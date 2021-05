Con el Realme 7 5G la compañía china quiso poner las cartas sobre la mesa en el competido segmento medio de los móviles con conectividad 5G. Tan solo unas semanas después, la nueva apuesta llega bajo el nombre de Realme 8 5G, propuesta con un precio base aún más bajo, a cambio de recortar en algunas especificaciones.

El Realme 8 5G quiere liderar en el rango de los 200 euros, con la batería, conectividad 5G y alta tasa de refresco como principales armas. Pasa por nuestra mesa de análisis para comprobar si es un digno rival en un segmento tan competido.

Ficha técnica del Realme 8 5G

Realme 8 5G Pantalla IPS 6,5 pulgadas

FullHD+ a 2.400 x 1.080

Refresco a 90 Hz

Brillo máximo de 600 nits Procesador MediaTek Dimensity 700 Memoria RAM 4/6 GB LPDDR4x Almacenamiento 64/128 GB UFS 2.1

MicroSD hasta 1 TB Cámaras frontales 16 megapíxeles f/2.1 Cámaras traseras 48 megapíxeles f/1.8

Lente macro f/2.4

Cámara monocromo f/2.4

Vídeo 1080p@30fps Batería 5.000 mAh

Carga rápida a 18 W Sistema operativo Android 11

Realme UI Conectividad 5G SA/NSA

4G

WiFi de doble banda

Bluetooth 5.1

GPS

NFC

Conector de auriculares

USB tipo C Dimensiones y peso 162,5 x 74,8 x 8,5 milímetros

185 gramos Otros Lector de huellas lateral

Bandeja triple para dos SIMs y SD simultáneas Precio Desde 199 euros

Diseño: contenido y ligero

El Realme 8 5G tiene mucha personalidad, aunque es muy sucio.

Realme apuesta, una vez más, por una parte trasera con personalidad. Este Realme 8 5G tiene un módulo de cámara con el flash LED integrado en horizontal y cuatro círculos que realmente esconden tres cámaras. Sobresale del cuerpo de terminal lo justo para hacerlo bailar boca arriba en una superficie plana, algo fácil de solucionar con una funda.

El móvil está acabado en plástico y es bastante sucio, por lo que las huellas y grasilla de las manos se quedan marcadas con bastante facilidad. Tampoco brilla el acabado de la botonera izquierda, ya que los botones de volumen bailan ligeramente. En el lado derecho tenemos una pequeña hendidura que alberga el lector de huellas lateral, del que hablaremos más adelante.

El marco inferior alberga el jack de auriculares (gran noticia), puerto USB tipo C y altavoz, siendo dicho borde completamente plano, al igual que el superior. Estos cantos planos le aportan bastante personalidad, sin aportar ni restar a nivel ergonómico.

Altura (milímetros) Anchura (milímetros) Grosor (milímetros) Peso (gramos) Pantalla (pulgadas) Batería Superficie (cm2) Volumen (cc) REALME 8 5G 162,5 74,8 8,5 185 6,5 5.000 121,55 103,3175 Xiaomi Redmi Note 10 Pro 164 75,6 8,1 193 6,67 5.020 125,46 101,62 Realme 8 Pro 160,6 77,3 8,1 176 6,4 4.500 124,14 100,36 Vivo X51 5G 158,46 72,8 8,04 181,5 6,65 4.315 115,43 92,81 OnePlus 8T 160,7 74,1 8,4 188 6,55 4.500 119,08 100,03 Samsung Galaxy S21 151,7 71,2 7,9 169 6,2 4.000 109,01 85,32 LG Velvet 167,08 74 7,85 180 6,8 4.300 123,58 97,0103 Motorola Edge 161,4 71,1 9,29 188 6,7 4.500 114,75 106,60 Huawei P40 Pro 158,2 72,6 8,95 209 6,58 4.200 114,85 102,79

Hablando de ergonomía, nos han gustado las dimensiones y ejercicio de compactación con el Realme 8 5G. Es un terminal que sobrepasa los 16 centímetros de alto, pero no es demasiado pesado ni incómodo en mano. Es relativamente fácil de manejar con una sola mano y, pese a lo resbaladizo que resulta su plástico, la ergonomía es buena.

Los marcos laterales y superior no están mal aprovechados.

Algo que no podemos decir del inferior.

El frontal tiene una perforación bastante notable en su esquina superior izquierda. Según GSMarena el aprovechamiento frontal es del 83.9%, cifra que no está nada mal para un terminal del segmento medio. La barbilla inferior es algo prominente, notablemente más alta que el marco superior.

En definitiva, el Realme 8 5G tiene bastante personalidad en diseño y, si bien no brilla por los materiales empleados, es cómodo de usar con una mano y logra un peso relativamente contenido.

Pantalla: una LCD suficiente, pero no brillante

El Realme 8 5G cuenta con un panel LCD de 6,5 pulgadas, con resolución Full HD+ y tasa de refresco de 90Hz. Por defecto, la tasa de refresco se ajusta de forma automática, por lo que a veces funciona a 90Hz y otras a 60Hz. Hemos respetado este ajuste a lo largo de la semana de análisis, funcionando de forma bastante correcta y notándose en la mayoría de ocasiones que el scroll iba a 90Hz.

La pantalla nos ha gustado a nivel de color, con tonos más vivos de lo habitual en LCD y con unos ángulos de visión aceptables. No obstante, le falta brillo a plena luz del sol, costando un poco visualizar bien la pantalla cuando la luz incide de pleno sobre ella. También encontramos sombreados típicos en las LCD, especialmente en el agujero y borde inferior. No son excesivos, pero ahí están.

Podemos ajustar la pantalla para configurar el modo oscuro, activar la función de 'confort visual' para hacer que se ajuste la temperatura de forma automática, configurar la misma de forma manual o escoger un modo intenso o suave de color, entre otros.

El panel es suficiente para el rango de precio, pero echamos en falta más brillo y, por pedir, un panel AMOLED para ir dejando de lado los paneles LCD del segmento medio con sombreados.

Rendimiento: algo falla por aquí

La versión europea del Realme 8 5G se venderá en configuraciones de 4 y 6 GB de RAM, aunque en nuestro caso hemos probado una variante no europea con 8 GB de RAM y 128 GB de memoria interna. El procesador es el MediaTek Dimensity 700, una plataforma que ha tenido ciertos problemas para mover una ROM pesada como Realme UI.

No es difícil hacer que el lag aparezca en el Realme 8 5G. No es algo demasiado molesto, pero le falta algo de agilidad en el día a día

El Realme 8 5G tiene un poco de lag y es algo perezoso. Lo hemos notado especialmente a la hora de abrir aplicaciones, donde le cuesta algunos milisegundos extra abrirlas desde el propio launcher. No es una mala experiencia de usuario, pero por el rango de los 200 euros empezamos a ver móviles bastante potentes.

Este procesador permite jugar a propuestas como Genshin Impact o PUBG Mobile, notándose alguna pérdida de FPS cuando hay alta carga gráfica en la pantalla. Te dejamos con las puntuaciones que ha obtenido en benchmarks para que puedas poner en contexto la potencia del procesador.

Realme 8 5G Realme 8 Pro Xiaomi Redmi Note 10 Pro OnePlus Nord POCO X3 NFC Samsung Galaxy S20 LG Velvet PROCESADOR MediaTek Dimensity 700 Snapdragon 720G Snapdragon 732G Snapdragon 765G Snapdragon 732G Exynos 990 Kirin 990 RAM 8 GB 8 GB 6 GB 8 GB 6 GB 8 GB 8 GB GEEKBENCH 5.0(single/multi) 562/1.766 566 / 1.709 N. d. 554 / 1.832 566 / 1.787 453 / 2.610 - 3D MARK (Sling Shot) 3.279 3.650 N. d. 4.309 3.780 - 4.074 PCMARK WORK 8.365 8.814 8.520 9.194 8.299 - 9.476

Biometría: un lector cómodo, pero mejorable

A nivel biométrico el Realme 8 5G es bastante completo, con un lector de huellas lateral y un sistema de reconocimiento facial 2D mediante la cámara frontal. El lector de huellas es capacitivo y, cuando funciona, lo hace de forma instantánea. El problema que hemos encontrado es que, si tenemos el dedo con algo de grasa o ligeramente húmedo, el lector ya no reconoce la huella.

Para paliar este pequeño error tenemos un sistema de reconocimiento facial que funciona bastante rápido. No es la forma más segura de desbloquear el móvil, pero es un gran complemento al lector de huellas de este terminal.

Sonido: muy buen volumen, algo de distorsión

Este terminal cumple con lo que se espera a nivel de sonido de un móvil en su rango de precio. El volumen máximo es bastante alto, suficiente para escuchar canciones, podcast o cualquier vídeo incluso en entornos ruidosos. Punto a favor también para el jack de auriculares, para todos aquellos que no quieren andar con adaptadores o conectando por Bluetooth.

Hay algo de distorsión cuando el volumen sobrepasa el 80%, aunque no llega a ser preocupante. También hemos notado falta de grave, aunque en general nos ha gustado la experiencia de sonido en este terminal.

Batería: una autonomía sobresaliente

A nivel de autonomía el Realme 8 5G es un móvil brillante. Cuenta con una batería de 5.000mAh que nos permite superar la jornada con prácticamente la mitad de la batería restante. Esto se traduce en unas diez horas de pantalla en WiFi y uso medio, bajando a siete u ocho horas si le damos algo más de intensidad.

Ayuda aquí contar con un panel LCD, una tasa de refresco no demasiado elevada y un procesador que no consume demasiada energía. El gasto en reposo no ha sido superior al 3% ninguna noche en modo avión, subiendo al 5% conectado al WiFi. Buenas cifras en este apartado.

La carga rápida es de 18W, algo escasa para una batería tan grande. En total, necesitaremos alrededor de una hora y media para cargarla por completo. Nos hubieran gustado los 30W del Realme 7 5G, aunque visto que la batería dura casi dos días tampoco nos ha supuesto mayor problema contar con 18W.

Software: Android 11 bajo el capó y mucha personalización

Realme UI 2.0 se basa en Android 11, siendo la versión más actual tanto de Android como de la capa de personalización de Realme. A nivel de personalización es sencillamente abrumadora, una de las capas más completas que encontramos en Android.

A nivel de interfaz es una ROM bastante asiática, aunque podemos personalizarla al gusto parte por parte. La barra de notificaciones respeta el esquema de Android 11 y la multitarea también. El launcher tiene un pequeño buscador para buscar apps locales y nos permite ordenarlas por nombre, recientes y más utilizadas.

En el apartado de 'personalizaciones' podemos cambiar el tema del teléfono, estilos de iconos, diseño del launcher, colores de acento, estilo del centro de notificaciones, fuentes... Básicamente podemos cambiar punto por punto la personalización del sistema para acabar haciendo un tema propio a nuestro gusto.

También tenemos un completo sistema de gestos que, más allá de la navegación en el sistema, nos permiten hacer capturas de pantalla con tres dedos, aceptar llamadas automáticamente al levantar el teléfono, girar para silenciar notificaciones y demás.

Fotografía: tres cámaras sin ultra gran angular

El apartado fotográfico es uno de los puntos en los que Realme ha querido meter algo de tijera para ajustar el precio de su Realme 8 5G. En este caso tan solo tenemos un sensor principal y dos cámaras secundarias que, a efectos prácticos, son más relleno que otra cosa.

Sensor principal de 48 megapíxeles, f/1.8.

Sensor macro de 2 megapíxeles

Sensor de profundidad de 2 megapíxeles

Antes de hablar del desempeño de la cámara, vamos a repasar como es su aplicación, ya que esta será la encargada de que podamos sacarle todo el partido a los distintos sensores del teléfono.

La app de cámara de Realme es bastante completa, con la mayoría de opciones bastante a mano y con un rendimiento más que digno (es sorprendentemente rápida para la gama del teléfono). El HDR se activa de forma automática, pudiendo apagarlo y encenderlo al gusto.

Nos ha gustado también la integración con Google Lens, ya que tenemos un pequeño acceso directo en la parte izquierda de la app de cámara. La inteligencia artificial viene desactivada (gracias, Realme), y contamos con un amplio listado de filtros para darle otro look a nuestras fotografías.

La app de cámara de Realme es completa, rinde muy bien y todos los accesos directos están en su sitio

En definitiva una app bastante completa, con un rendimiento que nos ha convencido y con todos los elementos de la interfaz bien accesibles. El menú de la app es muy simple, con básicos como la configuración de sonidos de cámara, configuración de la resolución de vídeo, cuadrícula y demás.

El procesado del Realme 8 5G es bastante artificial, aunque no queda mal en rango dinámico.

Por el día la cámara del Realme 8 5G se comporta bastante bien en rango dinámico, sin quemar las altas luces y recuperando bastante información de las sombras. Notamos algo de nitidez artificial, por lo que la fotografía no queda del todo natural. No obstante, para la gama en la que se enmarca el producto, los resultados son más que aceptables.

Cuando cae la luz, aunque sea ligeramente (como en este día nublado), el Realme 8 5G tiene algunos problemas para exponer la escena. Como hemos adelantado, es un móvil que evita sobreexponer a toda costa, por lo que podemos obtener fotografías con algo menos de luz de lo esperado. De nuevo vemos que la nitidez, aunque artificial, es correcta.

A nivel de retrato, el Realme 8 5G lo hace bien. Se ayuda de un sensor de profundidad de 2 megapíxeles para lograr recortar sin dejarse demasiado por el camino. El bokeh es algo artificial, aunque podemos regularlo desde la propia aplicación de cámara.

Pantalón vaquero a través del macro del Realme 8 5G.

El sensor macro del Realme 8 5G es pobre en calidad, ofreciendo imágenes de un máximo de dos megapíxeles. Le falta nitidez y, si bien acerca mucho, el resultado no es bueno. Este sensor es más un ejercicio de marketing para dotar al terminal de una triple cámara que una herramienta para usar en el día a día.

Modo noche izquierda. Automático derecha.

Cuando cae la noche, cae aún más el detalle. Recomendamos activar el modo noche, ya que rescata algo más de luminosidad y es ligeramente más nítido. No es un modo noche muy artificial, ya que rescata lo justo para mejorar la fotografía.

A nivel de selfie tenemos resultados algo justos. Los tonos de la piel no son demasiado acertados, el retrato tiene algunos problemas para distinguir figura y fondo, todo con un detalle justo. Un selfie suficiente para un móvil de gama media, pero por debajo de algunos de sus rivales directos.

En cuanto a la grabación de vídeo, tan solo podemos grabar a 1080 30 FPS, nada de 1080 60 FPS ni 4K. Los resultados son bastante justos, aunque el trabajo de la estabilización no es del todo malo.

Realme 8 5G, la opinión de Xataka

El Realme 8 5G es un terminal económico y con gran batería, pero falto de ambición en el resto de apartados. No brilla en pantalla, potencia, sonido ni cámara, con los 5.000mAh y su precio por debajo de 200 euros como principales reclamos.

El Realme 8 5G es un móvil con buena conectividad y batería por debajo de los 200 euros, aunque echamos en falta algo más de ambición

Si buscas una alternativa económica y quieres un móvil diferente, puede ser una propuesta interesante, aunque hemos echado en falta un esfuerzo extra por hacer de este terminal un móvil más destacable.

8.1 Diseño8,5 Pantalla8,25 Rendimiento7,5 Cámara7 Software8,25 Autonomía9 A favor No es demasiado pesado y es cómodo a una mano.

Gran autonomía.

Android 11 de fábrica. En contra La fotografía necesita más ambición.

Rendimiento muy mejorable.

El lector de huellas falla bastante.



El terminal ha sido cedido para el análisis por parte de Realme. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.