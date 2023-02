El primer trailer de 'The Flash' deja claro por qué a Warner le conviene estrenar su último eslabón con la DC de Zack Snyder

Una de las revelaciones más relativamente sorprendentes del anuncio de los planes de James Gunn para los próximos años de adaptaciones de DC estuvo en la permanencia de 'The Flash' entre los estrenos imninentes. Visto el primer trailer de la serie en la Super Bowl, está claro por qué: es un perfecto punto de partida para construir un nuevo universo.

Parece ser que finalmente Warner ignorará todas las polémicas en torno al comportamiento de Ezra Miller en esta historia clásica de The Flash (es, esencialmente, el cómic 'Flashpoint', la misma que vimos en la serie de The CW, con la que esta película comparte la estética asociada a los poderes del personaje): el joven héroe usa erróneamente sus poderes para salvar a su familia, y se carga el Universo DC al completo.

Para solucionarlo (y enfrentarse a otro villano que vuelve, el general Zod -Michael Shannon en 'El hombre de acero'-), Barry Allen contará (que sepamos de momento) con Kara, es decir, Supergirl (Sasha Calle), con él mismo en otra versión, y con dos encarnaciones de Batman: la snyderista de Ben Affleck y la clasiquísima y ya anunciada de Michael Keaton. Podremos ver dónde lleva todo esto el próximo 15 de junio.

Tras la cámara está Andy Muschietti, director de 'It', y aunque en el trailer se detectan todos los tics visuales del Universo DC fundado por Zack Snyder, de cuando esta película iba a ser otra pata de su Justice League, lo cierto es que está claro que la nueva DC puede usar esta película en su favor (de hecho, ya en ella vemos a un The Flash que no es el mismo de 'La Liga de la Justicia de Zack Snyder'). Su argumento pone sobre la mesa el multiverso DC y, con ello, sirve como catapulta para cualquier plan que tenga James Gunn.