alta y la familia P para la media. En Apple no hay pérdida, ya que solo tienen la familia A de procesadores, y cuanto más alto es el número más nuevos y potentes son.

Por lo tanto, fijándote en las series de los procesadores como te hemos dicho puedes distinguir los más potentes de los que no lo son. Dependiendo de otros aspectos como lo actualizado que necesites el móvil, puede que te merezca la pena comprar un gama alta de hace 1 o 2 años para que sea más potente que los de gama media, pero también más baratos que los más nuevos.

Memoria RAM y almacenamiento interno

Otro aspecto que suele variar en los móviles Android dependiendo de sus gamas es la memoria RAM. En los iPhone es fácil, porque no es algo donde tengas donde elegir, pero en Android vas a tener muchas posibilidades. La memoria RAM es la memoria interna que usa tu móvil para mantener ejecutadas y activas tus aplicaciones. Por lo tanto, es uno de los aspectos claves de la multitarea, y de esas aplicaciones y juegos más potentes que requieran más de esta memoria.

En términos generales, cuanto más memoria RAM tenga tu móvil mejor será. Sobre todo en Android, que no es un sistema operativo diseñado para 3 o 4 modelos concretos de teléfono como el iOS de Apple, y suele necesitar más RAM. Normalmente, lo más recomendable serían entre 6 y 8 GB de memoria RAM, y si no vas a usar muchas aplicaciones o juegos, uno de gama de entrada con 4 GB también podría valerte. Ten en cuenta que hay modelos con incluso 16 GB de memoria RAM para que no te falte de nada.

En los móviles más económicos de la gama de entrada debes tener especial cuidado. Algunos de los móviles más baratos tendrán muy poca memoria RAM, y si el móvil solo tiene 2 GB Android podría no funcionar de una forma muy fluida. 4 GB quizá también son pocos, pero en gamas inferiores podrían ser suficiente.

En general, teniendo en cuenta la potencia de los procesadores y la RAM, lo mejor es que mires nuestras guías de compra de mejores móviles de menos de 100 euros, de menos de 200 euros, de menos de 300 euros y de menos de 400 euros, donde podrás encontrar los modelos más populares sabiendo cuáles tienen también más potencia y RAM.

Otro aspecto importante es el almacenamiento interno o memoria interna. Esto representa el espacio que vas a tener disponible para guardar fotos y archivos. Hoy en día, mi recomendación es que busques móviles que tengan por lo menos 128 GB de memoria interna. Si tienes un móvil con 64 y sobre todo si tienes de 32 GB, entonces será importante que mires si hay ranura microSD para ampliar la memoria o si no tiene memoria ampliable.

Si tu móvil tiene demasiada poca memoria, posiblemente en algunos meses se te acabe el espacio (más rápido cuanto más fotos o vídeos saques, o cuantos más archivos almacenes), y tengas que subir cosas a la nube, pasarlas al ordenador o borrarlas. Si tienes un móvil con una gran cámara de muchos megapíxeles y vas a usarla mucho, o si planeas guardar en el móvil todas las fotos que has sacado durante años, quizá sea recomendable apostar por memorias de 256 GB o más.

La memoria también es importante si vas a utilizar videojuegos, ya que los juegos especialmente potentes suelen ocupar mucho espacio. Si tienes un móvil con memoria insuficiente, como podrían ser unos escasos 32 GB, entonces no podrás instalar demasiados juegos, y tampoco sacar demasiadas fotos o vídeos o guardar las viejas de móviles anteriores.

Actualizaciones y el tiempo que usarás el móvil

Es importante que pienses durante cuánto tiempo vas a utilizar el móvil antes de cambiarlo por otro, y también lo importantes que son para ti las actualizaciones del sistema operativo. Ambas cosas están relacionadas, porque si vas a cambiar el móvil en uno o dos años entonces ya no es importante durante cuánto tiempo va a recibir actualizaciones tu móvil.

Si quieres un móvil que se actualice durante el máximo número de años posible, los iPhone de Apple son los que durante más tiempo lo hacen, aunque también son los más caros que puedes encontrar. Los móviles Pixel de Google son los que durante más años reciben actualizaciones en Android, aunque su punto negativo es que son más difíciles de conseguir, ya que los últimos modelos tardan más en llegar a España.

Lamentablemente, los móviles de Android van muy por detrás de Apple en cuanto a actualizaciones se refiere. Sin embargo, hay fabricantes que prometen hasta 3 años de actualizaciones para sus móviles de gama alta, como Nokia, OnePlus, Xiaomi o Samsung. Aquí, normalmente solo los gamas alta reciben trato especial con más actualizaciones, mientras que los de gama media de Android suelen estar en dos años en el mejor de los casos con fabricantes y modelos puntuales.

Con actualizaciones de Android nos referimos a las nuevas versiones del sistema operativo, con las novedades de turno que lleguen. Apple suele lanzar las nuevas versiones el primer día en todos sus móviles, igual que Google en los Pixel, pero el resto de fabricantes suelen tardar varios meses en hacerlo.

Los fabricantes que más cuidan sus móviles, los de esta lista, suelen ofrecer un año más de actualizaciones de seguridad. Esto quiere decir que cuando dejan de recibir actualizaciones de sistema operativo, todavía reciben durante otros meses actualizaciones que resuelvan errores y vulnerabilidades.

Si vas a necesitar un móvil que sea fiable durante muchos años, tienes que asegurarte de que sea un modelo que vaya a tener soporte durante los máximos años que sea posible. Por lo menos actualizaciones de seguridad. Si vas a gamas inferiores o a fabricantes que no se lo toman tan en serio, entonces te arriesgas a que tu móvil deje de recibir actualizaciones después de un año o, lo que sería peor, que ni siquiera sigas recibiendo actualizaciones de seguridad.

Las actualizaciones de seguridad son importantes porque corrigen errores y vulnerabilidades. Estas vulnerabilidades pueden ser utilizadas por ciberdelincuentes para instalar malware, virus, o hackear tu móvil. A veces, hay vulnerabilidades que nadie detecta salvo los ciberdelincuentes, y como no se corrigen esperan a explotarlas hasta que terminen los soportes de móviles populares.

En resumen, si te preocupan las actualizaciones del sistema operativo lo mejor es que recurras a las gamas superiores siempre que puedas permitírtelas, y que prestes atención a las promesas de cada fabricante para saber cuáles actualizarán más o menos sus dispositivos. Este es posiblemente el mayor punto flaco de los móviles Android, el de las actualizaciones. Existen maneras de instalar algunas a mano con versiones de Android creadas por gente independiente, pero suele ser bastante complicado para gente sin conocimientos técnicos del sistema operativo.

A tener en cuenta con la cámara del móvil

Vamos a empezar hablando directamente de una de las mayores confusiones en cuanto a las cámaras del móvil: los megapíxeles no determinan la calidad de las fotos, sino lo grandes que son las fotos que vas a poder sacar con tu móvil. Por lo tanto, si estás buscando un móvil que sea bueno para sacar fotos no te dejes engañar con fabricantes que le den más publicidad a los megapíxeles, porque son algo secundario.

Generalizando mucho, podemos decir que si quieres un móvil enfocado a la fotografía tendrás que ir a la gama alta, aunque puede haber algunas excepciones de gama media alta. Por lo tanto, si quieres un móvil que puedas llevar a cualquier sitio para sacar las mejores fotos posibles, entonces te tocará pagar un poco más. Mientras, si las fotos no son tan importantes, entonces esto ya es más secundario.

A día de hoy, casi todos los móviles sacan buenas fotos cuando hay buena luz y sigues algunos consejos básicos como no usar el zoom digital, no usar nunca el flash del móvil o tener limpias las lentes o usar luz natural. Pero en móviles de gama media y baja, la calidad de las fotos bajará con poca luz, o sea que no esperes mucho de las fotos nocturnas o dentro de restaurantes con poca luz.

Si te interesan los móviles para sacar fotos, lo mejor es que leas y te informes, que mires en los análisis de Xataka para ver las características técnicas de cada teléfono, que mires nuestras listas de móviles con mejores cámaras, o que revises nuestras comparativas a ciegas para ver qué móviles han sacado las mejores fotos sin dejarnos influir por fabricantes o modelos.

Te interesa saber información como el tamaño del sensor o el de los píxeles de la cámara, saber cuántas cámaras tiene tu móvil y lo que hace cada una. Por ejemplo, es útil saber el zoom óptico máximo que te van a ofrecer para saber que a partir de ahí puedes perder calidad, ya que usar zoom digital estropea las fotos. También interesa saber otras cosas como si tu móvil tiene botón disparador o permite disparar con las teclas de volumen.

También es útil saber lo que ofrece el software de cada fabricante en sus móviles, sobre todo en lo relacionado al tratamiento de las imágenes con poca luz, pero también en las opciones de edición o los diferentes modos que puedes encontrar. Si te gusta la fotografía, también puedes asegurarte de que el móvil tenga un modo manual o Pro para tener un control total de los parámetros de la toma que vas a capturar.

No te olvides de la batería

También es importante prestarle atención a la batería de tu móvil, cuya capacidad generalmente se mide en mAh o miliamperios por hora. Este tema de la capacidad es sencillo, ya que cuanto mayor sea la capacidad de la batería mejor será para ti, ya que tendrás una mayor autonomía. Sin embargo, a más capacidad mayor será el peso y grosor del móvil.

Muchos móviles pueden tener baterías que rondan los 3.000 mAh, que aunque suficiente para tener un día de autonomía, podríamos considerarlo como suficiente tirando por abajo. Sobre todo cuando vas a usar activamente tu dispositivo. Lo mejor sería encontrar un móvil que tenga 3.500 o 4.000 mAh de batería, y si realmente para ti la autonomía es importante, puedes mirar los diferentes modelos que tengan 5.000 mAh para que nunca te deje colgado el móvil en ninguna excursión.

La capacidad de la batería normalmente suele venir indicada en todas las hojas de especificaciones. También es importante tener carga rápida, ya que cuando mayor velocidad tenga esa carga rápida más rápido podrás darle un buen chute de batería a tu móvil sin gastar demasiado tiempo.

Y hablando de tiempo. Con el paso del tiempo, las baterías se van deteriorando y pierden capacidad. Algo que puedes hacer es cargar el móvil de forma que maximice la vida útil de la batería, que suele ser, por ejemplo, manteniéndola siempre entre el 20% y 80%, intentando que no se descargue o se cargue más de la cuenta.

Modelo viejo vs modelo nuevo

Otra duda que puedes tener a la hora de comprarte un smartphone es si decantarte por un modelo nuevo o por otro que tenga ya un tiempo en el mercado. No me refiero a un móvil usado, sino por ejemplo a un modelo que se lanzó el año anterior. Aquí, es importante que tengas en cuenta algunas cosas, aunque la decisión siempre dependerá de tus necesidades.

Si no quieres gastarte mucho en un móvil y vas a ir a por una gama de entrada, entonces lo mejor es que optes por un modelo relativamente nuevo. De esta manera, el punto de partida será un móvil con una versión actual de Android, y aunque el fabricante se desentienda de él siempre lo tendrás ya a esta versión más actual.

Si estás dudando entre un gama media o un gama alta, por ejemplo porque quisieras tener la cámara de fotos de un móvil de alta gama, quizá puedas mirar modelos de gama alta que fueron lanzados hace uno o dos años. En el peor de los casos, la potencia será parecida a la de un buen gama alta actual, pero otras prestaciones como la cámara serán mejores.

Aquí, en el caso de Android te volverás a encontrar con el problema de las actualizaciones y que enseguida podría ser abandonado por el fabricante. Sin embargo, si esto no es de vital importancia para ti puede ser una opción a tener en cuenta. Sobre todo porque los móviles de gama alta de Android bajan su precio bastante cuando pasa ya un año de su lanzamiento, su valor no es tan constante como el de los iPhone, por lo que son una opción muy interesante.

Un modelo de última generación con lo mejor y lo más nuevo solo te lo recomendaría si sabes realmente lo que estás comprando, si sabes que tiene alguna tecnología o característica específica que consideras que necesitas o te vendrá bien para tu día a día, o si simplemente eres una de esas personas que necesitan tener lo último de lo último.

Otros detalles que puedes tener en cuenta

Por último, hay otras cosas que también podrían ser importantes y a tener en cuenta. Una de ellas, sobre todo pensando en tener un móvil a prueba de futuro, es que cuente con conectividad 5G. El 5G está pensado para otro tipo de dispositivos conectados, pero en el mundo de los móviles ofrece unas conexiones más rápidas. Internet te irá más rápido y las descargas también. Incluso si no tienes gran presupuesto, hay muy buenas opciones en cuanto a móviles baratos con 5G.

Si te gusta la música, hay dos cosas que deberías tener en cuenta. Primero, si quieres música en HiFi, tienes que asegurarte de que en la ficha técnica del móvil se diga que es compatible con estas calidades de música. Y si vas a usarlo con auriculares inalámbricos, el Bluetooth 5.2 es la versión de Bluetooth especialmente pensada para poder enviar mayor calidad musical. Todavía no está en muchos dispositivos, pero si buscas algo de cara al futuro en cuanto música convendría mirarlo.

De cara a la seguridad, también es útil saber si tu móvil tiene sistemas de identificación mediante biometría, como sistema de reconocimiento facial o de huella dactilar. Cuidado con los sistemas de reconocimiento facial, porque a veces no son del todo seguros, mira que sea capaz de reconocer cuando tengas los ojos cerrados para, en caso extremo, evitar que lo desbloqueen con tu cara mientras duermes.

Si quieres utilizar el móvil para jugar o te gusta que todo se vea fluido, también puede ser interesante que mires la tasa de refresco de la pantalla de tu móvil, porque si consigues uno con pantalla de 90 o 120 Hz, vas a notar diferencia. Esta es la cantidad de imágenes por segundo que se muestra, y cuanta mayor sea la densidad de imágenes más fluido se verá todo. No es algo para volverse loco si nunca lo has tenido y casi siempre está en gamas superiores, pero quizá te interese mirarlo.

Por último, y aunque no esté tan recomendado con los móviles, también te recomendaría que no vayas a comprar tu móvil a lo loco. Primero, selecciona dos o tres candidatos a ser tu próximo móvil, y luego lee sobre ellos, mira análisis y comparativas y busca opiniones de personas que los hayan comprado en tiendas online. Algún modelo podría tener algún error recurrente, como problemas puntuales en batería y cobertura, y los usuarios también pueden estar reportándolo.