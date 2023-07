Las secuelas de 'Dune' y 'Aquaman', retrasadas: Warner se convierte en víctima millonaria de las huelgas, según Variety

Según informa Variety, 'Dune 2' y la secuela de 'Aquaman' podrían retrasarse a 2024. El motivo no es otro que la huelga de guionistas y, sobre todo, de actores, que han paralizado Hollywood. Aunque productoras como Netflix afirman que de momento tienen material suficiente para que las novedades sigan saliendo con el ritmo más o menos previsto, muchas películas y series que están inmersas en el proceso de rodaje no van a tener tanta suerte.

En cuanto a 'Dune 2', la producción va a retrasarse hasta que Legendary Entertainment, corproductora del film, y Warner Bros. coincidan en una nueva fecha que convenga a ambos. Lo han confirmado a Variety tres personas distintas que están dentro del proceso de producción, aunque también afirman que de momento Warner no ha hablado con Legendary.

También 'Aquaman and The Lost Kingdom' y la nueva versión musical de 'El color púrpura', producida por Oprah Winfrey, van a desplazarse hasta el año 2024. Los temores de Warner, siempre según estas fuentes, son que las conversaciones entre los huelguistas y la industria no lleguen a buen puerto a corto plazo (como mínimo, creen que se van a ir más allá de otoño), y no se puedan cumplir las fechas inicialmente previstas.

El de los premios es un tema que se puede esquivar, pero no indefinidamente. Películas como 'El color púrpura' están pensadas para funcionar como vehículos de prestigio que arrasen en los Globos de Oro y los Oscar, y estos retrasos podrían dar al traste con ciertas campañas en la época de los premios. No se descarta que alguna edición de premios se retrase o directamente se cancele, del mismo modo que está pasando con eventos y mesas redondas en eventos como la Comic-Con de este fin de semana.

Cabecera: Warner

En Xataka | El auténtico fenómeno cinematográfico del verano no es 'Barbie' ni 'Oppenheimer': es 'Barbenheimer'