Mejor smartphone barato: guía de compra y comparativa de teléfonos móviles de menos de 100 euros

Los tiempos en los que un smartphone barato era sinónimo de desesperación han pasado afortunadamente a mejor vida. Tanto es así, que de un marco de uso básico, encontramos modelos capaces de ofrecernos una experiencia lo suficientemente buena para no necesitar más. En esta guía de compra y comparativa ponemos en nuestro banco de análisis los teléfonos Android más populares por debajo de 100 euros para dar con el mejor.

Nuestro recomendado: Redmi 8A

El Redmi 8A es el mejor smartphone que puedes comprar por menos de 100 euros, de hecho resulta increíble que esté disponible a ese precio. No es un teléfono para quienes busquen un terminal compacto y ligero (en ese caso, mejor decantarse por nuestra segunda opción), sino que se trata de un modelo contundente en cuanto a tamaño y peso... especialmente frente al resto de móviles de la selección. No obstante, no desentona con lo que es tendencia en el mercado ni resulta incómodo de manejar.

Y es que Xiaomi ha logrado resolver con gran acierto sus generosas medidas con una trasera curvada en conjunción con una textura levemente rugosa para mejorar el agarre. Además, que sea más grande de lo que cabe esperar en un smartphone barato tiene sus ventajas: la primera es un panel muy bien aprovechado de más de 6 pulgadas con resolución HD+, dos características que agradeceremos cuando estemos navegando o viendo vídeos.

La segunda es su principal reclamo: su enorme autonomía de más de 17 horas de pantalla encendida, que en la práctica suponen más de dos días con un uso normal sin pasar por el enchufe. Si en general a nadie le gusta quedarse sin batería, la autonomía suele ser un factor determinante entre este nicho de usuarios.

Es increíble que el Redmi 8A cueste menos de 100 euros: pantalla generosa y resultona, un rendimiento más que suficiente y una autonomía bestial son los ingredientes del éxito

En nuestra experiencia probándolo quedamos bastante satisfechos para el uso habitual de un terminal de gama baja – porque pese a todo lo que ofrece el Redmi 8A, sigue siendo un modelo de entrada –, esto es: un uso ligero tirando a medio de WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, YouTube y llamadas. No es el modelo con más RAM de la selección, pero el buen hacer del Snapdragon 439 es suficiente. Además viene con 32GB de capacidad, suficiente para un uso ligero y por encima de buena parte de los terminales más asequibles, que se quedan en 8 o 16GB.

Aunque es cuestión de gustos, MIUI es una capa madura, fluida y estable que ofrece una amplia variedad de herramientas y opciones para quienes gusten de llevar su terminal lo más personalizado posible.

No esperes maravillas de su cámara, pero si hay buena iluminación y la escena es estática, te sacará del apuro. Y un extra que nunca viene mal si no quieres complicarte: su cámara AI le dará una resultona capa de barniz a tus instantáneas para que queden más atractivas a la vista.

Si Xiaomi tiene la vitola de marca con buena relación calidad precio, con este Redmi 8A la marca china se hace más fuerte si cabe en el sector con una propuesta redonda: es el mejor smartphone barato.

Alternativa: Alcatel 1S (2019)

La plata ha estado difícil en esta comparativa: Huawei Y5 (2019) y Alcatel 1S (2019) han luchado de tú a tú en varias categorías pero la balanza se ha decantado por el terminal de TCL por una cuestión de hardware. Y es que en esta horquilla de precios marca rotundamente la experiencia de uso.

El principal reclamo de este Alcatel 1S (2019) es su ambiciosa configuración, nada común en los terminales más baratos: con 64GB de capacidad nos aseguramos espacio de sobra para el día a día durante mucho tiempo y los 4GB de RAM en conjunción con una capa de Android casi puro hacen que su básico chip vaya con soltura en las apps más populares de mensajería y redes sociales.

Estéticamente no es nada del otro mundo: los hay más finos, más estéticos y con un mayor aprovechamiento de sus dimensiones y con menos bordes, pero si hay una palabra para definirlo, esa es diseño funcional. En este sentido, cuenta con detalles como un lector de huellas trasero que viene genial para desbloquear rápidamente y una trasera sencilla con un acabado mate que facilita el agarre, haciendo de él un móvil manejable.

Su pantalla se queda en las 5,5" pulgadas y una resolución HD+, unas características que en la práctica nos ha proporcionado una experiencia de uso suficiente. Lo mismo podemos decir de su batería, que cumple sobradamente para un día de uso, moviéndose en la media de los terminales analizados.

Dos detalles más refuerzan su segundo lugar: el primero es el reconocimiento facial, un sistema de seguridad biométrico alternativo que, sin ser tan rápido y efectivo como las huellas, ofrecen una alternativa cómoda de uso.

Y el segundo es su doble lente trasera, un plus que no abunda en este rango de precios pero que nos permite jugar con el modo retrato sin grandes alardes.

Alcatel 1S - Smartphone de 5.5" (Octacore, RAM de 4 GB, memoria interna de 64 GB, ampliable micro SD, cámara trasera 16+2 MP, frontal 8 MP) color azul Hoy en Amazon por 99,00€ PVP en Phone House 106€

Cómo elegir un buen smartphone barato

En esta comparativa que nos ocupa buscamos smartphones Android por debajo de 100 euros y por ese presupuesto, las expectativas son muy diferentes a los de la gama alta. Sí, sirve para llamar, pero por su condición de smartphone podemos esperar más que un feature phone, pese a que su precio sea similar.

Al margen de personas que quieran un segundo teléfono de batalla (por ejemplo, para llevar a festivales o fiestas), los compradores estrella de estos terminales son usuarios básicos. Aún así, también nos podemos llevar chascos. A continuación, las características fundamentales para elegir bien un smartphone barato:

Diseño y pantalla . En este rango de precios la clave es que sea funcional y robusto, con materiales resistentes con el plástico como protagonista. No vamos a encontrar grandes alardes en este terreno, de hecho su estética recuerda a los modelos más populares de hace un año o dos (que no es mucho tiempo, pero estéticamente las modas pasan a velocidad vertiginosa), en algunos casos incluso con unos bordes notables que no aprovechan al máximo sus dimensiones. Para lo que es tendencia, ofrecen pantallas tirando a pequeñas (por debajo de las 6") con resoluciones HD o HD+.

Potencia y memoria . El uso estrella de un smartphone barato son aplicaciones de mensajería y redes sociales, con WhatsApp y Facebook a la cabeza, de forma liviana. En este sentido, la idea es que ofrezcan una experiencia moderadamente fluida, por lo que no son necesarias grandes cantidades de RAM o procesadores con gran músculo. En todo caso, cuanto más RAM y procesadores más potentes, mejor. Si optamos por modelos con Android Go, encontraremos 1GB de RAM, en caso contrario podemos irnos con suerte hasta los 4GB. En cuanto a procesadores, nos encontramos con la serie 400 de Qualcomm y equivalentes de MediaTek.

Almacenamiento . Habida cuenta de ese uso básico y ligero, no se requieren grandes cantidades de espacio para instalar gran cantidad de aplicaciones o aplicaciones voluminosas (por ejemplo juegos). Además, es habitual que dispongan de ranura microSD. Aunque pensemos que nuestro uso va a ser muy liviano, a nada que hagamos fotos, el peso de las actualizaciones y el espacio ocupado por las apps, nos quedaremos sin espacio si somos rácanos. Sabemos que el presupuesto es ajustado, pero mejor apostar al menos por 16GB. Y si es el doble, mejor para no andar borrando cosas en un par de meses.

La autonomía es uno de las características más deseadas entre este tipo de usuarios básicos. No solo es cuestión de mAh, sino también de la eficiencia del procesador, el tamaño de la pantalla y la optimización de software.

Por menos de 100 euros nadie va a esperar grandes florituras en el apartado fotográfico , pero sí que se desea poder hacer fotos medianamente decentes en condiciones favorables. Puede que sobre el papel encontremos propuestas más atractivas que otras a nivel de megapíxeles, apertura o efectos, pero casi mejor apostar por los modelos más actuales donde la computación obra casi milagros.

En cuanto al soporte y sistema operativo, vamos a encontrarnos la capa optimizada para smartphones básicos Android Go, Android a secas o una capa del fabricante. Ojo con comprarlo de importación, ya que quizás podamos encontrarnos problemas de compatibilidad.

En qué se basan nuestras pruebas

Las recomendaciones de nuestras guías de compra tienen como base nuestra dilatada experiencia probando diferentes dispositivos tecnológicos. Para esta comparativa del mejor smartphone por menos de 100 euros hemos seleccionado siete teléfonos que hemos probado durante varias semanas.

Para la selección se ha tenido en cuenta criterios como la popularidad de los modelos y que estos fueran los más actuales de las principales marcas. Los candidatos cumplen el criterio del precio dentro de comercios aquí, es decir, sin recurrir a la importación, de modo que nos aseguremos una versión completamente compatible y dos años de garantía.

Asimismo, somos conscientes de que existe una gran cantidad de fabricantes de smartphones que pueden ajustarse a este presupuesto, de hecho, solo de fabricantes chinos la lista ya es larga. En este sentido, no están todos los que son, pero sí son todos los que están. No obstante, hemos apostado por ofrecer diversidad en cuanto a marcas para analizar nuestra experiencia en función de la relación entre prestaciones y precio desde un punto de vista global.

Los elegidos han sido: Xiaomi Redmi Go y Redmi 8A (2/32GB) de Xiaomi – el Redmi 7A es un modelo muy popular, pero la versión más moderna ya está disponible en nuestro presupuesto –, Moto E6 Play (2/32GB), Wiko View2 Go (2/16), Alcatel 1S (4/64GB) de 2019 – el modelo de 2020 se queda fuera de nuestro presupuesto –, Nokia 1 Plus y Huawei Y5 2019 (2/16GB).

Con todos ellos hemos procedido a cargarlos por completo, introducir nuestra SIM y usarlos durante varios días como mi teléfono personal para tareas habituales como llamadas y videollamadas, servicios de mensajería como WhatsApp y Telegram, correo electrónico y navegación por internet, redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y otras apps generales como YouTube o Google Maps. Más que la potencia bruta, la idea es que ofrezcan una experiencia fluida y optimizada.

Para la elaboración de esta guía comparativa hemos seguido la estructura de una review de móvil, eso sí, considerando que son teléfonos básicos, por lo que apartados como la fluidez y la autonomía cuentan con una ponderación superior sobre la calidad fotográfica o la potencia en bruto: no son terminales para sustituir a la cámara o a la consola.

Agradables sorpresas en diseño

Que no nos engañe el bajo presupuesto: por menos de cien euros se pueden encontrar terminales muy apañados en el apartado de diseño. Es cierto que el material indiscutible para su carcasa es el plástico, pero reina la heterogeneidad en tamaños, acabados, ratios, construcción o detalles tan trendy como el notch o su alternativa: los marcos gruesos de "toda la vida".

Respecto a los acabados, los hay robustos y sencillos como los del Nokia 1 Plus y el Redmi Go, con un toque mate de lo más atractivo en el Alcatel 1S (2019), el Huawei Y5 (2019) y el Redmi 8A y dos espejados que como podéis ver en la práctica totalidad de las fotos de espaldas, son auténticos imanes para las huellas: son los Wiko View 2 Go y el Moto E6 Play, que afortunadamente viene con una funda de plástico transparente que protege la carcasa y mejora su agarre.

La sensación en mano es buena, destacando la trasera ligeramente curvada del Huawei y del Redmi 8A, que compensa su dimensiones contundentes con una trasera estriada y curva para hacerlo más manejable. Otros, como el Nokia 1 Plus o el Redmi Go resultan cómodos gracias a su combinación de texturas y tamaño compacto.

Pero hablemos de tamaños y pesos porque como vais a ver en la tabla, hay diferencias abismales. Si el envido a chica se lo lleva el Redmi Go, el Redmi 8A hace lo propio a grande. Y es que las dos propuestas de Xiaomi son antagónicas en todo, como iremos viendo. Porque son el más grande y el más pequeño, pero también el más liviano y el más pesado y el que peor y mejor aprovecha sus dimensiones. Al margen de estos dos, en general vamos a movernos entre las 5,5 - 6 pulgadas.

WIKO VIEW2 Go Xiaomi Redmi 8A Alcatel 1S (2019) Nokia 1 Plus Xiaomi Redmi Go Huawei Y5 (2019) Moto E6 Play PANTALLA 5,93". 1512x720 pixeles (~282 ppi)

19:9 ratio 6,22". 1520x720 pixeles (~270 ppi) , 19:9 ratio. Corning Gorilla Glass 5. 400 nits 5,5". 1440x720 pixeles (~293 ppi) , 18:9 ratio 5,45" 960x480 pixeles, (~197 ppi)

18:9 ratio 5" 1280x720 pixeles (~296 ppi)

, 16:9 ratio 5,71" 1520 x 720 pixeles (~295 ppi) 19:9 ratio 5,5"1440x720 pixeles (~295 ppi) , 18:9 ratio RATIO 78,4% 81.8% 74.7% 75,1% 69,1% 78,1% 74,1% DIMENSIONES 153,6 x 73,1 x 8,5 156,5 x 75,4 x 9,4 147,8 x 70,7 x 8,6 145 x 70,4 x 8,6 140,4 x 70,1 x 8,4 147,1 x 70,8 x 8,5 146,5 x 70,9 x 8,3 PESO (G) 160 188 146 138,4 137 146 140 BATERÍA (MAH) 4.000 5000 3060 2500 3000 3020 3000

Y un apunte: esa variación entre dimensiones no se traduce necesariamente en pantallas más grandes, como podemos ver el ratio de aprovechamiento. La combinación entre ligereza, manejabilidad y buen aprovechamiento de pantalla se lo llevan modelos como el Huawei Y5 (2019) con notch en forma de gota, el Wiko View 2Go con notch y el bronce va para el Moto E6 Play, con bordes moderadamente finos.

Wiko View 2Go, Moto E6 Play y Huawei Y5 (2019) ofrecen un gran equilibrio entre diseño, funcionalidad y ligereza

Prácticamente todos los terminales se mueven en torno a los 8,5 milímetros de grosor, con el Redmi 8A desmarcándose con casi un centímetro más gracias a su as escondido bajo la manga: una batería que va hasta los 5.000 mAh, casi el doble que la mayoría de terminales a los que se enfrenta. Aguanta el tipo el Wiko View 2Go, que ofrece un equilibrio muy atractivo en cuanto a batería, dimensiones y diseño.

Pese a ser de diferentes marcas, no hay grandes diferencias en la disposición: el botón de encendido y el volumen en el lateral superior derecho y en el lateral inferior el altavoz junto al puerto de carga, ubicado en la parte central en todos salvo en uno, el Nokia 1 Plus que rompe la simetría integrándolo a la derecha. Todos ellos tienen jack de 3,5 milímetros pero mientras que el Redmi 8A lo sitúa abajo, el resto aprovecha el lateral superior.

El reconocimiento biométrico ha llegado también a algunos de estos smartphones asequibles. Nada de situarlo bajo la pantalla como en los modelos más top, sino que el Moto E6 Play y el Alcatel 1S apuestan por la sencillez y efectividad de montarlo en la parte trasera... en el caso del móvil de Motorola, con bastante acierto y discreción al integrarlo en el logo. El Alcatel 1S además ofrece reconocimiento facial, el único sistema por el que se han decantado el Wiko View 2Go y Redmi 8A, que en la práctica falla más y es más lento que la huella dactilar. No obstante, que la seguridad biométrica no sea un factor para elegir un modelo u otro, porque con todos vas a poder usar el PIN.

En general todos los terminales integran bien en la parte trasera el módulo de la cámara a excepción del Alcatel 1S, que curiosamente es el único en contar con una doble lente. En este caso da un poco de miedo que se nos raye.

El brillo y la resolución marcan diferencias en las pantallas

Si los diseños de nuestros candidatos al mejor smartphone barato nos sorprendían por su heterogeneidad, las pantallas no se quedan atrás. De hecho, su único punto en común es que todas son paneles IPS LCD, difiriendo en tamaño, resolución y formato, en cuanto a ratio y la resolución de la integración de la cámara frontal con el popular notch, o en su defecto, la ausencia de este.

Teniendo en cuenta el rango de precios en el que nos movemos, lo mínimo indispensable es que ofrezcan una nitidez suficiente y que se vean bien en exteriores, algo en lo que la entrega de brillo tiene mucho que decir.

Nuestra recomendación si buscáis un terminal compacto es que no os dejéis llevar por las dimensiones en frío y prestéis atención al aprovechamiento de la pantalla. Lo vemos con dos ejemplos: el Huawei Y5 (2019) y el Moto E6 Play se llevan seis milímetros de alto pero la diferencia entre las pantallas es de 0,2 pulgadas (aproximadamente medio centímetro), lo mismo que pasa con el Wiko View 2Go y el Redmi 8A, que apenas se llevan tres milímetros de longitud pero el modelo de Xiaomi ofrece casi 0,3 pulgadas más de pantalla (0,76 centímetros). En este sentido, mejor apostar por los "todo pantalla" que recurren una muesca, cuanto más pequeña, mejor.

Si hablamos de resolución, la mayoría alcanza un HD+ que resulta agradable y suficiente, se descuelga el Nokia 1 Plus con una resolución FWVGA+ que se aprecia al primer vistazo, percibiendo cierta falta de nitidez, y el Redmi Go se queda en un convincente HD para las dimensiones de su panel.

La horquilla de precios en la que nos estamos moviendo es de unos 20 euros como mucho, sin embargo la experiencia que ofrecen es bien diferente. En cuanto al brillo, destacan en exteriores el Redmi 8A y un peldaño por debajo, los Alcatel 1S (2019) y el Moto E6 Play. En el otro lado de la balanza, sufrimos si hay mucha luminosidad con el Redmi Go.

Respecto a la reproducción de colores y tonalidades, destacamos cuatro: Moto E6 Play, Redmi 8A, Wiko View 2Go y Huawei Y5 (2019), todos ellos ofrecen una reproducción cromática satisfactoria para lo que cabe esperar, si bien el modelo de Huawei tiene cierta tendencia hacia los tonos fríos que en ocasiones tiende al azul.

El rendimiento es esencial

Por menos de 100 euros todos tenemos claro que no vamos a encontrarnos paneles OLED o los últimos diseños (aunque ya hemos visto que hay modelos bastante pintones), pero hay algo que todos tenemos claro: no queremos tirarnos de los pelos porque nuestro teléfono va lento. O lo que es lo mismo: quizás no vayamos a hacer un uso intensivo, pero cómo es el rendimiento en tareas básicas será esencial a la hora de elegir un smartphone barato.

Los procesadores que nos vamos a encontrar en estos terminales están orientados a la gama baja, pero ni todos rinden igual ni tienen el mismo tiempo en el mercado. Nos encontramos con varios que integran la familia Snapdragon 400 de Qualcomm: el veteranísimo Snapdragon 430 de 2013 en el Wiko View 2Go, otro vetusto como el Snapdragon 425 (2016) integrado en el Redmi Go y el Snapdragon 439 de 2018 para el Redmi 8A. Precisamente el mismo año de dos procesadores de Mediatek como el Helio A22 y el MT6739, presente el primero en el Huawei Y5 (2019) y el segundo en los Moto E6 Play y el Nokia 1 Plus. Cierra la propuesta el Unisoc SC9863 del Alcatel 1S (2019), también de 2018.

Al margen de que todos estos chips están abocados a la gama de entrada, los componentes más modernos no solo ofrecen generalmente un consumo energético más optimizado, sino también la posibilidad de integrar cámaras duales, pantallas de mayor resolución y reconocimiento facial para sistemas biométricos de segururidad, características que iremos descubriendo a lo largo del artículo.

Las discrepancias siguen en la RAM, un componente esencial para la multitarea. Así, encontramos terminales que van desde 1GB hasta los 4GB del Alcatel 1S (2019), ya que el modelo más ambicioso entraba dentro de nuestro rango de precios (algo que no podemos decir del Redmi 8A).

Antes de nada, una pequeña explicación que nos servirá para entender luego cómo funciona el combo chip + RAM: en líneas generales la memoria RAM sirve fundamentalmente para poder ejecutar varios procesos y tareas sin que el procesador tenga que realizar tanto trabajo, gestionando las aplicaciones en un segundo plano. Aunque eso sí, no todas las apps exigen lo mismo: juegos, multimedia o páginas webs más completas van a demandar más. Pero no es el uso al que teóricamente destinaríamos estos terminales, que se orientan a personas que van a hacer un uso más o menos ligero de redes sociales y mensajería con algo de navegación.

Android ha potenciando la multitarea, de ahí que la RAM sea algo muy demandado, si bien en nuestra selección de smartphones baratos hay dos modelos con la versión simplificada Android Go (Redmi Go y Nokia 1 Plus), especialmente diseñado para mejorar la experiencia en terminales de línea de entrada con 1GB de RAM. ¿En qué se traduce esto? En que quizás componentes más básicos de la talla gracias a esa optimización entre hardware y software.

También hay divergencias en cuanto al espacio de almacenamiento, donde pasaremos de los 8GB del Nokia 1 Plus y el Redmi Go al otro lado de la balanza: los 64GB de la configuración del Alcatel 1S (2019). Eso sí, Aunque hagáis un uso. Nuestra recomendación es que apostéis por modelos de al menos 16GB aunque hagáis un uso extremadamente sencillo, vamos, que solo vayáis a instalar el WhatsApp y uséis la versión web de Facebook.

Somos conscientes de que todos disponen de ranura para SD que permite ampliar la capacidad, lo que sobre nos permite ampliar espacio para almacenar fotos, vídeos y apps, pero en ese caso tendremos que asegurar que los accesos a estas sean lo suficientemente rápido para no seguir añadiendo lastre a dispositivos ya de por sí limitados. Además, la diferencia de precio entre comprar una tarjeta y dar el salto a una configuración mayor seguramente merecerá la pena en cuanto a experiencia.

Os dejamos con la tabla resumen de hardware de los siete dispositivos analizados y los resultados de los benchmarks a los que los hemos sometido. Si normalmente os insistimos en que las pruebas sintéticas son una mera orientación respecto a cómo va a ser la práctica, en dispositivos como estos en los que estamos jugando con fuego con el rendimiento, la advertencia cobra más sentido que nunca.

Wiko View2 Go Xiaomi Redmi 8A Alcatel 1S (2019) Nokia 1 Plus Xiaomi Redmi Go Huawei Y5 (2019) Motorola Moto E6 Play PROCESADOR Snapdragon 430 Snapdragon 439 Unisoc SC9863 Mediatek MT6739WW Snapdragon 425 Mediatek MT6761 Helio A22 Mediatek MT6739 CPU Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 Octa-core (4x1.95 GHz Cortex-A53 & 4x1.45 GHz Cortex A53) Octa-core (4x1.6 GHz Cortex-A55 & 4x1.2 GHz Cortex-A55) Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 GPU Adreno 505 Adreno 505 IMG8322 PowerVR GE8100 Adreno 308 PowerVR GE8320 PowerVR GE8100 RAM 2/3GB 3/4GB 3/4GB 1GB 1GB 2GB 2GB CAPACIDAD 16/32GB 32/64GB 32/64GB 8/16GB 8/16GB 16/32GB 32GB SO Android 8.1 (Oreo) Android 9.0 (Pie), MIUI 11 Android 9.0 (Pie) Android 9.0 Pie (Go edition), actualizable Android 10 (Go edition) Android 8.1 Oreo (Go edition) Android 9.0 (Pie), EMUI 9.1 Android 9.0 (Pie) AnTuTu 67366 91140 103227 50774 47949 78707 54902 PCMARK (WORK) 3581 4535 4773 0 3097 4191 3550

La mayoría de dispositivos no son compatibles con Geekbench 5 ni al 100% compatibles con 3D Mark (Sling Shot)

De hecho, si nos hemos quedado con AnTutTu y PcMark es porque la mayoría no eran compatibles con otros benchmarks habituales como Geekbench 5 o 3D Mark. Es más, incluso el Nokia 1 Plus ha dado problemas con 3D Mark. En los resultados se han desmarcado los Alcatel 1S (2019) y el Redmi 8A y para ponerlos un poco en contexto, el popularísimo Xiaomi Mi A3 logró un 139.353 puntos en AnTuTu y 6.483 puntos en PCMark (Work). La otra cara de la moneda para Nokia 1 Plus y Redmi Go, en este caso sin sorpresas atendiendo a las specs. ¿Cómo es la experiencia real que ofrece un smartphone de menos de 100 euros?

En estas semanas de uso hemos usado los terminales para Telegram, WhatsApp, Twitter, Instagram, Internet, YouTube y Spotify, así como algunas llamadas y navegación esporádica me he quedado sorprendida para bien. Mi teléfono habitual es un iPhone 11 Pro y para tareas como las listadas más arriba, no ha sido tan traumático como esperaba (al margen de la obvia abismal diferencia en óptica). Me explico: sí, al abrir una app se notan unas décimas de segundos de retardo, tardan bastante más tiempo en cargar webs y no es posible tener tantas aplicaciones abiertas a la vez, pero en general la experiencia es buena.

Especialmente destacaría el comportamiento del Redmi 8A y Alcatel 1S (2019), bastante parejos a la hora de abrir aplicaciones, cargar webs y manejarse con varias apps abiertas: la configuración de 4GB en el terminal de la otrora firma francesa resulta primordial para que en la práctica ofrezca una experiencia similar a la combinación de 3GB con el procesador más potente.

Un peldaño más abajo los Huawei Y9 (2019) y Moto E6 Play. Pese a que ambos tienen Android Go y 1GB de RAM, la fluidez del Redmi Go es superior a la del Nokia 1 Plus, con el que sí que he notado una pesadez general superior al resto.

Software: cuestión de gustos...y de espacio

Dentro de nuestra comparativa para determinar cuál es el mejor smartphone barato encontramos diferentes versiones de Android. En los modelos más básicos, concretamente Redmi Go y Nokia 1 Plus, nos encontramos con Android Go como sistema operativo. Este SO se caracteriza por su ligereza y el empleo de apps adaptadas para minimizar el consumo y es Google la encargada de las actualizaciones.

Eso sí, mientras que en el modelo de Nokia lo encontramos tal cual, en el de Xiaomi hay añadidos como el lanzador Mint o Facebook Lite – este último se puede desinstalar – que contradicen la esencia minimalista de Go. Y otro factor importante: pese a que algunos casos son prácticamente un enlace a la web, ocupan espacio en un terminal ajustadísimo en este sentido.

En todo caso, ambos tienen 8GB de capacidad de base e instalando literalmente media docena de apps, nos quedamos con menos de 2GB. Por cierto, el Nokia 1 Plus es el único teléfono de la selección que ahora mismo está actualizado a Android 10.

Los Alcatel 1S (2019), Moto E6 Play y Wiko View 2Go apuestan por versiones Android prácticamente puras con escasos añadidos en forma de bloatware, apenas una aplicación propia para cada uno: notificaciones de Moto, enjoy.now (Alcatel) y Wiline, esta última la única de las tres que podemos desinstalar.

En todo caso, hemos utilizado los tres terminales con Android Pie que nos ha proporcionado una experiencia muy estable. Eso sí, mientras que en el smartphone de TCL el sistema ocupa 5,5GB, en el Motorola son 7,2GB y el Wiko roza los 8GB, algo a tener en cuenta precisamente en el teléfono de la marca francesa, con 16GB de base.

El Huawei Y5 (2019) está disponible con los servicios de Google y la capa EMUI 9.1, más amplia que Android puro en cuanto a opciones de personalización y densa en cuanto a bloatware, ya que integra su tienda de aplicaciones, apps de utilidades propias y otras de terceros. Pese a que hay diferencias en el manejo o en la distribución de los ajustes, la capa en sí es estable, fluida e intuitiva, ofreciendo un rendimiento similar al Wiko o el Motorola y sin cierres inesperados.

En este sentido, para gustos los colores, pero no podemos olvidar que este terminal tiene un almacenamiento de 16GB (el de 32GB queda fuera del presupuesto) y mientras que algunas aplicaciones se pueden eliminar, en otras solo podemos inhabilitarlas.

Finalmente el Redmi 8A viene también con Android 9 con MIUI Global 11. El rendimiento de la capa de Xiaomi es bueno, ofreciendo un abanico más amplio de herramientas, ajustes y opciones. A cambio hay más bloatware, la gestión de notificaciones es más precisa en Android puro y el sistema ocupa algo menos de 10GB, aunque como partimos de los 32GB, no es tan crítico: será cuestión de gustos.

Comparativa fotográfica

Ninguno de estos smartphones van a ganar el premio al teléfono con mejor óptica del año, pero sí que nos van a servir para tomar algunas fotografías interesantes, especialmente si se ven favorecidos por una buena iluminación y sin movimiento. Siguiendo con la divergencia que nos hemos ido encontrando en cada uno de los apartados, el de la fotografía no va a ser una excepción.

El popularísimo efecto bokeh solo es posible en el Alcatel 1S (2019) gracias a su cámara dual, ya que todos los demás cuentan con un único sensor trasero que se mueve entre los 12 - 13 megapíxeles, si bien los sencillos Redmi Go y Nokia 1 Plus se quedan en los 8MP. Eso sí, el modelo de Xiaomi es ligeramente más ambicioso en su propuesta al terminal de la otrora firma finlandesa, implementando una grabación de vídeo con más resolución y alto rango dinámico, dos características que vamos a encontrarnos en el resto.

Al margen de la cámara dual del Alcatel, el teléfono de Huawei es el más completo sobre el papel gracias a su combinación de 13MP y una apertura más grande, esto último en común con el Redmi 8A. Esa mayor apertura permitirá una mayor llegada de luz, algo que influye en la velocidad de disparo, la profundidad de campo, la nitidez y la presencia de ruido en condiciones de baja luminosidad, si bien también requiere la presencia de otros elementos de calidad.

Respecto al sensor frontal, las diferencias son más bien escasas, siendo la tendencia general de 5 megapíxeles y una distancia focal de 2.2. El modelo más ambicioso en cuanto a la cámara selfie es el Redmi 8A, que sube hasta los 8MP y ofrece mayor apertura. Os dejamos la tabla comparativa de especificaciones:

Wiko View2 Go Xiaomi Redmi 8A alcatel 1s Nokia 1 Plus Xiaomi Redmi Go Huawei Y5 (2019) Motorola Moto E6 Play Cámara trasera 12 MP, 1/2.9", 1.25μm, PDAF. 1080p@30fps 12 MP, f/1.8, (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAFLED flash, HDR, panorama 1080p@30fps 13 MP, f/2.0, 1/3.1", 1.12µm y 2 MP, (depth) LED flash, HDR, panorama 1080p@30fps 8 MP, AF LED flash720p@30fps 8 MP, f/2.0, 1/4.0", 1.12µm, AFLED flash, HDR1080p@30fps 13 MP, f/1.8, PDAFLED flash, HDR, panorama1080p@30fps 13 MP, f/2.2, 1/3.1", 1.12µm, PDAFLED flash, HDR, panorama1080p@30fps Cámara selfie 5 MP, f/2.0. HDR 8 MP, f/2.0, 1/4", 1.12µm. HDR1080p@30fps 5 MP, f/2.2, 1/5", 1.12µmHDR720p@30fps 5MP 720p 5 MP, f/2.2, 1/5", 1.12µm HDR 5 MP, f/2.2 5 MP, f/2.2, 1/5", 1.12µmHDR1080p@30fps

Las apps de cámara son bastante sencillas, destacando por opciones las del Alcatel 1S (2019) y del Wiko View 2Go, la app de EMUI en el Huawei Y5 (2019) y la de MIUI en el Redmi 8A, que es prácticamente igual a la de su hermano pequeño pero con el tan necesario (a veces) modo belleza. En cuanto a la interfaz, la del Wiko View 2Go es extremadamente agradable e intuitiva.

En cuanto a la velocidad de disparo, el Moto E6 Play y el Redmi 8A son los que menos tiempo requieren desde que pulsas el botón hasta que toma la instantánea. Los más lentos son el Wiko View 2Go y el Nokia 1 Plus en ese orden, requiriendo un tiempo que resulta crítico si estamos fotografiando escenas en movimiento.

Detalle y color

Comenzamos con una fotografía relativamente fácil: un objeto fijo con buena iluminación que nos permitirá evaluar tanto la gestión cromática como el nivel de detalle.

Mientras que los Huawei Y5 (2019) y Moto E6 Play entregan unas fotografías con colores vívidos y recargados que en el último caso rozan la saturación, el Nokia 1 Plus peca justo de lo opuesto, con tonalidades más bien apagadas.

La reproducción más equilibrada es para el Redmi 8A y el Alcatel 1s (2019), aunque los demás solventan los colores moderadamente bien si las condiciones de movimiento y luminosidad acompañan.

Wiko View 2Go

Alcatel 1S (2019)

Huawei Y5 (2019)

Redmi Go

Nokia 1 Plus

Redmi 8A

Moto E6 Play

Si en la foto tal cual ya se podían apreciar atisbos de falta de nitidez, la misma fotografía con el zoom en una parte de la escultura lo confirma: la granulosidad de los Redmi Go y Nokia 1 Plus es evidente.

En este sentido, el terminal que ofrece mayor nivel de detalle es el del Huawei Y5 (2019), trasladando a los resultados esa configuración más ambiciosa, eso sí, el nivel de detalle sufre en las zonas que oscurece. Por detrás, los Wiko View 2Go y Redmi 8A, que aguantan el tipo pero ofrecen más ruido al acercar la imagen.

Otra potencial situación a la que podemos someter la cámara de nuestro smartphone barato es la de fotografiar una escena amplia con luces y sombras amplia para la que nos vendría genial un gran angular. El Redmi 8A es el que mejor imagen logra, si bien la calidad general es notablemente baja, con un cielo nublado repleto de aberraciones cromáticas que llega a parecer que está pintado.

Fotografía nocturna

La fotografía nocturna es uno de los escenarios más complicados para la óptica de una cámara a la hora de plasmar colores, detalles y punto de iluminación.

En este sentido, no esperamos grandes alardes y las pruebas nos remitimos: el nivel es bajo pero aún así, se aprecian diferencias notables a la hora de resolverla.

Sin ir más lejos, los modelos más básicos ofrecen una diversidad de color y luminosidad que no difiere demasiado respecto a otros terminales como el Wiko View 2Go, Redmi 8A y Huawei Y5 (2019). Sin embargo, el Moto E6 Plus y el Alcatel 1S (2019) no son capaces apenas de mostrar colores, aunque el contraste de este último es superior.

Cromáticamente es el Huawei Y5 (2019) el que mejor plasma la escena, aportando brillo y siendo incluso capaz de captar los diferentes tonos de azul-oscuro-casi-negro del cielo próximo al cartel

También destaca el Huawei Y5 (2019) en cuanto a nivel de detalle, logrando de forma global un resultado realista y agradable con todos acertados en una situación nada fácil. Por detrás de él, el Wiko View 2Go y Redmi 8A quedan bastante parejos. La dificultad a la hora de captar la luz del Alcatel 1S (2019) y el Moto E6 Play deja sus instantáneas casi casi como puntos y líneas, si bien el nivel de nitidez es aceptable.

Retrato trasero

A excepción del Alcatel 1S (2019), con doble lente para el desenfoque del efecto bokeh de los retratos, el resto se apaña para todas las situaciones con una única lente. No obstante, el retrato es una de las escenas más habituales a las que nos vamos a enfrentar. ¿Cómo lo resuelven?

Pese a tender a saturar los colores, el nivel de detalle y brillo del Wiko View 2Go es el más aceptable. El Redmi 8A ofrece un grado de detalle de lo mejor, pero la reproducción de color tiene menos matices. Nos ha decepcionado el resultado del Alcatel 1S (2019), que no destaca frente a los demás pese a su doble lente, ofreciendo una imagen con cierta falta de nitidez. En los modelos más básicos se aprecia una menor capacidad de captar la luz y más ruido, si bien el Redmi Go no desentona demasiado frente al grueso.

Cámara selfie

Ya hemos visto que la cámara selfie de todos es bastante pareja en cuanto a megapíxeles, con la excepción del sensor del Redmi 8A que alcanza los 8MP y además cuenta con una apertura focal de f/2.0 al igual que el Wiko. Esta diferencia se percibe en el nivel de detalle, superior en el modelo más grande de Xiaomi.

Pese a la semejanza de unos y otros, la gestión del color es muy diferente, siendo los Redmi Go, Wiko View 2Go y Redmi 8A los que ofrecen una gama cromática más equilibrada y realista. Sorprende para mal los tonos amarillos del Nokai 1 Plus y esa calidez excesiva del Moto E6 Play. Y mientras que la cámara selfie del Alcatel 1S (2019) tiene a la saturación, la del Huawei Y5 (2019) reproduce los colores una especie de pátina grisácea.

Batería

Una de las cosas más odiadas cuando estamos usando el móvil es quedarnos sin batería en medio de la jornada, de ahí que dar con un terminal con buena autonomía sea tan importante. De esto no se libran ni los smartphones más baratos.

Siguiendo con la tónica de esta comparativa, a pesar de que la horquilla de precios en la que nos estamos moviendo es tan estrecha, las diferencias en lo relativo a la autonomía son bestiales. Si en el apartado de diseño os anticipábamos que el Redmi 8A era más grande y grueso "por culpa" de la batería integrada que casi casi duplicaba la de otros terminales, os lo confirmamos desde ya: el Redmi 8A barre en autonomía al resto sin paliativos.

En estas semanas hemos empleado los siete teléfonos seleccionados en redes sociales, mensajería, alguna foto y vídeo, navegación, llamadas y videollamadas y, para un uso moderado tirando a ligero, todos ellos superaban la jornada de uso. Pero como cada día es diferente, y habrá días que pasemos más tiempo al teléfono y otros que apenas lo toquemos, hemos decidido usar las horas de pantalla para comparar su batería, de modo que conozcamos su consumo en reposo.

Como cabía esperar teniendo en cuenta los miliamperios-hora, el Redmi 8A se desmarca en cuanto a las horas que proporciona en consumo en reposo, llegando incluso a ofrecer más del doble. Es el caso del Nokia 1 Plus, que teniendo una batería de la mitad de capacidad que el Redmi 8A, proporciona menos de la mitad de autonomía. La plata se la lleva el Wiko View2 Go y sus 4.000 mAh con Android puro, que pese a tener el chip más antiguo de la selección, logra superar las 13 horas de autonomía.

Llama la atención las diferencias de autonomía entre el Alcatel 1S (2019), el Redmi Go, Huawei Y5 (2019) y el Moto E6 Play, ya que todos cuentan con una batería prácticamente igual en términos de capacidad. Así, mientras que el Redmi Go se queda ligeramente por debajo de las 9 horas, el Alcatel 1s (2019) y el Moto E6 Play ofrecen una hora más y el Huawei Y5 (2019) alcanza las 10 horas y media.

Aquí la eficiencia del sistema operativo con sus respectivas capas y la gestión energética de los procesadores tienen mucho que decir. Además, entre las mejoras habituales implementadas en los chips se encuentra la de una mejor eficiencia energética, por lo que es probable que los procesadores más modernos consuman menos.

Todos emplean un puerto microUSB para cargar sus respectivas baterías salvo el Redmi 8A, que dispone de un USB-C de carga y admite carga rápida de 18W, algo que se agradece enormemente habida cuenta de la capacidad de su pila, de modo que el tiempo de carga se encontraría dentro de la media. ¿Por qué uso el condicional? Porque no viene incluido un cargador con tales especificaciones: en todas las cajas nos encontramos un cable con adaptador de corriente de 10W. Y otro apunte más: la batería del Nokia 1 Plus es extraíble, lo que nos permite una fácil sustitución en caso de necesitarlo.

El mejor smartphone barato: los candidatos

WIKO VIEW2 GO Lo mejor Magnífico equilibrio entre diseño atractivo y manejable y una gran batería en su interior Lo peor Sus menos 16GB de capacidad se antojan muy justos y su trasera, aunque atractiva, es muy poco sufrida Comprar por 88,11 euros

XIAOMI REDMI 8A Lo mejor Una propuesta de lo más completa en rendimiento, autonomía y diseño Lo peor No es un teléfono para quienes gusten de dispositivos pequeños y livianos Comprar por 95,99 euros

ALCATEL 1S (2019) Lo mejor Buen rendimiento y espacio suficiente para guardar una buena cantidad de aplicaciones y fotos. Además tiene lector de huellas y cámara dual Lo peor Con unos marcos notables que limitan el tamaño de la pantalla Comprar por 89 euros

NOKIA 1 PLUS Lo mejor Es muy agradable y ligero en mano, además de compacto Lo peor Un rendimiento y pantalla de lo más básico Comprar por 89 euros

XIAOMI REDMI GO Lo mejor Un terminal compacto y cómodo en mano Lo peor Una pantalla demasiado pequeña para sus dimensiones y muy poco espacio de almacenamiento Comprar por 92 euros

Huawei Y5 2019 Lo mejor Un diseño actual, liviano y muy logrado, destacable en su rango de precios Lo peor Con 16GB de capacidad (menos en realidad) es muy fácil quedarse pronto sin espacio Comprar por 79 euros

MOTO E6 PLAY Lo mejor Equilibrado en rendimiento, diseño y autonomía Lo peor Su trasera es un auténtico imán para las huellas y el volumen en llamadas es más bien escaso Comprar por 89 euros