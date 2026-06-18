Nueve horas sin móvil: la iniciativa de un pueblo de Huesca para que los vecinos se miren a los ojos. "Meteremos el móvil en una bolsa"

Reino Unido anunció hace unas horas que va a prohibir las redes sociales, entre otras cosas, a los menores de 16 años. En una línea mucho más diplomática, el pueblo aragonés de Alcalá de Gurrea pronto celebrará un día sin pantallas para disfrutar de la mejor red social: el contacto visual. Se trata de un experimento que pondrá todo el pueblo en “modo avión” y, como saben que la gente tiene bastante dependencia, se asegurarán de que se cumpla de una forma muy curiosa.

Metiendo los móviles en una bolsa con un ‘sheriff’ patrullando el pueblo. Es mucho más amable de lo que suena.

Pueblo en modo avión. Será el próximo 28 de junio cuando, durante unas horas, el municipio aragonés pondrá en marcha esta medida. invitarán a los vecinos que quieran sumarse a dejar el móvil a un lado para interactuar con el resto del pueblo y, como detallan en Cadena Ser, durante esas horas sólo habrá un móvil: el que tendrá uno de los responsables de la actividad.

“El sheriff irá por todo el pueblo por si pasa algo y llamará a la persona adecuada si fuera necesario”, apuntan los organizadores. El objetivo es claro: que la gente se mire a los ojos. “El plan es que la gente haga todo tipo de actividades pero que, sobre todo, se relacionen entre ellos durante esas nueve horas”, afirman.

Para ello, habrá una comida grupal, actividades como una experiencia en kayak y espacios comunes en los que se desarrollarán varios tipos de actividades y talleres creativos. ¿Y si te da vergüenza? Pues lo tienen cubierto: “los organizadores estaremos pendientes para que la gente rompa el hielo”, aseguran. El típico “¿conoces a mi amigo?” de toda la vida.

A la bolsa. Y el modo de asegurarse de que la gente deja el móvil a un lado es hacerlo… literal. El evento, como comentan los responsables en Ser, se realizará a las afueras del pueblo y será donde a los participantes se les pasará una bolsa para guardar los dispositivos. “Cuando pases la frontera del modo avión, ya no hay marcha atrás: nadie te podrá localizar”, apuntan.

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“Como la gente tiene tanta dependencia, lo meteremos en una bolsa con precinto que no podrán abrir durante nueve horas”.

Como leemos en Zaragoza-Ciudad, el aforo será muy limitado en esta primera edición, de apenas 200 personas y los organizaciones defienden que no se trata de renunciar a la tecnología, sino de darnos cuenta que podemos no estar pegados constantemente a las pantallas.

No tan original. Si eres incapaz de dejar el móvil por un segundo (cosa que tampoco es culpa del usuario debido a que las aplicaciones emplean tácticas sofisticadas para hacernos ‘cosquillitas’ en el cerebro y que sean muy adictivas), es una buena solución. Sin embargo, debes saber que Alcalá de Gurrea no es el único lugar en el que se hace esto.

El pasado 18 de abril, Euskadi celebró el primer ‘Día Sin Móvil en Familia’ que, básicamente, era lo mismo: se dejaba el móvil en una bolsa segura y custodiada para experimentar una jornada lúdica sin pantallas. Hay una asociación llamada EsMontañas que también ha impulsado una iniciativa similar en casi 60 pueblos altoaragoneses y hay iniciativas privadas como ‘Offline Club’ que organiza quedadas del estilo en algunas ciudades.

Otros lo hacen por obligación. Lo cierto es que la ausencia del sonido de las notificaciones y el no tener el móvil a mano para cogerlo, desbloquearlo y mirar a la nada simplemente por impulso no parece mala idea para ‘desintoxicarse’ del dispositivo. Ahora bien, está bien siempre que sea algo voluntario y no una imposición.

En Vadgaon, en India, cada día a las 19:00 suena una sirena que insta a los ciudadanos a apagar televisores y móviles con el objetivo de recuperar el diálogo cara a cara. Y Green Bank, una ciudad de Estados Unidos, es un municipio sin móviles por obligación. Debido a la presencia del Observatorio Nacional de Radioastronomía implica una zona radio-silenciosa en la que móviles, y dispositivos Wi-Fi están muy restringidos.

Curiosamente, esa situación es un reclamo para personas que quieren una vida sin smartphones.

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