A las puertas de su estreno, 'The Flash' se ha convertido en lo que todos podíamos imaginar: un caos

Los aficionados al cine superheroico saben bien que DC y Warner tienen en ocasiones un aura caótica con sus estrenos de la que no saben desembarazarse del todo. Frente a la apariencia monolítica, hiperestudiada del cine de Disney y Marvel, DC enhebra un universo caótico y demencial, que no siempre encaja entre sí, y que da pie a desastres como todo lo que rodeó a la película de 'Justice League' o la reciente 'Black Adam' y su fallida presentación de la Sociedad de la Justicia. Ahora, 'The Flash' recoge el testigo de esa tradición.

El problema de Ezra Miller. Sin duda, el mayor obstáculo que tiene la película para entrar en nada que se parezca remotamente a una promoción convencional es Ezra Miller, la estrella de la película. Como es bien sabido, Miller estuvo desaparecido durante un tiempo: desde abril de 2020, Ezra Miller protagonizó una serie de comportamientos problemáticos, algunos tan graves como el intento de estrangular a una fan en un bar, un vídeo en Instagram en el que amenazaba al Ku Klux Klan, disturbios en un karaoke, robos y asaltos en Hawaii. Más turbias se pone la cosa con acusaciones de abusos a menores y liderazgo de una secta.

Ezra Today. Nada de ello ha recalado en condenas legales graves, bien porque a veces Miller se ha declarado culpable de los cargos de acoso o allanamiento, bien porque algunas denuncias han cuajado en multas u órdenes de alejamiento. Pero aunque en agosto de 2022 Miller había vuelto a casa y se había sometido a tratamiento, no dejaron de salir declaraciones previas del actor en las que quedaba patente su completa falta de contacto con la realidad.

Una promoción inusual. Por entonces, medios como 'The Hollywood Reporter' solo daban como posibles opciones para Warner cancelar la película, encerrar a Miller en un sótano metafórico o dejar que el actor apareciera de forma muy ocasional y controlada en previews y entrevistas. De momento la película se estrena el 16 de junio y a Miller no se le ha visto el pelo, aunque se le espera, sin posibilidad, sin junkets para prensa de ningún tipo y solo para aparecer fugazmente en los posados, en la preview de Los Angeles del 12 de junio. Es absolutamente inaudito para una película de 200 millones de dólares.

En lo trailers se echan los restos. Puede que no haya Miller en la promoción de 'The Flash', pero eso no quiere decir que DC vaya a renunciar a la penúltima pieza (aún quedaría la segunda 'Aquaman') antes de la reorganización de James Gunn. Los tráilers se han centrado en todos los elementos de la película ajenos a Miller (la aparición del Batman de Michael Keaton, la importancia de Ben Affleck, el personaje de Supergirl), y Warner ha invertido un notable esfuerzo en su difusión, por ejemplo asegurándose de que estén bien presentes en las finales de la NBA y la NHL. Tienen previsiones para el primer fin de semana de una taquilla de 75 millones de dólares.

El ingrediente secreto: el final. Warner desea que el final de 'The Flash' permanezca en absoluto secreto hasta el estreno, y por eso va a hacer tan pocos preestrenos (o esa es la versión oficial). Por ejemplo, en abril se pudo ver la película en la CinemaCon y la proyección se interrumpió antes del final. Hasta screeners privados de la película en las oficinas de Warner tienen elementos difuminados en la imagen para que no se filtren. Según cuenta Variety, ese final ha dado más de un dolor de cabeza en Warner, y ha sido rodado y testeado en numerosas ocasiones, posiblemente para dejar abierta la posibilidad de que Miller sea reemplazado.

La secuela, aún en el aire. Por lo que se rumorea, hay una secuela de 'The Flash' escrita por David Leslie Johnson-McGoldrick ('Aquaman) de la que Muschietti ya ha hablado, haciendo referencia a ella como en un futuro hipotético. Concretamente fue en el podcast Discourse, donde confiaba al cien por cien en el recibimiento que tendría la interpretación de Miller y la posibilidad de que repitiera en el papel.

La clave: los multiversos. Marvel se tropezó hace unos meses con una situación similar en su universo superheroico, aunque aún más grave si cabe, con la detención de Jonathan Majors acusado de agresión. Su participación estaba más o menos prevista para la segunda temporada de 'Loki' a corto plazo, pero su papel global iba a ser mucho más importante, teniendo en cuenta que una de las futuras películas de los Vengadores iba a subtitularse 'The Kang Dinasty'. ¿Solución? El multiverso permite reescribir historias, personajes y destinos. Tendremos, con seguridad, un nuevo Kang. Y esa podría ser la solución para un Flash como puente entre esta vieja DC con trazas de Snyder y el futuro universo de James Gunn.

Cabecera: Warner

