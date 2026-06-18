Hoy en Lidl las tres máquinas de Coca Cola más top para el verano: preparan pizzas, hielo y palomitas

Lidl tiene un enorme catálogo de productos que van más allá de la alimentación, y es que en la sección de bazar podemos encontrar bastantes cosas que se van renovando cada muy poco tiempo. Recomendamos prestar atención al supermercado online, sobre todo ahora que han llegado tres máquinas de Coca Cola que son ideales para el verano.

Máquina de palomitas Coca Cola por 69,99 euros, ideal para las sesiones de cine en casa.

por 69,99 euros, ideal para las sesiones de cine en casa. Máquina de pizzas Coca Cola por 79,99 euros, ideal para hacer la pizza sin depender de un horno.

por 79,99 euros, ideal para hacer la pizza sin depender de un horno. Máquina de hielo Coca Cola por 79,99 euros, ideal para tener siempre hielo durante el verano.

Máquina de palomitas Coca Cola

Con un diseño totalmente retro, la máquina de Coca Cola para hacer palomitas que tiene un precio de 69,99 euros (antes 169,90 euros) es ideal para las sesiones de cine en casa. Tiene un caldero de acero inoxidable que se puede extraer y un sistema de vertido para sacar fácilmente las palomitas. También viene con manivela para girar la caldera y cuchara medidora. Sus dimensiones son de 29 x 24,8 x 49 centímetros.

Como alternativa, en Amazon también podemos encontrar una máquina para hacer palomitas con un diseño bastante similar, aunque sin el logo de Coca Cola. Se trata de la Cecotec Fun&Taste P’Corn Classic que cuesta 62,90 euros.

Máquina de pizzas Coca Cola

En cambio, si prefieres preparar unas buenas pizzas y no tienes horno, o simplemente no lo quieres utilizar, Lidl tiene una máquina de Coca Cola para preparar pizzas por 79,99 euros (antes 159,90 euros). Tiene cuatro niveles de temperatura, se puede limpiar de forma sencilla, incluye espátula y mide 36,5 x 35,4 x 22,3 centímetros.

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Como alternativa, Cecotec también tiene una máquina para preparar pizzas, y es más económica. Su precio es de 49,90 euros y cuenta con cuatro niveles de temperatura.

Máquina de hielo Coca Cola

Por último, la máquina de Coca Cola para preparar hielo es perfecta para el verano, ya sea para utilizar en casa o en un campo. Su precio es de 79,99 euros, tiene un depósito de agua de 1,2 litros, es capaz de preparar entre 8 y 10 kg de hielo por día y viene con asa de transporte. Sus dimensiones son de 28,3 x 22,6 x 30 centímetros.

Como alternativa, en Amazon podemos encontrar una máquina de hielo de Songmics que, por el mismo precio de 79,99 euros, es capaz de producir hasta 12 kg de hielo en 24 horas.

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Imágenes | Lidl, Coca Cola

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