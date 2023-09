"Estamos democratizando el vídeo y la fotografía": acompañamos a Tim Cook (CEO de Apple) en su visita sobre fotografía móvil en Madrid

Imagina que estás en clase y de pronto por la puerta entra... Tim Cook, CEO de Apple. Eso mismo ha ocurrido este sábado 23 de septiembre en EFTI - Centro Internacional de Fotografía y Cine en Madrid. Desde Xataka no sólo hemos podido ser testigos en exclusiva de esta visita tan especial, sino que también hemos charlado brevemente con él.

Tim Cook, de tú a tú

Si te cruzaras por la calle con Tim Cook y no le conocieras, posiblemente no te llamaría la atención. Su discreto atuendo (zapatillas de deporte, vaqueros y una camiseta negra) y su deseo de no destacar queda presente no sólo en los eventos más públicos, como las keynotes, sino también en encuentros más pequeñitos como del que hemos sido testigos.

Tim llega a EFTI algo cansado, y no es para menos: el día anterior, viernes 22, estuvo presencialmente en el lanzamiento de los nuevos iPhone 15 en la tienda de la Quinta Avenida de Nueva York. El sábado por la mañana ya estaba en Madrid. Sin embargo, desde el momento en el que entra al centro y comienzan a explicarle el trabajo que hacen allí, su mirada se ilumina. No pierde detalle durante toda la visita, de la que os hablaré más adelante.

Pese a su semblante serio y a ser el CEO de una de las empresas más importantes del planeta, Tim es amable y cercano. Cuando nos sentamos a charlar, lo primero que hace es darme las gracias por ir asistir a este pequeño encuentro en un domingo. "Sábado", le corrijo amablemente. Síntoma de que efectivamente ha sido una semana intensa para el CEO.

Esto no le ha impedido aprovechar su estancia en España al máximo. Tras la visita de EFTI, la agenda de Cook ha estado repleta de eventos: que sepamos, ha estado con el presidente y algunos canteranos del Real Madrid, se ha reunido y ha comido con el cocinero David Muñoz y se ha dado un baño de multitudes en la Apple Store de Sol. Todo en un día.

Tweet de Tim Cook tras su visita a la Apple Store de Puerta del Sol

Tim Cook sobre fotografía y más

"Es realmente inspirador", me dice Tim Cook tras la visita a EFTI y ver cómo utilizan allí sus productos. "Siempre hemos estado en la intersección entre las humanidades y la tecnología. Y siempre hemos tenido el objetivo de hacer los mejores productos para enriquecer la vida de la gente. Esto es ejemplo de ello. Dar poder a la gente para ser creativa y expresarse... Pudiste verlo en las fotografías. Pudiste verlo en los vídeos. Es profundamente inspirador para nosotros ver cómo la gente usa nuestros productos".

"Estoy orgulloso de que estemos democratizando el vídeo y la fotografía"

En relación a las cámaras de los nuevos iPhone 15, 15 Pro y 15 Pro Max, ¿de qué se siente Tim Cook más orgulloso? "Estoy orgulloso de que estemos democratizando el vídeo y la fotografía. En el lado de vídeo la gente está haciendo vídeos musicales completos y películas en el iPhone. El equipo para hacer este tipo de películas solía costar decenas de miles de dólares o más, normalmente más. Lo mismo con la fotografía. Estamos ayudando a cualquier persona a ser un fotógrafo. Así que no hablaría de una funcionalidad", añade.

En los últimos años hemos visto muchísimos avances en términos de fotografía móvil. ¿Cuál cree el dirigente de Apple que es el desafío ahora? "Creo que el desafío es seguir democratizando [la fotografía y el vídeo], seguir yendo más lejos. Seguir dando al usuario la posibilidad de crear más y crear cosas que les maravillen".

Aunque nuestra charla estaba limitada a la fotografía en el móvil por el tipo de evento en el que estábamos, consigo plantear al CEO de Apple mi pregunta favorita, que seguramente los que llevéis más tiempo leyéndonos ya conozcáis: si me vuelvo a sentar con Tim Cook dentro de cinco años, ¿de qué cree él que estaríamos hablando?

"Bueno, el mundo cambiará en cinco años, y tenemos que guardar algunos secretos", me dice con una sonrisa. Es extremadamente difícil preguntar sobre futuro a gente de primer nivel como Cook, porque sus declaraciones son estudiadas hasta el infinito por inversores, competidores y usuarios en general. Le explico que no quiero hablar de productos concretos (¡ojalá!) sino de tendencias. Tim Cook añade:

"Si echas la mirada atrás a hace cinco años, nunca habríamos predicho que íbamos a llegar tan lejos"

"Creo que, si echas la mirada atrás a hace cinco años, nunca habríamos predicho que íbamos a llegar tan lejos en este tiempo. Es muy difícil ver cinco años en el futuro con los avances que hemos visto en el reloj, los avances que hemos visto en temas de salud, con los avances que hemos visto con la fotografía y el vídeo en el iPhone. 'El cielo es el límite', no hay límites. Y haremos lo que siempre hemos hecho, que es asegurarnos que la tecnología que creamos se usa para el bien y que realmente da poder a la gente para hacer cosas que no podían hacer antes".

¿Por qué Tim Cook visita una escuela de fotografía y cine de Madrid?

Sé lo que os estáis preguntando, porque yo también me lo preguntaba cuando me invitaron a acompañarle: ¿Por qué Tim Cook se cruza el Atlántico y una de sus paradas la dedica a visitar EFTI, una escuela de fotografía y cine de Madrid? EFTI no es un centro recién inaugurado, tiene más de 35 años de historia y por ella han pasado nombres ilustres de la cultura, bien como profesores o bien como alumnos que después han saltado al estrellato en sus diversas disciplinas artísticas. Hasta ahí lo que podríamos esperar de un centro de estas características.

Sin embargo, desde EFTI presumen de hacer algo diferente: quieren ser el primer centro de su sector en incorporar la fotografía móvil (y más concretamente el iPhone y el iPad) en todos sus programas. Ya han dado pasos para conseguirlo y tienen módulos dedicados a esta disciplina en tres de sus programas: el Curso Profesional de Fotografía, el Curso Avanzado de Fotografía y el Máster de Cinematografía. Este año lo ampliarán a cuatro más: el Máster de Fotografía de Autor, el Máster de Moda, el Curso de Fotoperiodismo y el Curso de Realización de Cine Digital.

"Igual que enseñas a manejar una máquina cualquiera, enseñamos a manejar un iPhone", nos explica José Luis Amores, uno de los dos cofundadores de EFTI. El gran impulsor de estos módulos y uno de los grandes artífices de la visita de Cook es Rodrigo Rivas, profesor del centro, fotógrafo defensor de la fotografía con el móvil y autor del libro Fotografía con móviles, además de firmar varios temas de fotografía en Xataka. Rodrigo lleva cinco años introduciendo poco a poco esta disciplina en la escuela y ha convencido a todo el mundo allí de que la fotografía móvil merece un sitio privilegiado en los diversos cursos que ofrecen.

Pero ¿cómo consigue una escuela como EFTI que Tim Cook entre por su puerta principal? Su buena relación con Apple no es nueva. Nada más entrar, a su izquierda, la Escuela luce con orgullo el cartel de "Centro autorizado de Apple". Lo consiguieron hace 15 años, y para ello tuvieron que mandar a dos profesores a Irlanda, nos explican.

Hace un año establecieron una colaboración con Apple por la cual la marca les cedía diverso material para que utilizaran alumnos de varios de sus cursos. Desde la escuela aprovecharon para ver lo que podían llegar a crear y cómo seguir integrando esta disciplina en su currículo educativo. El resultado les sorprendió tanto que, según José Luis Amores, decidieron mandárselo también a Apple. Y ahí empezó todo.

Una alumna de EFTI mostrando sus fotografías tomadas con el iPhone a Tim Cook. Imagen: Apple.

La visita de Tim Cook a EFTI

"Se va a adelantar", dijo alguien en el hall del centro. Nervios, muchos nervios entre los responsables y profesores que estaban esperando allí a Tim Cook. No eran muchos: la visita se ha llevado en secreto hasta el final, y de hecho los alumnos no sabían quién les iba a sorprender en unos minutos. Es más, nos confiesan que ensayaron un montón de veces el tour que iba a hacer Cook... sin que nadie supiera realmente quién era el invitado secreto al que iban a recibir.

Y efectivamente, Cook llegó un poco antes de la hora prevista.

El CEO de Apple comenzó escuchando atentamente lo que la anfitriona de la escuela le iba explicando. "¿Qué edad tienen vuestros alumnos?", preguntó interesado. Entre 18 y 60 años, le explicaron desde la escuela, desde jóvenes que empiezan su formación más allá del colegio hasta gente mayor que por afición quiere perfeccionar su técnica o simplemente quieren aprender cosas nuevas. "Wow, maravilloso", respondió un Tim Cook sorprendido por la amplitud de edad.

Durante la visita hubo dos paradas. La primera de ellas, en un estudio donde un fotógrafo estaba tomando fotos a una modelo con un iPhone y un flash profesional que no sólo se conecta de forma inalámbrica por Bluetooth sino que además se puede controlar desde el propio teléfono. Es algo que entra dentro del programa Fotografía de Moda que ofrecen en el centro.

La segunda, una masterclass con Hernán Zin, cineasta y reportero de guerra. La sala estaba repleta de alumnos... y de iMacs azules. "I love all the iMacs", dijo Cook nada más entrar con una sonrisa. Zin explicó brevemente la gran razón por la que él cree que los teléfonos son la herramienta ideal de los corresponsales de guerra en particular y de los reporteros que quieren contar historias en general: además de ser muy versátiles, intimidan menos que un equipo fotográfico tradicional. No es lo mismo que a alguien que quieres grabar le pongas un teléfono delante que una cámara y sus focos.

Tim Cook (centro) con Hernán Zin (parte inferior en el centro) y los alumnos de una clase de EFTI. Imagen: Apple.

Los alumnos también tuvieron su pequeño momento: una de las alumnas enseñó a Cook un corto que había grabado con su teléfono y otra compañera hizo lo propio con fotos que había tomado en varios países de África durante su trabajo con una ONG. No faltó la foto de familia con toda la clase y las numerosas selfies que los allí presentes pidieron y el ejecutivo aceptó con paciencia sin perder la sonrisa.

Tras la visita y nuestra breve charla, Tim Cook y su equipo (reducido para lo que me esperaría de un perfil tan alto) se despidieron y se fueron dejando un EFTI repleto de sonrisas y caras de alivio. Después de tanto trabajo, tanto secretismo y tantos ensayos, todo había salido genial. "Por fin le voy a poder decir a mi pareja quién nos visitaba hoy", nos decía una de las trabajadoras. Una visita que tanto alumnos como profesores tardarán en olvidar.

Imagen destacada | Apple.

En Xataka | iPhone 15 Pro Max, primeras impresiones: el primer iPhone de titanio va mucho más allá de la hoja técnica.