Mejores móviles baratos con 5G: las recomendaciones de los expertos de Xataka

La cobertura del 5G en España sigue creciendo y mejorando por un lado y por otro, cada vez son más los fabricantes que se han lanzado a democratizar este estándar de conectividad implementándolo no solo en su gama alta, sino también en teléfonos a precios más "populares". Si estás pensando en comprar un móvil barato con 5G, estas son las recomendaciones de los editores de Xataka que más teléfonos prueban.

Jose García Nieto

En este rango de precios mi recomendación es el Realme 8 5G (219 euros) y el Xiaomi Redmi Note 10 5G (199 euros).

Ambos terminales cuentan con el procesador MediaTek Dimensity 700 (que tiene módem 5G integrado y ofrece un buen rendimiento), por lo que las diferencias entre ellos son más a nivel de diseño y software.

También tienen pantallas IPS/LCD de 6,5 pulgadas con resolución FullHD y 90 Hz, 4/6 GB de memoria RAM y hasta 128 GB de almacenamiento interno.

La cámara también es similar, así que, como digo, diseño y software, y eso es cuestión de gustos. Si me preguntáis a mí, me iría al Realme 8 5G con 6/128 GB.

Anna Martí

Gracias a que los fabricantes de procesadores han facilitado la democratización del 5G, o lo que es lo mismo, que aquella idea de gastarnos un pico por tener “lo último en conectividad” sea algo ya muy del pasado.

Hay muchos móviles interesantes en un rango de precio entre 100 y 250 euros con 5G, entre los cuales destacaría el Xiaomi Mi 10 Lite 5G (254 euros).

Es un móvil con pantalla de hasta 120 Hz de tasa de refresco, carga rápida de 30 vatios y una batería considerable, en conjunto son buenas especificaciones para el precio que ha alcanzado.

También me gustaría destacar el OnePlus Nord N10 5G (277 euros). Personalmente he usado móviles de esta marca y a largo plazo mantienen el buen funcionamiento, además de que OxygenOS es de las capas que creo que dan mejor resultado.

En este caso es un móvil un tanto más modesto, pero sin dejar de lado el estéreo o los 90 Hz de tasa de refresco y sin irnos a un tamaño y peso demasiado grande (teniendo en cuenta la tendencia actual)“.

Enrique Pérez

El Poco M3 Pro 5G (189 euros) tiene un precio bestial para todo lo que ofrece. Pantalla de 90 Hz, batería de 5.000 mAh y un cuerpo relativamente compacto. La clave está en el MediaTek Dimensity 700 que ofrece 5G a un precio muy rebajado. Si estáis buscando un móvil 5G, este Poco es probablemente de lo mejorcito en calidad-precio.

Un paso por encima dentro de la misma casa es el Xiaomi Mi 10T Lite (254 euros). Aquí ya subimos a un panel de 120 Hz con el Snapdragon 750G y una batería de 4.820 mAh con carga rápida de 33W. Un paso adelante que bien merece la pena si encontramos una buena oferta.

Realme es otra de las marcas más competitivas en esta franja y el Realme 8 5G (219 euros) es un teléfono muy convincente y completo. Repetimos con el MediaTek Dimensity 700, una batería de 5.000 mAh y panel de 90 Hz. Es además de los más ligeros, con 185 gramos.

El OnePlus Nord N10 5G (277 euros) viene con 6 GB, panel de 90 Hz y cuatro cámaras traseras. Si a esto le sumamos la fiabilidad de OxygenOS, tenemos un móvil 5G muy competitivo. Inicialmente su precio rondaba los 300 euros, pero ya es posible encontrarlo en torno a los 200 euros. Nos llevamos además la carga rápida de OnePlus y un rendimiento excelente con su Snapdragon 690.

Iván Linares

Mi principal recomendación por debajo de los 250 euros es el Realme 7 5G (235 euros). La anterior generación de la familia (el más reciente es el Realme 8 5G) ofrece una gran experiencia para el precio que tiene ya que se ha visto notablemente rebajado.

Dispone de un diseño atractivo, su hardware está a un gran nivel para su coste, la autonomía es alta, no ofrece un mal rendimiento fotográfico (mejorable, eso sí) y, en general, me parece un teléfono más que decente. Incluso si no hiciese del 5G uno de sus argumentos de venta.

La segunda recomendación es el Xiaomi Mi 10T Lite (254 euros). Muy buen procesador para el precio que tiene, gran pantalla con tasa de refresco de 120 Hz, el diseño es atractivo, tiene buena autonomía y su vertiente fotográfica está a buen nivel. Es un móvil que no decepciona.

Como añadido, y siempre que se desee gastar un poco más (lo recomiendo), el OPPO Find X2 Lite (279 euros) roza ya los 250 euros. Es un auténtico telefonazo.

Laura Sacristán

Si tengo que recomendar un móvil 5G bueno, bonito y barato, me quedo con el Realme 8 5G (199 euros), que baja de los 200 euros en su versión 4GB/64GB. Por ese precio, tenemos un móvil 5G muy equilibrado con el Dimensity 700 de MediaTek a los mandos, una pantalla de 90 Hz y una gran batería de 5.000 mAh. ¿Necesitas más memoria? Si te vas al modelo de 6GB/128GB, tampoco tendrás que pagar más de 250 euros.

Mi segunda opción sería el Xiaomi Redmi Note 10 5G (199 euros), también con el procesador Dimensity 700 como cerebro.

De hecho, comparte con la propuesta de Realme otras características, como la pantalla de 90 Hz y la batería de 5.000 mAh con carga rápida de 18 W. Puedes encontrarlo en dos opciones de almacenamiento interno, 64 y 128 GB, ambas con 4 GB de RAM y un precio inferior a 250 euros.

Ricardo Aguilar

Si tuviera que comprar un móvil 5G en el rango de los 200 euros escogería el Poco M3 Pro 5G (189 euros). Creo que su diseño es bastante llamativo, va bastante sobrado a nivel de memoria (tanto RAM y tanto ROM) y tiene potencia suficiente para mover lo que le echemos.

Una alternativa sería el Xiaomi Redmi Note 10 5G (199 euros), al cual creo que le falta algo de agilidad moviendo aplicaciones, eso sí. Yo apostaría todo al POCO, pero nunca está de más tener un plan B con buena batería, diseño y pantalla.

Antonio Sabán

El mejor terminal económico con 5G pienso que es el Xiaomi Redmi Note 10 5G (199 euros). Más allá de su conectividad, que vendrá bien a los afortunados que quieran y puedan aprovechar la nueva conectividad, es un terminal que va bastante bien en otros aspectos como la autonomía o el rendimiento para juegos moderados.

Mi segunda elección es el Poco M3 Pro 5G (189 euros). Es similar al Redmi Note 10 5G en procesador, batería y pantalla, pues también cuenta con panel de 90 Hz, pero tiene un diseño peculiar que lo distingue y apunta a quienes quieran un look más agresivo.

