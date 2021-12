Vamos a explicarte cómo sacar fotos más nítidas con tu móvil, de forma que puedas aprovechar al máximo las capacidades de tu cámara. Hay muchos trucos para sacar mejores fotos con tu móvil, pero si descuidas la nitidez, lo que en tu móvil parece una foto genial puede convertirse en una foto borrosa cuando la ves en una pantalla mayor.

Por eso, nosotros vamos a darte los trucos más sencillos para sacar fotos más nítidas. Vamos a intentar ir a lo básico y no complicarte mucho las cosas, aunque no dejan de ser consejos que vas a poder tomar en cuenta o no dependiendo de tus necesidades. La idea es que los usuarios con menos experiencia puedan sacar fotos más nítidas sin complicarse demasiado.

Y si tú eres un experto fotógrafo y hay algún otro truco que creas que los usuarios primerizos deberían tener en cuenta, te invitamos a que nos dejes tus consejos en la sección de comentarios. De esta manera, todos los lectores podrán beneficiarse del conocimiento de nuestros xatakeros.

Por qué importa la nitidez

La pantalla de tu móvil es pequeña, y cuando sacas una foto con él, posiblemente veas enseguida que todo parece perfecto. Pero luego, cuando miramos esa foto en el ordenador puede que notemos que no está tan nítida, y que pueda estar un poco borrosa o movida.

Al final, si vamos a usar esa foto en tamaño pequeño, puede que esa falta de nitidez no se note demasiado. Pero si vamos a usarla de forma ampliada, entonces es posible que quieras intentar que salga lo más nítida que sea posible para intentar aprovechar cada megapíxel de la cámara de tu móvil.

Por lo tanto, la nitidez va a ayudar a que la foto se vea lo mejor posible cuando la ampliamos y la vemos en pantallas grandes o impresas a gran tamaño. Y de ahí que vayamos a intentar darte algunos consejos para mejorarla. Como hemos dicho al principio, luego será decisión tuya decidir cuáles de ellos vas a aplicar.

Asegúrate de tener limpio el objetivo

El teléfono móvil es un dispositivo que siempre estamos tocando y moviendo, y hoy que suelen tener lentes de cámara bastante grandes, es común que dejemos alguna huella o dedazo de vez en cuando sin querer. Incluso a veces puede ser algo de polvo o grasa acumulada por llevarlo en el bolsillo. Y si tenemos el objetivo o la lente de la cámara del móvil sucio, entonces la foto posiblemente acabe saliendo poco nítida.

Aquí, aunque el típico recurso de limpiar las lentes con la camiseta puede ayudarte un poco a mejorar la nitidez, si quieres que la foto sea lo más nítida posible lo mejor es utilizar un pequeño paño de microfibra, y limpiar con él las lentes del objetivo con cuidado.

Aquí, si quieres conseguir la máxima nitidez lo mejor es llevar este pequeño paño en el bolsillo e intentar limpiar el cristal cada vez que vayamos a hacer una foto. Y es que al final, no hay nada peor que la sensación de haber sacado una fotaza y luego descubrir que ha quedado borrosa porque la cámara estaba un poco manchada.

Si el móvil es nuevo, haz pruebas con la cámara

Si has comprado un móvil nuevo, no es buena idea empezar a sacar fotos "en serio" sin antes haberlo probado. Al final, cada móvil tiene funciones diferentes, como diferentes niveles de zoom o modos manuales o semimanuales. E incluso puede haber diferencias en algunas características físicas como la distancia focal, que hacen que las fotos desde cerca puedas tener que sacarlas a otra distancia o de diferente manera.

Por eso, lo mejor es que pruebes la cámara del móvil en casa, que juegues con sus modos y sus posibilidades para, al final, aprender a usar su cámara antes querer salir a hacer las fotos. Aquí todo vale, desde perseguir una tarde a tu gato para hacerle la sesión de tu vida hasta probar macros, y otros tipos de foto con objetos cotidianos.

La idea es que cuando estés luego por la calle o en algún viaje y veas un momento perfecto para sacar una foto, ya no tengas que gastar tiempo en buscar el modo que quieras usar o ver cómo va a quedar mejor. Si ya has estado jugando con la cámara del móvil y explorándola, todo será mucho más rápido y no te arriesgarás a que pase el momento por estar configurando la captura.

Asegúrate de tener bien sujeto el móvil

Un problema a la hora de sacar fotos con el móvil es la falta de ergonomía y lo ligeros que son. Cuando sacas fotos con una buena cámara profesional, suelen tener buenas empuñaduras para sujetarlas y un buen peso que hace que esté más estable en tus manos. Pero con el móvil no es lo mismo, y si no lo sujetas bien en la mano puede que no esté del todo quieto al sacar la foto, lo que afectará a la nitidez.

Lo ideal es que practiques un poco, y que busques una manera de sujetar el móvil en el que se quede fijo y quieto, que no tiemble, oscile o se mueva. Es difícil con el móvil, pero es bastante importante para que las fotos no salgan movidas.

Un consejo podría ser sujetarla como si fuera una cámara de fotos compacta. Puedes probar a utilizar la mano izquierda o como base, y la mano derecha sujetando el lado derecho con el pulgar libre para sacar la foto. Y si eres una persona zurda, entonces al revés. Pero esto es solo una recomendación, lo ideal es que inviertas un poco de tiempo en buscar la mejor manera de sujetar firmemente el móvil.

No renuncies al trípode

Es verdad que lo bueno del móvil es su ligereza y poder llevarlo siempre encima sin complicaciones, por lo que pensar en un trípode puede darte algo de pereza. Pero en esos momentos en los que una buena nitidez sea imperativa, utilizar un trípode sigue siendo la mejor solución que te vas a poder encontrar.

Afortunadamente para todos, existen hoy en día una gran cantidad de pequeños trípodes específicos para móviles en el caso de que no quieras cargar con uno pesado. La única precaución que debes tener es que tenga una buena sujeción, y que no se caiga el móvil. Además, debes tener cuidado con evitar sujetarlo de manera en la que toque los botones físicos del móvil.

Y cuando vayas a utilizar el trípode, también es recomendable utilizar el temporizador del móvil para sacar la foto. Porque al final, puede que tengas el móvil en el trípode, pero si tocas la pantalla un poco fuerte puede que lo muevas al sacar la foto, y también puedes acabar con la foto un poco menos nítida.

Aprende a entender la luz

@ferfoto

El último consejo es quizá el más técnico y complejo, pero si tienes algunos conocimientos o quieres aprenderlos puede serte útil. En resumen, las fotografías serán más nítidas si controlas la luz. Las fotos con una buena iluminación siempre serán menos nítidas que esas que tienen la mejor luz posible, a poder ser luz natural.

Una buena luz hace que la cámara del móvil no tenga que forzar resultados, y utiliza sus sensibilidades nativas. Además, las texturas de los elementos serán más definidas. Un buen flash profesional también puede ayudar, pero lo mejor es olvidarte del flash frontal de tu móvil a no ser que quieras experimental. Normalmente, este flash no ayuda demasiado.