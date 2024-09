Huawei Mate XT Ultimate Design: el primer móvil plegable doble del mundo ya es oficial

Tal y como estaba previsto, Huawei acaba de anunciar el primer plegable triple del mundo: el Huawei Mate XT. Se trata de un dispositivo que, a diferencia de los plegables vistos hasta el momento, no se pliega una sino dos veces. Tiene dos bisagras y una pantalla que se divide en tres para acercarse más aún al concepto "móvil que se convierte en tablet". Y sí, es un producto caro, como era de esperar.

Y es que el Huawei Mate XT tendrá un precio base de 19.999 yuanes, unos 2.540 euros al cambio. La versión más cara, con 16 GB de memoria RAM y 1 TB de almacenamiento, asciende a 3.050 euros al cambio. No se sabe si saldrá de China, pero a expensas de que lo haga vamos a conocerlo un poquito mejor.

Ficha técnica del Huawei Mate XT Ultimate Design



huawei mate xt Ultimate design dimensiones y peso Plegado: 1565,7 x 73,5 x 12,8 mm Modo dual: 156,7 x 143 x 7,53/4,75 mm Modo triple: 156,7 x 219 x 3,6/3,6/4,75 mm Peso: 298 gramos pantalla OLED LTPO de 10,2 pulgadas Formato 16:11 Relación pantalla/frontal: 92% PWM 1.440 Hz Muestro táctil: 240 Hz DCI-P3 Plegado: 2.232 x 1.008 píxeles Modo dual: 2.223 x 2.048 píxeles Modo triple: 2.232 x 3.184 píxeles procesador Kirin 9010 5G memoria ram 16 GB almacenamiento interno 256, 512 GB, 1 TB cámara trasera 50 MP f/1.5-f/4.0, OIS, zoom óptico x5,5 Gran angular 12 MP f/2.2 Periscopio 12 MP f/3.4, OIS Flash LED cámara delantera 8 MP f/2.2 batería 5.600 mAh Carga rápida 66W Carga inalámbrica 50W Carga inversa 7,5W sistema operativo HarmonyOS 4.2 conectividad WiFi 6 Bluetooth 5.2 LE USB tipo C NFC GPS otros Lector de huellas lateral precio Desde 2.540 euros al cambio

Se pliega y se vuelve a plegar

Huawei no ha escatimado en nada. La compañía ha lanzado un dispositivo que emana aroma a premium por los cuatro costados, ofreciendo una trasera de cuero vegano en color negro o rojo con detalles dorados que luce realmente elegante. Aquí tenemos un generoso módulo de cámaras con tres lentes, aunque luego hablaremos de ellas. Pasemos a la madre del cordero: la pantalla y la bisagra.

A falta de que estos smartphones tengan un nombre castellanizado, podemos hablar de ellos como Tri-Fold o plegables dobles. El Huawei Mate XT tiene dos bisagras que permiten usar el móvil en diferentes posiciones. El sistema de bisagras hace una flexión interna y externa a la vez y, gracias a su estructura de riel deslizante, se consigue mantener el grosor a raya.

Huawei Mate XT Ultimate Design | Imagen: Huawei

Es un sistema realmente complejo compuesto por 26 levas de precisión que, sobre el papel, deberían ofrecer resistencia al mismo tiempo que suavidad en el cierre. Además, Huawei asegura haber reducido el pliegue interior en un 25% y usar el vidrio UTG más grande de la industria para ofrecer el "doble de resistencia al impacto".

La pantalla puede usarse de tres maneras: modo único (móvil convencional), modo dual (plegable tipo Fold) y modo triple (una tablet). En el modo único, el tamaño es de 6,4 pulgadas y el grosor de 12,8 milímetros. En el modo dual, la pantalla crece hasta las 7,9 pulgadas y el grosor se reduce considerablemente. En el modo triple, la pantalla aumenta hasta las 10,2 pulgadas, presume de resolución "3K" y el teléfono reduce su grosor hasta los 4,75 milímetros.

Huawei Mate XT Ultimate Design | Imagen: Huawei

La pantalla principal (modo único) es la parte de la pantalla que, al estar totalmente desplegada, quedaría a la izquierda. Si queremos usar el modo dual tenemos que desplegar lo que sería la parte trasera, la zona de la cámara. Y para el modo triple, simplemente hay que plegar lo que antes era la pantalla principal hacia dentro.

La idea es, evidentemente, que podamos tener un móvil convencional para el día a día, algo más grande para productividad y algo todavía más grande para entretenimiento. Estamos hablando de un móvil que nos permite pasar de una pantalla de 6,3 pulgadas a una tablet de 10,2. Es, más o menos, como si de un iPhone 15 pudiésemos sacar un iPad Air. Todo ello con la ventaja de no tener el pliegue en mitad de la pantalla, sino a los lados.

Habrá que ver cómo se comporta, pero no tiene mala pinta.

¿Qué tal por dentro?

Dejando la pantalla de lado, cosa difícil todo sea dicho, vamos a hablar de los componentes. Huawei no ha escatimado y ha implementado 16 GB de memoria RAM y varias opciones de almacenamiento interno, alcanzando el tera en la versión más capaz. El procesador es el mismo que vimos en los Pura 70, un Kirin 9010 5G fabricado por SIMC en siete nanómetros que, en términos de potencia bruta, estaría algo por debajo del Snapdragon 8 Gen 3.

El sistema operativo es, como no podría ser de otra manera, HarmonyOS 4.2. No solo se ha optimizado para este formato, sino que está aderezado con diversas herramientas de inteligencia artificial como un editor de texto, un traductor, etc. La batería, a pesar del factor forma, no se queda nada corta: 5.600 mAh con carga rápida de 66W, carga inalámbrica de 15W y carga inalámbrica inversa de 7,5W

Huawei Mate XT Ultimate Design | Imagen: Huawei

Finalmente, y en cuanto a la cámara, Huawei ha vuelto a optar por su tecnología XMAGE que consta de un sensor principal de 50 megapíxeles con zoom óptico de 5,5 aumentos, un periscopio de 12 megapíxeles y un gran angular de 12 megapíxeles. Los selfies quedan en manos de un sensor de ocho megapíxeles. Es un lote sencillo, pero Huawei ha demostrado ser capaz de hacer grandes cosas en términos de fotografía.

Versiones y precio del Huawei Mate XT Ultimate Design

Colores del Huawei Mate XT Ultimate Design | Imagen: Huawei

El Huawei Mate XT Ultimate Design se ha lanzado en China y, salvo que haya sorpresas, seguramente se quede allí durante un tiempo. Estará disponible en color negro/dorado o rojo/dorado y en varias versiones de memoria RAM y almacenamiento interno. Sus precios son los que siguen:

Huawei Mate XT Ultimate Design 16/256 GB : 19,999 yuanes, unos 2.540 euros al cambio.

: 19,999 yuanes, unos 2.540 euros al cambio. Huawei Mate XT Ultimate Design 16/512 GB : 21.999 yuanes, unos 2.798 euros al cambio.

: 21.999 yuanes, unos 2.798 euros al cambio. Huawei Mate XT Ultimate Design 16GB/1 TB: 23.999 yuanes, unos 3.052 euros al cambio.

