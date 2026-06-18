¡Últimas horas para participar en el sorteo de una Nintendo Switch 2! Solo para miembros de Xataka Xtra

Mañana es el día. Mañana se termina el sorteo de una Nintendo Switch 2, uno de los premios exclusivos más ambiciosos que hemos dado durante estos meses en Xataka Xtra. Porque sí, como ya adelantamos este premio es para miembros de la Comunidad Xtra, comunidad a la que puedes sumarte desde solo 30 euros al año para acceder a sorteos exclusivos como este y otro buen puñado de ventajas.

El ganador de la Nintendo Switch 2 que sorteamos de la mano de AliExpress se desvelará mañana, 19 de junio, a las 11:00 hora peninsular española. Como siempre, será notificado por correo electrónico y se anunciará tanto en el artículo original como en nuestro servidor de Discord (otra de las ventajas de Xataka Xtra, por cierto).

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Cómo participar en el sorteo de una Nintendo Switch 2

Este sorteo está reservado a los suscriptores de Xataka Xtra. Si ya formas parte de la Comunidad, solo tienes que ir a tu área de suscriptor y comprobar que tienes marcada la casilla de participación en sorteos. Si ya la activaste en algún sorteo anterior, no tienes que hacer nada más.

Asegúrate de marcar esa casilla para participar automáticamente en los sorteos exclusivos de Xataka Xtra | Imagen: Xataka

Si todavía no conoces Xataka Xtra, puedes sumarte por solo 30 euros al año (o desde dos euros al mes) y acceder a más sorteos exclusivos como este, El Consultorio, el servidor de Discord, descuentos en un cada mayor catálogo de servicios digitales y encuentros mensuales con los editores.

El ganador se elegirá al azar entre todos los suscriptores participantes, junto con dos suplentes. Si el ganador no responde en el plazo indicado en las bases legales, se contactará al primer suplente, y si este tampoco responde, al segundo. Ganar un sorteo no te excluye de participar en los siguientes. Puedes consultar las bases legales completas aquí.

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