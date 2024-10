LG ha mejorado su televisor más icónico: el OLED evo M4 es inalámbrico y capaz de transportar señales 4K a 144 Hz

A mediados de marzo de este año tuve la oportunidad de probar en las instalaciones que tiene LG en Madrid su primer televisor inalámbrico: el Signature OLED M. Aunque no lo analicé en nuestra oficina pude probarlo con la debida calma, y, honestamente, me sorprendió. Su característica más llamativa, como es lógico, es la presencia solo del cable de alimentación, pero no fue lo único que me gustó. Lo que me convenció fue que, a pesar de ser inalámbrico, no sacrifica nada en el ámbito de la calidad de imagen, de sonido o de la conectividad.

El OLED evo M4 que protagoniza este artículo acaba de llegar a las tiendas españolas. Y, como podemos intuir, es el sucesor del OLED M que probé hace apenas seis meses. Al igual que aquel es inalámbrico, pero incorpora las actualizaciones que ha introducido LG en su gama de televisores OLED de 2024, como, por ejemplo, el procesador de imagen Alpha 11 IA 4K o webOS 24. Además, a diferencia del Signature OLED M está disponible en 65 pulgadas, por lo que es posible hacerse con él afrontando un desembolso importante, pero razonable para un televisor de sus características.

LG OLED evo M4: especificaciones técnicas



LG OLED65M49LA evo panel OLED MLA/evo 4K UHD, 120 Hz, 10 bits y relación de aspecto 16:9 resolución 3.840 x 2.160 puntos tamaños disponibles 65, 77, 83 y 97 pulgadas hdr Dolby Vision, HDR10 y HLG procesador de imagen Alpha 11 IA 4K sistema operativo WebOS 24 modo cineasta Sí dolby vision iq Sí sonido Dolby Atmos conectividad 3 x HDMI 2.1, 2 x USB 2.0, 1 x RF, 1 x salida audio digital óptico, 1 x Ethernet y 1 x IR conectividad inalámbrica Wi-Fi

Bluetooth 5.1 tecnologías para juegos NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium, VRR, ALLM y HDR GiG precio Desde 2.999 euros (65 pulgadas)

TV OLED 65" - LG OLED65M49LA evo, 4K M4 Inalámbrico con Smart TV, Procesador Inteligente 4K α11, DVB-T2 (H.265), Negro PVP en MediaMarkt — 2.999,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

No tiene cables, pero no hace concesiones

Este televisor es en esencia un OLED G4, pero inalámbrico. Como he mencionado más arriba, el único cable que necesita es el de alimentación (unas líneas más abajo veremos cómo es el módulo de conexiones independiente). En cualquier caso, no debemos pasar por alto que su corazón es un panel OLED MLA+ (con microlentes) que, sobre el papel, es capaz de entregar picos de brillo cercanos a los 1.500 nits en una ventana que ocupa el 10% de la superficie de la matriz. Además, al igual que todos los televisores de gama alta de LG, procesa contenidos Dolby Vision, HDR10 y HLG, aunque no HDR10+.

El OLED evo M4 está disponible en 65, 77, 83 y 97 pulgadas y nos propone webOS 24

El OLED evo M4 está disponible en 65, 77, 83 y 97 pulgadas y nos propone webOS 24, la misma versión del sistema operativo que podemos encontrar en los demás televisores de LG para este año. No obstante, este fabricante nos promete cinco años de actualizaciones de este software, por lo que en teoría este televisor permitirá en su momento la instalación de webOS 28. Todavía no hemos tenido la oportunidad de probarlo, pero sobre el papel debería entregarnos exactamente la misma calidad de imagen y sonido que el estupendo OLED G4.

En la siguiente fotografía podemos ver el módulo externo Zero Connect, que no es otra cosa que la caja de conexiones a la que enchufaremos nuestros dispositivos, como, por ejemplo, un reproductor de Blu-ray Disc o una consola de videojuegos. Esta caja incorpora tres entradas HDMI que implementan la norma 2.1 al completo, e imagino que, al igual que el módulo equiparable del Signature OLED M, puede estar colocada a una distancia máxima de 1o metros del televisor. Un apunte importante: el tiempo de respuesta del panel es, según LG, de 0,1 ms, y el módulo Zero Connect puede transportar hasta el televisor señales 2160p de 144 Hz.

LG OLED evo M4: precio y disponibilidad

Este televisor inalámbrico con panel orgánico ya está disponible en las tiendas españolas en 65, 77, 83 y 97 pulgadas con un precio de partida oficial de 3.499 euros para la versión de 65 pulgadas.

