Hoy en Lidl este robot de cocina tres en uno con color pastel, cinco litros de capacidad y 8 velocidades

Lidl ha traído esta semana a sus tiendas físicas (también online) una serie de electrodomésticos para la cocina que tienen un punto en común: colores pastel muy llamativos. Ayer os traíamos una cafetera espresso y hoy un robot de cocina tres en uno que te puede venir genial, especialmente para repostería: solo cuesta 44,99 euros.

Robot de cocina 5 L 600 W PVP en Lidl — 44,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Si no llegas a tiempo a hacerte con él o simplemente quieres una alternativa, tienes este Cecomixer de Cecotec. Pierde el tono pastel por el camino, pero a cambio tiene más potencia (recomendable para trabajar masas más duras o humedecidas). Cuesta también un poco más: 77,90 euros

Cecotec Batidora Amasadora Cecomixer Merengue 5L 1200 Black, 1200 W en 6 Niveles, 5 Funciones, Movimiento Planetario, Diseño Elegante, Bol de Acero de 5 L y Accesorios para Batir y Amasar Hoy en Amazon — 77,90 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un robot de cocina para trabajar masas sin esfuerzo

Este robot de cocina tiene un precio bastante ajustado si lo comparamos con otros similares que podemos encontrar en tiendas como Amazon. Es de la marca Silvercrest (que es de la propia Lidl) y, como ya hemos comentado más arriba, tiene un tono rosa pastel. Es ideal para romper un poco la monotonía de la mayoría de los electrodomésticos, que suelen ser plateados o negros.

Tiene una potencia de 600 W y está pensado para facilitar mucho el trabajar con masas de pan, de pizza, de bizcochos o incluso si quieres hacer un merengue. Todo esto se puede hacer a mano, pero exige tiempo y esfuerzo que te puedes ahorrar con uno de estos robots de cocina. El mismo se basa en un funcionamiento de 'movimiento planetario': el cabezal gira sobre su propio eje mientras orbita alrededor del recipiente.

Este recipiente, que es un bol de acero inoxidable, tiene 5 litros de capacidad. El dispositivo tiene 8 velocidades ajustables y un modo turbo por si necesitamos un empujón de potencia en un momento puntual. Incluye tres accesorios intercambiables: un amasador, una pala mezcladora y un batidor de varillas de acero. Todos con recubrimiento antiadherente.

⚡ EN RESUMEN: robot de cocina de lidl ✅ LO MEJOR Muy buen precio: Por menos de 45 euros tenemos un robot de cocina muy útil que nos ahorrará tiempo (y esfuerzo) con varias elaboraciones diferentes.

Por menos de 45 euros tenemos un robot de cocina muy útil que nos ahorrará tiempo (y esfuerzo) con varias elaboraciones diferentes. Su tono pastel: Su diseño mezcla lo retro con un tono rosa pastel que le dará un toque de color a nuestra cocina. ❌ LO PEOR No incluye accesorios para batir o picar: Solo nos va a servir para trabajar masas o ciertas elaboraciones como cremas. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un robot de cocina amasador económico para hacer pan u otras masas caseras y quieres que tenga un diseño diferente. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un robot de cocina más completo que también pique o tenga más funciones, como la Mambo de Cecotec.

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Imágenes | Lidl

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