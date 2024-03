Así organiza su agenda Tim Cook: madrugones imposibles, algo de deporte y mucha productividad

Que una empresa alcance el éxito o caiga en el más estrepitoso de los desastres depende, en gran medida, de la persona que tenga al mando. Según la última edición de la encuesta Brand Finance Global 500 de 2024, Apple es una de las empresas mejor consideradas del mundo, y parte de ello es gracias a las decisiones que Tim Cook ha tomado durante la última década.

Cook es una persona tremendamente reservada, pero a lo largo de los años ha ido dando algunos datos que permiten conocer sus secretos de productividad necesarios para que un puesto tan relevante no consuma todas las horas del día. Estos son los hábitos diarios de Tim Cook.

Despertar al gallo: el gusto por madrugar llevado al límite

Si Tim Cook viviera en una granja en medio del campo, probablemente él despertaría a los gallos y no al revés. El CEO de Apple declaraba en una entrevista al medio australiano Financial Review que su jornada comienza sobre las 3:45 de la mañana. “La mañana es tuya. O debería decir, la madrugada es tuya”, bromeaba Cook, que incluso alguna vez se ha permitido ironizar en su cuenta de X sobre las intempestivas horas a las que se levanta.

El hábito de madrugar es un rasgo muy condicionado por la disposición genética y los ciclos circadianos de cada persona. Algunas personas tienen un cronotipo matutino que le hace ser mucho más productivo por las mañanas, mientras que otras personas lo son por la tarde. Tim Cook pertenece al primer grupo, por lo que aprovecha al máximo ese rasgo para agrupar el mayor número de tareas durante las primeras horas del día.

Empezar el día con la bandeja de entrada vacía

En una entrevista para la cadena ABC News en 2014, Tim Cook declaraba que recibía entre 700 y 800 correos diarios de usuarios de Apple y afirmaba leer “la mayoría de ellos”. "No puedo leerlos todos, no. No admitiría hacerlo, pero es un privilegio recibirlos”. El CEO de Apple dedica aproximadamente una hora a esta tarea.

Este hábito indica dos cosas, que Tim Cook prefiere comenzar el día con una tarea que no requiera de un gran esfuerzo mental y reservar esas energías para un poco más tarde, una vez su cerebro se encuentre plenamente activo. Recordamos que, cuando Tim Cook revisa su correo, los gallos todavía duermen.

Además, el hecho de revisar el correo a primera hora revela que Tim Cook utiliza la técnica Inbox Zero, que consiste en organizar el correo de tal forma que la bandeja de entrada no se sature de correos y permanezca casi vacía (o vacía), reduciendo el estrés y permitiendo responder a los correos realmente importantes de forma eficiente.

Desayuno y algo de deporte para activar cuerpo y mente

A eso de las cinco de la mañana, Tim Cook se dispone a hacer algo de ejercicio matutino. El campus de Apple dispone de varios espacios habilitados como instalaciones deportivas pero, según WSJ, Tim Cook prefiere no hacer uso de ellos para mantener su privacidad. “Voy al gimnasio y hago ejercicio durante una hora porque mantiene mi estrés a raya”, declaraba el CEO de Apple a Axios.

Esta es una práctica muy recomendada por la ciencia. Según estudios de la American Psychological Association, la actividad deportiva produce endorfinas. La liberación de esta hormona que provoca una sensación de euforia y bienestar que reduce los niveles de estrés y prepara al cerebro para afrontar el día en mejores condiciones para concentrarse más fácilmente y ser más productivo.

Tim Cook practica deporte durante algo más de una hora aproximadamente, tal y como se deduce del “pique” entre Cook y Draymond Green, jugador de los Golden State Warriors. En un mensaje en X, el jugador retaba al CEO de Apple a completar las esferas de actividad de su Apple Watch antes que él, a lo que Cook respondía con una foto de su reloj a las siete de la mañana con su entrenamiento ya completo.

En un artículo de la revista Time, Tim Cook declaraba que habitualmente desayunaba en una cafetería cercana al gimnasio, donde leía algunos correos más. Según publicaba el New York Times, el máximo responsable de Apple cuidaría mucho su dieta, como se desprende del menú servido en uno de los desayunos que compartió con uno de sus columnistas: revuelto de claras de huevo, bacón de pavo y cereales sin azúcar con leche de almendras.

Una mañana llena de reuniones y barritas energéticas

Gran parte del trabajo de Tim Cook al frente de Apple consiste en tomar decisiones. Eso implica pasar de una reunión a otra casi sin descanso. Mike Janes, exdirector de la tienda online de Apple, afirmaba en una entrevista para la CNN que los empleados preparaban las reuniones con Tim Cook como si fueran un examen.

El ritmo del CEO en estas reuniones es muy exigente, y Cook las plantea como el “sapo” que debe tragarse durante las mañanas, por lo que pone toda su atención en ello. Eso hace que gaste gran parte de su energía concentrado en buscar las preguntas adecuadas y recibir las respuestas correctas, por lo que lo compensa comiendo barritas energéticas mientras habla con sus empleados. Y como pudimos comprobar durante su última visita a España, Tim Cook disfruta preguntando.

"En las reuniones, es conocido por sus largas e incómodas pausas, en las que lo único que se oye es el sonido del envoltorio de las barritas energéticas que come constantemente”, contaba Mike Janes en su entrevista.

Algo de comer, ultimar trabajo y a casa

Tras una mañana intensa de reuniones, el directivo comparte comedor con el resto de la plantilla en la cantina del Apple Park. De nuevo, Cook demuestra poner especial cuidado con su dieta priorizando comidas muy básicas como pollo y arroz.

Según un informe publicado en en el Journal of Occupational and Environmental Medicine, llevar una alimentación sana mejora hasta en un 25% el rendimiento laboral, además de reducir el absentismo y tener mejor capacidad de reacción ante etapas de estrés. Por lo que llevar una dieta saludable podría ser uno de los secretos de productividad de Tim Cook.

publicaba e libre. A diferencia de su predecesor, Cook no da largos paseos por el campus de Apple, lo cual le resultaría de gran ayuda para que su cerebro recupere parte de su capacidad oxigenándose y reduciendo los niveles de estrés.

Tim Cook es bastante reservado con su vida privada, y no ha revelado ningún detalle sobre qué hace cuando vuelve del trabajo. Sin embargo, Fortune publicabaque Tim Cook acostumbraba a cenar solo y disfrutar de un rato de lectura antes de ir a dormir. Cook comparte este hábito de lectura con Bill Gates y Elon Musk, que dedican una hora al día a aprender algo nuevo o a leer sobre ello.

De acuerdo a lo publicado por Business Insider, el ejecutivo de Apple no perdona dormir al menos durante siete horas, por lo que Tim Cook debería estar a las 20:45 en la cama. Al igual que otros fundadores y altos directivos de grandes empresas, Cook es consciente de la importancia de un buen descanso para ser más productivo durante la jornada.

