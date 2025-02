Mensajes de voz en ChatGPT para WhatsApp: cómo usarlas y qué puedes hacer con ellas

Vamos a explicarte cómo usar y para qué sirven las notas de voz de ChatGPT en WhatsApp. Inicialmente no estaban disponibles cuando la inteligencia artificial llegó a la aplicación de mensajería, pero luego se ha ido implementando para que puedas hacer distintas cosas.

Esta función tiene algunas limitaciones que debes conocer, y que te vamos a explicar junto a lo que puedes hacer con ellas. Luego, te daremos dos ejemplos sobre cómo puedes utilizar estas notas de forma práctica. Recuerda que puedes acceder a ChatGPT en WhatsApp a través del número de teléfono +1 (1) (800) 242-8478, que puedes agregar como contacto.

Qué puedes hacer con las notas de voz

La función de enviar notas de voz a ChatGPT a través de su contacto de WhatsApp está hecha para que puedas hacerle cualquier pregunta mediante mensajes de voz. La función principal es esa, que en vez de escribir las preguntas puedas enviarle el mensaje con voz.

También puedes reenviar mensajes de voz y pedir un resumen. Cuando lo hagas, inicialmente WhatsApp te va a decir que no puede hacerlo, pero si el mensaje es largo al rato posiblemente lo haga.

Esta es una función que todavía no está 100% operativa. ChatGPT no podrá transcribir los mensajes de voz que le envíes, y si son cortos posiblemente te diga que tampoco puede resumirlos. Sin embargo, con mensajes largos yo he conseguido hacerlo, incluso cuando son míos de otro chat.

Esto puede ser útil en esos casos en los que alguna persona te manda un audio tan largo que parece un podcast. Entonces, lo compartes con ChatGPT en WhatsApp y podrás pedirle un resumen.

Usa mensajes de voz de ChatGPT en WhatsApp

Para pedirle una cosa por voz a ChatGPT en WhatsApp, entonces tienes que mantener el botón del micrófono apretado y hablar. La cuestión es enviar un mensaje de voz igual que lo harías con cualquier otra persona. Cuando lo hagas, entonces en unos segundos ChatGPT generará una respuesta escrita a lo que le has preguntado con tu voz.

Para pedir un resumen de un mensaje de voz, entonces tienes que ir al chat donde se ha enviado originalmente el mensaje, mantenerlo pulsado para ir a las opciones, y elegir la opción de Reenviar. Cuando estés reenviando, entonces elige el contacto de ChatGPT.

Tras reenviar el mensaje de voz, tienes que escribirle Hazme un resumen del mensaje de voz a ChatGPT. te aparecerá primero un mensaje en el que te dice que no puede hacerlo, pero después te hará un resumen igualmente. Si a la primera no funciona, puedes probarlo más veces.

