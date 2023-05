POCO F5 Pro, análisis: la joya de la corona en la familia POCO no solo brilla por su potencia bruta

Llevábamos unos cuantos años sin ver un modelo 'Pro' de POCO en España. Del F2 Pro servidor aún conserva un gran recuerdo (tengo alguno funcionando por casa). De este se saltó al POCO F3 para posteriormente pasar a un F4 algo descafeinado, ya que repetía gran parte de la hoja técnica del modelo anterior.

Todo cambia con el POCO F5 Pro. El hermano mayor del POCO F5 recupera la esencia POCO: ofrecer un móvil de gama alta a precio de gama media. Ya te adelanto que, en calidad precio, pocas alternativas pueden encontrarse a nivel de ficha técnica. Si buscas specs a bajo coste, este análisis te interesa.

poco F5 PRO Dimensiones y peso 162.8 x 75.4 x 8.6 mm 204 g pantalla 6,67 pulgadas OLED 120 Hz tasa de refresco 480 Hz muestreo táctil 1920 Hz PWM Dimming Quad HD+ Dolby Vision HDR10 Pico máximo de 1.400 nits (típico de 500 nits) procesador Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Memorias 8 + 128 GB 12 + 256 GB Cámara 64 MP f/1.8 OIS 8 MP ultra gran angular 2 MP macro Cámara principal 16 MP batería 5.160mAh 67W 30W carga inalámbrica Software Android 13 MIUI 14 Otros Lector de huellas bajo la pantalla Doble altavoz Infrarrojos Resistencia IP53 conectividad 5G SA/NSA WiFi Dual Bluetooth 5.3 USB Tipo-C 2.0 Precio 579 euros

Diseño y pantalla: unas líneas mejorables y una pantalla sobresaliente

Poco F5 Pro vs POCO F3

El diseño es el punto que menos me ha convencido en este POCO F5 Pro. Es un móvil de más de 500 euros y, poniéndolo lado a lado con mi POCO F3 (unos 300 euros me costó hace dos años), no aprecio salto alguno. Es un móvil con los biseles construidos en plástico y la trasera en cristal glossy, por lo que se llena de huellas. La elección de materiales no me preocupa, pero sí que echo en falta algo más de mimo en la construcción.

El módulo de cámaras es... diferente. Con un aspecto rectangular que no termina de funcionarme a nivel estético. El sensor macro se envuelve en una pequeña estructura rectangular. Quizás no es la mejor idea darle forma de objetivo periscópico al sensor más prescindible de este teléfono.

Sí que agradezco que los cantos sean planos para facilitar el agarre, así como la buena construcción de la botonera. Esta se siente sólida y queda a una altura relativamente decente para acceder a los botones de volumen.

Una parte trasera que quedaba mejor resuelta en mate. Un frontal algo aburrido... el F5 Pro merecía un mejor apartado de diseño

La parte frontal tampoco destaca demasiado. Tenemos unos biseles que podrían estar algo mejor aprovechados (aunque el ratio pantalla-bisel es muy bueno, 87.5% según GSMArena), y un pequeño agujero en el frontal para integrar la cámara selfie. Este POCO F5 Pro no deja de ser una modificación del Redmi K60 chino, y este choque entre familias (Redmi en China, POCO en España), hace que por más que aspire a ser un gama alta, tenga esos resquicios de Redmi.

No es un móvil muy pesado, ya que apenas roza los 200 gramos. No obstante, en un móvil con este ticket final, aprecio acabados mate en lugar de glossy, además de pedir ese ejercicio adicional que nos haga sentir que estamos ante un móvil algo más premium.

Respecto a la pantalla, me quito el sombrero. Este POCO F5 Pro tiene incluso más resolución que el POCO F4 GT que pude probar el año pasado. Hablamos de un panel AMOLED, con resolución Quad HD+, 120 Hz de tasa de refresco (no es LTPO) y compatibilidad tanto con Dolby Vision como con HDR10+. Está bastante cuidada la frecuencia PWM, con 1920Hz. Esto debería reducir la fatiga visual de forma considerable tras usarlo de forma intensiva.

Brillo máximo, ángulos de visión y, sobre todo, resolución. La pantalla de este POCO F5 es un espectáculo

El brillo máximo es de 1.400 nits (HBM) y, a nivel de calidad, estamos ante un panel excelente. Los ángulos de visión me han sorprendido (no azulea por más que lo inclinemos), la tasa de muestreo es de 480 Hz y la interpretación del color más que correcta. Aquí no tenemos brutales picos de más de 2.000 nits en contenidos HDR, pero tampoco los necesita. El panel se ve bastante bien bajo incidencia de luz solar y es, por bastante, uno de los puntos más fuertes en relación al precio de este dispositivo.

Respecto al sonido, contamos con doble altavoz estéreo. El volumen máximo es bastante elevado, pero cuando sobrepasamos el 80% se empieza a enlatar bastante. Nos faltan graves y el trabajo final no termina de estar afinado. No obstante, en el rango de precios en el que se mueve, no queda mal resuelto.

Un rendimiento de flagship y la mejor autonomía en un POCO de la familia F

POCO no se ha andado con remilgos para el procesador de este F5 Pro. Contamos con el Snapdragon 8+ Gen 1, una revisión del Gen 1. Lo ha dotado de una cámara de vapor para evitar sobrecalentamientos y, tal como verás en las pruebas de CPU, ha logrado mantener a raya la temperatura en todo momento. Nuestra versión venía acompañada por 12 GB de RAM y 256 GB de memoria interna, digna de los teléfonos más caros del mercado.

Impecable el rendimiento en CPU.

El rendimiento en el test de CPU ha estado por encima de algunos rivales directos como el Realme GT3. En CPU Throttling Test ha tenido un pico altísimo de instrucciones por segundo, con una estabilidad del 87%.

No hemos podido hacer la pertinente prueba de GPU con 3DMark. Esto se debe a que algunos fabricantes bloquean el acceso a los servidores cuando el teléfono aún está bajo embargo. No obstante, visto el trabajo en el anterior test, los resultados deberían ser positivos.



POCO F5 Pro REALME GT 3 ONEPLUS 11 MOTOROLA THINKPHONE SAMSUNG GALAXY S23+ ASUS ZENFONE 9 PROCESADOR Snapdragon 8+ Gen 1 Snapdragon 8+ Gen 1 Snapdragon 8 Gen 2 Apple A16 Bionic Snapdragon 8 Gen 2 (for Galaxy) Snapdragon 8+ Gen 1 RAM 12 GB 16 GB 16 GB 8 GB 8 GB 8 GB GEEKBENCH 5/6 (SINGLE/MULTI) 1.269 / 3.917 (6) 1.392 / 3.895 (6) 1.176 / 4.960 (5) 1.732 / 4.772 (6) 2.019 / 5.308 (6) 1.317 / 3.944 (5) 3D MARK Wild Life Unlimited - 10.650 14.018 11.133 14.250 9.526 3D MARK Wild Life Stress Unlimited - 10.940 / 9.968 14.250 / 11.186 11.110 / 11.011 14.018 / 13.968 10.892 / 8.166 PCMARK WORK 13.560 18.081 11.406 15.461 15.823 16.243

Lo que sí he notado es que sube de temperatura más rápido de lo que me gustaría. En el recién estrenado 'Honkai: Star Rail' la temperatura de la CPU ha subido hasta los 53 grados, 45 en el caso de la batería. Cuando el verano empiece a apretar, convendrá no usar este teléfono en largas jornadas de juego, ya que la degradación de componentes en estos niveles puede ser alta.

La cámara de vapor de este POCO se nota, y mucho, en rendimiento sostenido. No obstante, sigue siendo un procesador propenso a calentarse

Pese a ser una revisión del Gen 8, este procesador sigue siendo propenso a sobrecalentamientos. POCO lo ha dotado de una generosa cámara de vapor que, como hemos comprobado, permite que el rendimiento no decaiga aunque la temperatura aumente. Pero en primavera y verano este será un móvil caliente, algo a tener en cuenta de cara a su longevidad.

El software viene de la mano de MIUI para POCO y en este apartado estoy algo decepcionado. La lista de bloatware es más extensa que nunca, en una ROM teóricamente optimizada para el rendimiento y los usuarios más nerd.

La cantidad de bloatware es muy alta.

POCO Community

POCO Store

GetApps

Crazy Juicer

Bubble Shooter

Jewels Blast

Tile Fun

Dust Settle

Snake Zone.io

Solitario

Facebook

Netflix

Audible

Snapchat

TikTok

WPS Office

Sí, la mayoría de apps se pueden eliminar, pero la lista es demasiado extensa. Por lo demás, estamos ante MIUI 14 basada en Android 13. La principal diferencia con MIUI es que el launcher de POCO es algo más minimalista y sencillo, con cajón de aplicaciones.

A nivel de autonomía estamos ante una bestia. 5.160mAh con carga rápida de 67W, una de las baterías con más capacidad del mercado. Para que te hagas una idea de cómo rinde, en el primer ciclo estuve grabando en 4K, jugando durante casi 1h a 'Honkai: Star Rail' y reproduciendo multimedia. Logré 2:30h de pantalla en 17h de uso y me quedaba un 65% de batería. Este teléfono no tiene problema alguno en llegar a las 9 horas de pantalla en uso más lógico y bajo bastante WiFi.

En algo menos de 1h tenemos la batería cargada y, en esta generación, por fin tenemos carga inalámbrica de 30W. Esto es de agradecer para los que acostumbramos a dejar el teléfono por la noche en una base de inducción.

Una cámara que, por fin, sorprende

No me escondo: estoy bastante en la línea de la filosofía POCO y su propósito de ofrecer la mayor potencia al menor precio. Con lo que nunca he estado tan de acuerdo es con que esto tuviera que venir de la mano de apartados fotográficos muy justos. Para mi sorpresa, este POCO F5 Pro tiene un nivel fotográfico acorde a un móvil de los más de 500 euros que cuesta.

La aplicación es la misma que encontramos en el resto de terminales de la familia POCO. Hay integración con Google Lens, modo profesional (sin disparo en RAW) y todo lo necesario para un uso básico. Cuenta incluso con modo de enfoque al ojo, algo que nos ayudará a que las fotografías a personas salgan siempre en foco.

En condiciones de luz diurna, tenemos buenas noticias. Este teléfono está a un buen nivel. El color es algo plano en ocasiones, algo que no tiene por qué ser algo negativo si no queremos sobresaturación. El nivel de detalle no es del todo natural, ya que la tónica a forzar los bordes mediante sharpening artificial está a la orden del día en este teléfono. Pese a ello, esta es una táctica compartida por la mayoría de móviles de gama alta, así que el POCO simplemente se suma a ellos.

Por primera vez en un serie F, estoy ante un teléfono con el que he tenido bastantes ganas de disparar. No es una cámara de sobresaliente, pero saca pecho independientemente del escenario que le planteemos. Su mayor limitación es el rango dinámico, y es que a veces le cuesta rescatar información de las sombras. Y, en caso de hacerlo, se genera bastante ruido sucio en las zonas menos iluminadas.

El ultra gran angular sí que es bastante justo, con una importante pérdida de nitidez en los bordes, mucha más dificultad para rescatar luz y la evidencia de que estamos ante un sensor de categoría inferior respecto al principal.

En el modo retrato tenemos, por el lado positivo, un gran trabajo con el recorte y un bokeh que, si bien está lejos de ser natural, está en un punto más que aceptable contextualizando con sus rivales directos. En un lado no tan positivo, tenemos una notable falta de detalle fino en pelo, rostro y demás elementos de la fotografía. El usuario promedio de un POCO, no obstante, no tiene los recortes como prioridad. Si no ampliamos a fondo, las fotografías son decentes.

Por la noche los resultados son algo más justos, aunque el modo noche automático hace un buen trabajo. Aquí tenemos bastante pérdida de información en las sombras y algunas altas luces ligeramente descontroladas. Pese a esto, no es un móvil que tenga demasiado miedo a disparar por la noche. Rebaja un poco su nivel, pero sigue cumpliendo.

Sorprende que, a nivel de vídeo, podemos grabar en 8K a 24 FPS. La cámara delantera sigue limitada a 1080. Tenemos un vídeo justito en calidad y estabilización, a pesar de poder grabar sin problemas ni calentamientos en 4K 60 FPS.

POCO F5 Pro, la opinión de Xataka

Sí, este POCO F5 Pro no es el cholloteléfono que traía Xiaomi al mercado hace unos años. Es un móvil de casi 600 euros, pero a nivel de especificaciones no es tan fácil encontrar algo mejor (siempre comprando móvil nuevo y de 2023). Es un teléfono con el penúltimo procesador de Qualcomm, una pantalla Quad HD+ (especialmente relevante esto) y una gigantesca batería de 5.500mAh. El pack es goloso.

El precio de partida, vistas las specs, no es descabellado, aunque sin duda este teléfono gana atractivo con su Early Bird, que lo sitúa en 479,99 euros. 100 euros de descuento (el PVP al que, en opinión de servidor, debería lanzarse este terminal) para obtener toda una bestia de gama alta por menos de 500 euros.

8,8 Diseño 8,5 Pantalla 9 Rendimiento 9,25 Cámara 8,5 Software 7,75 Autonomía 9,5 A favor La duración de la batería es brutal

Rendimiento de primer nivel

Apartado fotográfico más que aceptable En contra Se calienta bastante

El diseño pedía más

A MIUI 14 solo le faltaba llegar con aún más bloatware



El dispositivo ha sido cedido para la prueba por parte de Xiaomi. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.