Comparativa fotográfica Pixel 3 XL vs iPhone XR vs Sony Xperia XZ3: enfrentamos a los tres titanes con una sola cámara trasera

La doble cámara trasera parece ya el pasado en alta gama cuando Huawei, Samsung y LG apuestan por la triple y se habla de un Nokia con hasta cinco lentes traseras. Pero nada más lejos de la realidad: titanes como Google, Sony y Apple aún confían en que una sola cámara trasera puede subirse en el pódium de la mejor fotografía móvil en 2018 y por eso había que hacer una comparativa fotográfica del Sony Xperia XZ3, el Pixel 3 XL y el iPhone XR.

Cada uno lo hace con una apuesta distinta y unas apps que siguen también líneas diferentes, manteniendo los valores que cada fabricante ha considerado necesarios para dar una experiencia fotográfica acorde a las necesidades actuales y a la competencia. Renunciando a las ventajas de un sensor auxiliar y con zooms ópticos y modos retratos a batir, esto es lo que ofrecen el Sony Xperia XZ3, el Pixel 3 XL y el iPhone XR y así es como queda el combate entre ellos.

Ficha técnica de las cámaras

Sony Xperia XZ3 iPhone XR Pixel 3 XL Cámara trasera 19 MP Motion Eye, laser AF, sensor RGBC-IR ISO 12800 (foto) y 4000 (vídeo), zoom digital 8xVídeo Slow motion 960 fps FullHD 12 MP gran angular f/1.8, estabilización automáticaZoom digital 5x, grabación 4K@24/30/60fps, flash 4 LED 12,2 MP Dual Pixel, píxeles de 1,4 um, estabilizador EIS + OIS, apertura f/1.8Vídeo: 4K 30fps / FHD 120fps / HD 240fps Cámara frontal 13 MP, f/1.9 Modo bokeh por software 7 MP f/2.2, grabación 1080p Retina flash, vídeo 1080p Dual 8 + 8 MP, angular f/2.2 y teleobjetivo f/1.8, vídeo FHD 30fps

Un paseo por las apps

Tenemos un poco de todo partiendo de los dos fabricantes base (por decirlo de alguna manera) y un tercero al superponer su software sobre el de Google. Esto no marca nada en cuestión de cámara y al final nos quedan tres apps completamente distintas, como lo es al final la experiencia con ellas y lo que permiten sacar con las cámaras.

De ahí que consideremos conveniente repasar las bondades de cada una, como solemos hacer en los análisis de cada terminal. Tenemos por ejemplo la ausencia de modo retrato en la cámara trasera del Sony, o la de un modo manual tanto en el iPhone como en el Pixel. Los ajustes son distintos en cada caso, así como la aplicación del (o los) HDR.

Los ajustes para la cámara en iOS están fuera de la app.

App de cámara del Sony Xperia XZ3

Sony ha ido completando su app partiendo de un esquema con interfaz para vídeo y para fotografía. En la segunda encontramos accesos rápidos para el flash, el temporizador, el ratio de la foto, el balance de blancos, el cambio de cámara y los ajustes, y un acceso rápido al último modo usado que queda en el icono de la parte inferior.

Entre eso modos está el manual, que cuenta con ajuste para el enfoque, la velocidad de obturación, la ISO, la exposición y el balance de blancos, y permite elegir si queremos activar o no el HDR. Si queremos elegir entre un disparo simple y uno que amplíe el rango dinámico pero no queremos pararnos a ajustar nada más, tendremos que seleccionar el modo manual con todo en automático y variar sólo esto.

Sony Xperia XZ3.

App de cámara del iPhone XR

Como hemos recordado en los análisis de los últimos iPhone presentados, Apple ha sido bastante conservadora con su app de cámara desde que su software abandonó el skeumorfismo para tomar las riendas del Flat Design y su minimalismo. De hecho, con el Smart HDR añadido en la última versión del sistema el acceso directo a este disparo puede también desaparecer de la interfaz principal si así lo desactivamos en los ajustes.

Éstos no están en la app, hemos de ir a los ajustes generales y a la sección Cámara, lo cual es algo poco práctico. En la interfaz de la app de cámara, intuitiva y sencilla, tenemos pestañas para Time-lapse, Cámara lenta, Vídeo, Foto, Retrato, 1:1 y Panorámica, pasando de una a otra por swipes, y en la parte superior accesos rápidos a flash, temporizador, fotos en movimiento y filtros (y HDR si desactivamos el automático).

iPhone XR.

App de cámara del Pixel 3 XL

La app de la versión pura del sistema de Google ofrece una interfaz sencilla y de navegación pareja a la de iOS, con swipes a izquierda y derecha según queramos cambiar de modo entre Panorámica, Retrato, Cámara, Vídeo o la pestaña Más, que contiene Photo Sphere, Cámara lenta, Fotomatón, Área de Juegos, los Ajustes y albergará el modo Night Shift en una futura actualización (aunque ya hemos podido ver en un cara a cara con la AIS de Huawei).

En la pestaña de cámara disponemos de accesos directos para el temporizador, los HDR, la posibilidad de guardar en RAW si lo activamos desde los ajustes (sólo para HDR+ y HDR+ mejorado), el balance de blancos, el flash y el zoom en la parte inferior. Como decíamos, no dispone de modo manual, pero sí de modo retrato para ambas cámaras (y en la part frontal además tenemos doble lente).

Pixel 3 XL.

Fotografía de día

Cuando hay algo de contraste, sin contraluces directos, el Pixel tiende a subexponer tanto en auto como en HDR+ y HDR+ mejorado. El rango dinámico es menor cuando hablamos del disparo automático en el XZ3, pero compensa mejor la exposición y no queda atrás en detalle. Quizás el resultado más equilibrado es el del iPhone XR, tanto en automático como en HDR.

Foto control con la cámara Fujifilm X-M1.

Foto control con la cámara Fujifilm X-M1.

Si hay contraste y contraluz, el XZ3 defiende mejor a nivel de detalle en los primeros planos de la sombra, peor en los planos más alejados y en los elementos más finos en la zona con más contraluz. Más cálido el iPhone y exceso de sombras en el Pixel, que defiende bastante peor el detalle en los planos más próximos a la fuente de luz.

Foto control con la cámara Fujifilm X-M1.

En macros y planos cercanos de día el iPhone XR y el Pixel 3 XL consiguen un mayor rango dinámico sin tirar de HDR (y mejorando con éste), pero es el de Apple el que logra un resultado más redondo teniendo en cuenta el comportamiento del enfoque automático (muy importante aquí, ya que podemos llegar a ser muy exigentes), el gradiente cromático, el nivel de nitidez, el balance de blancos e incluso un tono que agrada y queda bien en este caso (con esta iluminación no hay tanta tendencia al magenta como vimos en otros casos). Sony no queda nada mal, pero contrasta algo por encima de lo deseado y su enfoque automático es más irreverente (aunque dispone de un enfoque manual propiamente dicho).

Foto control con la cámara Fujifilm X-E1.

La distancia mínima de enfoque es similar entre los tres teléfonos, aunque sólo el Pixel muestra una advertencia para que nos alejemos si nos pasamos.

Cuando se trata de objetos alejados, el iPhone XR guarda algo más el detalle cuando. Los HDR+ ayudan bastante al Pixel 3 XL en este sentido sin recurrir a la exageración de contornos que da falso detalle que se descubre al ampliar, lo cual vemos en el disparo del Sony Xperia XZ3 sobre todo sin HDR y en un entorno más contrastado, además de bastante ruido si ampliamos en la zona sombreada (pese a disparar con ISO menor que el Pixel).

Foto control con la cámara Fujifilm X-M1.

Disparo en modo automático.

Disparo con HDR.

Disparo en modo automático.

Foto con HDR "manual" (es decir, activándolo manualmente y saltando éste finalmente).

Fotografía con HDR Smart activo.

Disparo en automático.

Foto con HDR+.

Fotografía con HDR+ mejorado.

En una situación con iluminación más uniforme, si ampliamos el XZ3 no resulta con contornos exagerados, mostrando un grado de detalle más natural y superior en los planos medios que el Pixel y el iPhone. No obstante, en cuanto a exposición, contraste y rango dinámico sale mejor parado el iPhone XR

Foto control con la cámara Fujifilm X-M1.

¿Y si en esta situación tiramos de zoom? Nos encontramos con una subexposición bastante marcada en el caso del XZ3, con una defensa del detalle mejor sin HDR. Más aumentos para Sony y Google, menos para Apple que sin embargo defiende e nivel de exposición, rango dinámico y menor cantidad de ruido.

Tarde y noche

Cuando la luz escasea el reto es mayor, sobre todo en interiores muy poco iluminados y de noche. Las cámaras aquí suelen tirar de ISO más altas, con la consecuencia de que el ruido aumenta y viéndose afectadas por una pérdida de nitidez inevitable.

Ya vemos parte de este "sufrimiento" en un día nublado, quizás una de las situaciones más difíciles de defender por la toma de luz y los contrastes que a veces se dan. En esta situación vemos que el Pixel da con la exposición más realista frente a un Sony Xperia XZ3 que subexpone y un iPhone XR que sobreexpone (muy ligeramente en ambos casos).

Foto control con la cámara Fujifilm X-M1.

Foto control con la cámara Fujifilm X-M1.

La batalla en cuanto al detalle la gana el iPhone, quedando atrás el Xperia por esos bordes demasiado contrastados que hemos visto en otras situaciones y el Pixel en sus tres modos. En esta situación vemos bastante bien además cómo el HDR+ y el HDR+ mejorado del Pixel suelen distinguirse en el balance de blancos que aplican, siendo más cálido en el caso del primero y más frío en el caso del segundo.

Foto control con la cámara Fujifilm X-M1.

Automático.

Con HDR+.

Con HDR+ mejorado.

¿Qué ocurre aquí con el zoom? La conservación del detalle en este caso es aún más complicada y prima la ausencia de nitidez al llevar el zoom al máximo de aumentos, sobre todo en el iPhone XR donde además hay una ligera sobreexposición. Batalla de realce de contornos por contraste entre el Xperia y los HDR+ del Pixel, aunque con mejor resultado en el caso del de Google.

Foto control con la cámara Fujifilm X-M1.

Cuando la tarde vira a noche ya vamos viendo más ruido, un problema que defienden peor el Pixel sin HDR+ y el XZ3. Mejor parado el iPhone XL en este sentido y también salvando el detalle, seguido de cerca por el HDR+ mejorado del Pixel, el cual vence en cuestión de rango dinámico (salvo con el disparo sin HDR, que queda bastante atrás en rango dinámico y nitidez).

Foto control con la cámara Fujifilm X-M1.

Foto control con la cámara Fujifilm X-M1.

Cuanto más oscurece más cómoda parece volverse la situación para el Pixel y sus modos

Eso sí, cuanto más oscurece más cómoda parece volverse la situación para el Pixel y sus modos. Los HDR sacan instantáneas bastante mejores que el automático, lo veremos también en interiores, pero el que gana la partida es el Night Shift. La gana por nitidez, menor ruido y un plus de exposición que en ocasiones no es realista, pero que sienta bien y no quema la fotografía, cuidando el detalle y sacando formas donde otros no logran ni dibujarlas.

Foto control con la cámara Fujifilm X-M1.

Foto de control con la Fujifilm X-M1.

Fotografía con Night Shift.

Foto control con la cámara Fujifilm X-M1.

Foto en automático.

Foto en HDR.

Foto en automático (no logramos hacer saltar el HDR).

Foto en automático.

Con HDR+.

Con HDR+ mejorado.

Con Night Shift.

En lo único que no acierta siempre el Pixel es en el balance de blancos si tiramos del HDR+ mejorado, tendiendo a los fríos como veíamos en otras situaciones. Ocurrirá cuanto más cálida sea la iluminación de la escenas, sobre todo en tonos naranjas, donde el Sony Xperia XZ3 tenderá a lo contrario, siendo el iPhone XR el más equilibrado en este caso (pero la cosa cambia en este sentido como veremos a continuación).

Foto control con la cámara Fujifilm X-M1.

Foto control con la cámara Fujifilm X-E1.

Interiores

De puertas para dentro la cosa está algo más reñida, no por empate general precisamente, sino porque cada uno logra destacar en un determinado ambiente. Cuando la luz abunda es el Pixel el que logra sacar mayor nitidez, pero pierde en cuestión de balance de blancos donde el XZ3 equilibra.

Foto control con la cámara Fujifilm X-E1.

Foto control con la cámara Fujifilm X-M1.

Ya vemos que el iPhone tiende al matiz magenta (más cuando la luz es cálida) y en ocasiones el tono final es demasiado naranja y saturado, pero suele resolver bien a nivel de detalle. Si lo ponemos más difícil hasta casi rozar la oscuridad el que cae antes y más fuerte es el XZ3, por cantidad de ruido, pérdida de nitidez y compensación de la exposición, y el Pixel ganando sobre todo por el Night Shift.

Foto control con la cámara Fujifilm X-E1.

Foto control con la Fujifilm X-E1.

Disparo en automático.

Foto en HDR.

Disparo en automático (sin HDR).

Foto en automático.

Disparo con HDR+.

Foto con HDR+ mejorado.

Foto con Night Shift.

Lo que vemos en la fotografía nocturna es que el iPhone es algo más restrictivo con la ISO, librándose así de la aparición del ruido sin que notemos largas exposiciones para compensar falta de luz. En un mismo entorno además los modos HDR del Pixel van también reduciendo la ISO, viendo que en automático se suelen obtener disparos con menos nitidez y mucho más ruido que en HDR+ mejorado, el cual suele tirar con ISO bastante menor, yendo el Night Shift aún más allá en este sentido.

Un poco de retrato

El modo retrato sigue siendo una de las tendencias más marcadas en fotografía móvil (casi puede decirse que es desde el que el iPhone lo incluyó lo que fueron los filtros de Instagram en sus inicios). Los avances que vemos en este efecto son cada vez más interesantes, sobre todo si hablamos de cámaras frontales o casos como los que nos ocupan, en los que sólo jugamos con una cámara.

Aunque de los tres móviles que hemos enfrentado sólo dos incorporan modo retrato: el Pixel 3 XL y el iPhone XR (siendo éste el primer iPhone con una sola cámara que lo incorpora, tras haberlo visto ya en la frontal del iPhone X), aunque sólo para personas en el de Apple. Con el Xperia XZ3 podemos intentar jugar con el enfoque manual para intentar sacar algo más de desenfoque, pero no sería una comparación justa (tiene modo retrato pero en la cámara frontal).

Así, os ponemos algunos ejemplos de cómo trabajan los modos retrato de Apple y Google. En líneas generales vemos que el de iOS da un resultado con mayor calidez y su bokeh es más gradual y natural que el del Pixel, más plano, como ocurre con el recorte.

Foto control con la cámara Fujifilm X-E1.

Foto control con la cámara Fujifilm X-E1.

Foto control con la cámara Fujifilm X-E1.

El recorte dependerá siempre del contorno del objeto principal y el contraste entre éste y el fondo. Ambos se portan bastante bien incluso en situaciones con peor iluminación, pero el recorte es algo más delicado en el iPhone, aunque el pixel llega a salvar muy bien el pelo, enemigo directo y natural de estos efectos.

En cuanto a esto, vemos que en ambos casos se llega a crear una especie de halo alrededor de la figura principal, quizás como efecto secundario al tratar de salvar o disimular bordes conflictivos como pelos o pelusas. En el caso del iPhone se trata de un borde que difumina lo que podrían dar problemas (pelos sueltos y elementos finos), en el Pixel vemos que logra salvar esto muy bien, pero que a cambio deja un halo de envergadura similar deformando ligeramente el fondo con respecto al desenfoque general de fondo.

Foto control con la cámara Fujifilm X-E1.

Foto control con la cámara Fujifilm X-E1.

Foto control con la cámara Fujifilm X-E1.

La calidad de ambos teniendo en cuenta que no hay juego con una lente secundaria es alta, y casi depende de preferencias personales en cuanto a colores y "realismo" del bokeh cuál nos gusta más, pero reiteramos el "fallo" de Apple al no admitir lo que no sea un ser humano. Pero si es cierto que en condiciones más difíciles el Pixel equilibra mejor la exposición y salva más el detalle (aunque suele pasarse un poco con el contraste).

And the winner is...

Google, Apple y Sony parecen tener claro que no siempre más es mejor y para (parte de) sus buques insignia han apostado por una sola cámara trasera. A la vista de los resultados queda claro que es más que suficiente para satisfacer a un usuario ya algo exigente, y de hecho la cámara del Pixel 2 XL fue una candidata muy popular a mejor cámara de 2017, cuando Samsung también seguía manteniendo la única lente trasera.

El reto es quizás mayor para el software, cuando además del trabajo en procesado se intentan emular efectos debidos a la óptica como el zoom o el desenfoque. Y con las armas con las que cuentan se defienden bastante bien, con incorporaciones estrella como el modo noche del Pixel.

El Sony Xperia XZ3 tiene más margen de mejora en detalle, exposición, rango dinámico y aunque incorpora un completo modo manual (que los otros dos no tienen aún) se echa de menos el modo retrato

¿Quién gana? La cosa está bastante reñida, aunque viendo los tantos en una y otra prueba hay dos claros finalistas: el iPhone XR y el Pixel 3 XL. El Sony Xperia XZ3 tiene más margen de mejora con sus rivales de la comparativa en detalle, exposición, rango dinámico y aunque incorpora un completo modo manual (que los otros dos no tienen aún) se echa de menos el modo retrato, pero al menos se nota cierto salto con respecto al resultado en anteriores móviles como el Sony Xperia XZ2.

El iPhone XR resuelve bien a nivel de colores y detalle, así como en cuanto a rango dinámico. Pero se aleja más de la realidad con el matiz magenta y el balance de blancos, aunque esta calidez no siempre queda mal y se agradece en algunos escenarios como retratos o macros de flores y elementos de color.

El Pixel 3 XL suele ganar la partida en detalle y contraste, contando con las armas extra de dos grados de alto rango dinámico y el Night Shift, que hace algún milagro (no siempre realista) de noche. Toca jugar más para acertar el rango dinámico que el iPhone suele lograr ya en automático o con su peculiar HDR, y en ocasiones el contraste es excesivo.

¿Con quién nos quedamos entonces? Nuestro pódium de momento lo lidera el Pixel 3 XL por haberse llevado más puntos en más situaciones y ser bastante versátil dentro de lo que cabe (no hay modo manual y hay muy pocas opciones de resolución para vídeo, entre otras cosas). La plata para el iPhone XR y el bronce para el Sony Xperia XZ3, y por delante más interesantes comparativas para ver si efectivamente una cámara aún puede reinar en la fotografía móvil de 2019.