Samsung Galaxy S9+, Pixel 2 XL, iPhone X, LG V30S ThinQ y Huawei Mate 10 frente a frente: comparativa de sus cámaras

La cámara es cada vez con más evidencia el epicentro del smartphone, sobre todo hablando de las joyas de la corona. Los esfuerzos en creación y marketing se centran ahí, porque ahí nos centramos (de muchas maneras) los consumidores, y por tanto cada vez hacemos con más ganas la comparativa fotográfica de las cámaras de los mejores smartphones del momento.

Una buena manera de acabar un trimestre e iniciar otro que en este caso enfrenta al Pixel 2 XL, Samsung Galaxy S9+, Huawei Mate 10, iPhone X y LG V30S ThinQ. No están todos los que son, porque aunarlos todos en el mismo espacio-tiempo es muy complicado, pero son todos los que están. Veamos qué tal se portan y quién gana en cada situación.

Ficha técnica de las cámaras de los mejores smartphones de gama alta

En esta comparativa, como hemos hecho anteriormente, nos vamos a centrar en la experiencia de usuario y en los resultados. Es decir, más allá de los números y los aspectos más técnicos vamos a ver cómo es salir a hacer fotografías con cada móvil y con cuál nos quedamos más contentos en cada escena, pero cabe siempre pararnos un momento a repasar con qué armas juega cada uno.

Especificaciones de las cámaras traseras

iPhone X Huawei Mate 10 Samsung Galaxy S9+ LG V30S Thinq Pixel 2 XL Resolución sensor 12+12 megapíxeles 12 megapíxeles (RGB) + 20 megapíxeles (monocromo) 12+12 megapíxeles 16 + 13 megapíxeles 12 megapíxeles Tamaño sensor -- -- 1/2,55" y 1/3,6" (tele) -- 1/2,6" Apertura f/1.8 (28 mm) y f2.4 (52 mm) f/1.6 (27 mm) y f/1.6 (27 mm) f/1.5-2.4 (26 mm) y f/2.4 (52 mm) f/1.6 y f/1.9 f/1.8 (27 mm) Estabilización óptica Sí, ambos sensores Sí (RBG) Sí (dual) Sí (en el estándar) Sí Modo retrato/desenfoque Sí (fase beta) Modo retrato y Modo apertura Modo enfoque dinámico No Modo desenfoque selectivo

Especificaciones de las cámaras frontales

iPhone X Huawei Mate 10 Samsung Galaxy S9+ LG V30S Thinq Pixel 2 XL Resolución sensor 7 megapíxeles 8 megapíxeles 8 megapíxeles 5 megapíxeles 8 megapíxeles Tamaño sensor -- -- 1/3.6" 1/5" 1/3.2" Apertura f/2.2 (32 mm) f/2.0 f/1.7 (25 mm) f/2.2 f/2.4 (25 mm) Herramientas de belleza No Sí Sí Sí Sí Modo retrato/desenfoque Sí (fase beta) Sí Sí No Sí

Cada fabricante apuesta por unas características tanto de hardware como de software, pero al final el resultado está bastante reñido. Cada vez es más complicado establecer diferencias y al final en la mayoría de casos la satisfacción se mide a nivel global, ganando el que da una sensación de equilibrio y de estabilidad en la mayoría de casos o bien el que cuyo procesado de fábrica es de nuestro agrado (no todos nos dan el RAW ni todos los usuarios queremos destinar tiempo a editarlo a nuestro gusto).

Cada vez es más complicado establecer diferencias

No obstante, siempre hay uno o al menos un par que salen mejor parados en cada situación, alguno que destaca puntualmente o bien otro que, por el contrario, no está a la altura y se queda más atrás. Veamos ahora cómo resuelve cada uno, comentando aspectos también de las aplicaciones de cámara de manera puntual y sintetizando al final.

Comparativa fotográfica entre las cámaras traseras

En la comparativa repasaremos distintas escenas así como las posibilidades específicas que algunos smartphones dan (en cuanto a modos y opciones). En cada ocasión comentaremos los que mejor se desenvuelven y si existe alguna particularidad, bien en el resultado o por alguna herramienta concreta.

Exteriores

Un escenario en el que los sensores reciben luz con abundancia, en mayor o menor medida según la orientación, y que viene muy bien para evaluar el detalle, el rango dinámico, la colorimetría y el balance de blancos automático. Al resultar una escena “cómoda”, por así decirlo, vamos a buscar las cosquillas sobre todo en el detalle, viendo cuál peca menos de la exacerbación en el resalte de bordes, sin olvidar el repaso al resto de aspectos.

Lo que vemos es que el Samsung Galaxy S9+ y el Huawei Mate 10 subexponen ligeramente, éste último además sobresaturando también de manera suave pero dando al final un resultado menos realista. Más acertados el Pixel 2 XL y el iPhone X, que junto al LG V30S equilibran algo mejor, aunque atendiendo al rango dinámico el que mejor guarda la información de las sombras es el smartphone de Google, el cual además puede sacar pecho en el detalle viendo de manera más minuciosa puntos de dificultad (como el ramaje de los árboles sobre un fondo poco contrastado al respecto).

Hablando de rangos dinámicos cabe destacar lo que ofrece el Pixel 2 XL, pudiendo disparar en modo HDR y en HDR+. Una de las funciones a las que más se ha dado importancia del terminal por la posibilidad de acertar en mayor medida el resultado, aunque sobre todo lo notaremos precisamente en el tipo de escena del que hemos hablado ahora.

Interiores

En estos escenarios las cámaras sufren algo más con la falta de luz y los contrastes que en ocasiones hay por las fuentes de iluminación. Lo que empieza a aparecer aquí que quizás no veíamos en la anterior escena es la pérdida de detalle y menos viveza en los colores, habiendo más diferencias en la saturación.

En interiores el optar por el HDR influye menos

Siempre habrá cierta diferencia (se trata de disparos distintos a nivel técnico), pero en esta escena la variación con respecto a no usarlo es menor que en exteriores tanto de día como de noche. Como ejemplo hemos usado el automático y el HDR del Samsung Galaxy S9+.

Aquí el optar por el HDR influye menos, dado que por la situación el cambio entre recurrir a él o no es mucho menor. Algo a tener en cuenta si normalmente lo tenemos en cuenta y sobre todo en casos como el de Samsung o Huawei, cuyas apps no dispone de un acceso rápido a su activación (hay que abrir otro menú).

Así, en general vemos que los colores pierden algo más de intensidad y no hay sobresaturaciones marcadas, sino más bien lo contrario. A nivel de colores el Pixel 2 XL queda por debajo en cuanto a intensidad, si bien los tonos son fieles, siendo el más realista el Huawei Mate 10.

Éste no queda tan bien en cuanto a exposición, aunque son el iPhone X y el LG V30S los que subexponen de manera más marcada. Al final, los que mejor parados salen en cuanto a detalle y compensación de la luz son el S9+ y el Pixel 2 XL.

Nocturnas

Aquí es con diferencia cuando las cámaras se ven más limitadas al recibir una cantidad de luz mucho menor. Las ISO se disparan para intentar compensar esto sin enlentecer el disparo, con el inconveniente de que así aumenta el ruido y por tanto se acentúa la pérdida de nitidez.

En parte por esto últimamente vemos que los fabricantes se centran en mejorar aspectos como el tamaño de los píxeles/subpíxeles o el de los sensores, además de salpimentar las apps con herramientas que permitan al usuario sacar una fotografía nocturna mejor. Modos nocturnos que aplican una preconfiguración (más o menos ajustable según el caso) de modo que podemos lograr una imagen algo mejor que con el automático sin recurrir a un trípode (o bien advirtiendo de la necesidad del mismo).

Esto deja que la calidad final dependa en último término en mayor o menor medida del usuario; herramientas como el Modo noche o el Modo brillo de Huawei y LG respectivamente están encaradas a que sea el smartphone el que ponga precisamente la parte “smart” y el usuario no tenga que ajustar nada (más allá de este modo). Junto a esto están los modos Pro, que cobran más importancia en esta situación por varios aspectos: posibilidad de reducir el ruido y aumentar el detalle (por enfoque e ISO) y realizar disparos de larga exposición.

Los modos harán que la calidad final pueda depender en mayor medida del usuario

Vamos a ver qué tal se comportan en automático y después comentaremos algunos de estos casos especiales, con modos específicos para la noche o cuando los ajustes manuales permiten un mejor resultado.

En general vemos que hay cámaras que dan un mayor grado de saturación y calidez en los colores, siendo éstas las del LG V30S y las del Samsung Galaxy S9+. Los disparos más equilibrados en cuanto a color, balance de blancos, contraste y exposición son los del Pixel 2 XL y el LG V30S, quedando el Mate 10 con una ligera subexposición y el Galaxy S9+ con justamente lo contrario.

En cuanto a detalle, el Pixel 2 XL resuelve muy bien, viendo por ejemplo que incluso salva líneas del fondo en puntos donde la iluminación y el color juega malas pasadas a otros (si nos fijamos en las ventanas de la zona aumentada podemos verlo).

Eso sí, el de Google saca algo más de ruido que otros. Aunque en esto están todos por el estilo salvo el caso del Mate 10 en modo automático, que pese a exponer algo menos tiempo que el resto (los metadatos no reflejan la ISO en este caso, pero probablemente sea menor que la del S9+ por el resultado) saca más ruido en puntos que otros logran evitar (como la esquina del edificio que vemos en la parte aumentada).

No obstante, retomando lo que decíamos al inicio, el modo manual puede ser a veces quien venga a nuestro rescate. En el caso del Huawei Mate 10 nos permite ajustar la ISO y tener un resultado ligeramente mejor que tirando de automático, con menos ruido y más detalle.

El modo manual puede ser quien venga a nuestro rescate en el disparo nocturno

Otro caso a destacar es el del Lg V30S, entre cuyas principales novedades se encuentra un Modo brillo que justamente hace el papel contrario al modo manual (que este terminal también tiene, por cierto): se activa automáticamente para intentar mejorar el resultado.

El modo brillo se activa automáticamente según las condiciones. Cada vez nos señalará si lo ha hecho, así como cuando se desactiva, y tendremos el icono de indicación de actividad también (la luna que se ve en amarillo en la parte inferior).

La ventaja: no tendremos que estar pendientes y se activará solo, dándonos instantáneas más iluminadas sin castigar el detalle sin requerir trípode ni estabilidad extra y siempre avisándonos (reduciendo además el tamaño del archivo final). Lo no tan bueno: si somos de querer llevar el timón, aquí no vamos a poder activarlo cuando queramos (y en escenas tan iluminadas como la que hemos mostrado no lo hizo).

Las fotos tienen más color y luz sin haber un disparo lento, son archivos que ocupan menos y en todo momento sabremos si el modo está activo no al notificárnoslo (y quedar un icono de una luna encendido).

Macro

Quizás sea, junto a las de los modos retratos y demás, el encuadre más de moda o que más suele gustar en redes sociales, y por suerte uno de los que mejor funcionan en general con las cámaras de los móviles de manera automática. En este caso las cinco aplicaciones disponen de un enfoque automático que actúa bien, identificando la escena de manera correcta y aumentando la apertura para que haya el mayor desenfoque posible.

El resultado, no obstante, varía bastante a tenor de si usamos el HDR en exteriores y también de lo que permiten en cuanto a acercarnos al objeto principal de la fotografía (la distancia mínima de enfoque). En este último aspecto son claros campeones el Mate 10 y el Pixel 2 XL, que tanto en sus modos automáticos como en los específicos para desenfoque o retrato nos permiten acercarnos más al objetivo que queremos enfocar.

En general vemos buen nivel de detalle y un desenfoque gradual de lente esperado y coherente, salvo en el caso del V30S que muestra algunas aberraciones en el plano inmediato al principal quedando un resultado algo peor. Muy bien los que hemos comentado (Pixel y Huawei) por la distancia mínima de enfoque, detalle y desenfoque, aunque tienden a subexponer a diferencia del iPhone X, que además añade algo de calidez y saturación que dan un toque bastante acertado (el resto, salvo el V30S, se quedan con un balance de blancos ligeramente frío).

El HDR puede ser aquí determinante en cuanto al resultado más allá del rango dinámico

Como decíamos, el HDR puede ser aquí determinante en cuanto al resultado más allá del rango dinámico, afectando también en algunos caso (como en el iPhone X) al color, y notándolo sobre todo en los fondos como suele pasar con este modo de disparo múltiple. En algunos casos tendremos que elegir según la escena entre la sobreexposición del fondo o la subexposición del objeto principal, como en el Pixel 2 XL y el S9+.

Pixel 2 XL, automático vs HDR (primer grado).

Samsung Galaxy S9+, automático vs HDR.

iPhone X, automático vs HDR.

Aprovechamos este disparo para comentar una de las funciones del S9+, dado que si algo han querido destacar de las cámaras de los últimos buques insignia de Samsung es la apertura dual. Ya hablamos de los detalles de esta función más a fondo en su momento e hicimos hincapié al analizar el terminal, pero aquí no está de más ver cuál es el efecto en la práctica de optar por una apertura u otra en este tipo de fotografías en las que el grado de desenfoque es un aspecto clave.

Como comentamos en el análisis, la diferencia variando la apertura en el Samsung Galaxy S9+ es relativamente poco apreciable en el caso del desenfoque de las macro, siendo más acentuado a mayor apertura.

En interiores siguen defendiéndose bien, incluso poniéndoselo muy difícil a esos enfoques automáticos (con esa segunda foto del tiesto que veréis a continuación, la condición era enfocar cierta hoja y nos hicieron caso casi todos). Tanto a contraluz como a favor de ésta tenemos buenos disparos, destacando de nuevo los disparos del Pixel 2X L y el Samsung Galaxy S9+ por distancia mínima de enfoque, detalle y balance de blancos, seguidos de cerca por el Mate 10.

En esta escena a contraluz vemos como el iPhone X tiende a subexponer a contraluz, resolviendo bien a favor de ésta y el V30S tiene un matiz demasiado cálido y se amarillea la escena. Y cuando hemos puesto la luz a favor pero el enfoque en contra, el único que no nos ha acabado de obedecer en esto último era el iPhone X, aunque centrarse en una hoja concreta cuando hay varias es complicado, siendo esta vez los que mejor han resuelto en cuanto a exposición, balance de blancos y desenfoque el LG V30S y el S9+.

Hablando de macros podemos aprovechar para ver algunas particularidades, como la influencia del HDR en según qué casos (en el LG V30S es más acentuado), o qué cambia de usar el Modo apertura al Modo pro (manual) en el Huawei Mate 10. Lo que hemos visto en este segundo caso es que el resultado siempre será más natural (obviamente) con el modo Pro, pero el de apertura permite forzar por encima de f/1.6, valor que siempre tendremos en las macro en automático o en Modo retrato.

La aplicación de HDR cambia bastante el resultado en el caso del LG V30S ThinQ.

Los distintos modos del Huawei Mate 10 permiten obtener resultados más a nuestro gusto, aunque con el de apertura sólo podremos ajustar este parámetro (y no la exposición, la ISO o el balance de blancos) y siempre será más agresivo y menos natural que el desenfoque obtenido en modo manual, apurando al máximo el desenfoque.

Con el modo apertura podemos forzar este parámetro (en este caso f/1.0), pero con casi toda seguridad nos saldrán borrones en los bordes. En este caso salva bastante bien la situación tanto en este modo como en el retrato, que se queda en f/1.6.

En la noche tenemos un resultado más equiparado. Fijándonos en el detalle (la iluminación cambiaba continuamente, de ahí que veamos reflejos y colores tan distintos, es ajeno a las cámaras), es el iPhone X el que logra un mejor resultado. Depuran menos las sombras y lo negros el resto, como el V30S o el Mate 10 (si nos fijamos en el botón de grabación de la cámara que enfocamos en la foto, en la parte inferior), pero en general aquí están bastante igualados.

Modo retrato

Lo decíamos en la comparativa de vídeo y también lo especificábamos en las tablas: aquí el que no tiene carta para jugar esta ronda es el LG V30S al no disponer de uno de estos modos retratos, de desenfoque u otras denominaciones que les han ido dando. Compararemos pues el resultado de los que sí disponen de él, haciendo hueco para el V30S de nuevo en la comparativa de frontales (exceptuando de nuevo ahí también el tú a tú con modos retrato frontales).

Aquí hay dos claros ganadores por cómo salvan el objeto principal y sus bordes en la mayoría de situaciones, teniendo un resultado más equilibrado y menos dependiente de la situación en la que se dispara. Por el detalle del primer plano, la naturalidad del desenfoque y por lograr salvar puntos críticos como el pelo o los puntos de menos contraste con el fondo, el Pixel 2 XL y el iPhone X son los que aplican de mejor manera estos modos.

Ninguno se salva de los fallos a nivel de los bordes

El resultado más natural teniendo en cuenta la exposición y el contraste lo da el Pixel 2 XL cuando la luz escasea un poco más. Todos aquí muestran fallos a nivel de los bordes, pero atendiendo al detalle y al balance de blancos el que mejor queda es el smartphone de Google.

Es también el que más nos gusta en interiores, salvando muy bien bordes tan complejos como el de unas hojas y con un desenfoque más natural que el del S9+ y el Huawei, que suele quedar más forzado.

De noche la cosa también se iguala bastante, si bien en el Huawei podremos siempre tirar del Modo apertura y ser nosotros los que regulamos dicho parámetro como ocurre con el modo de desenfoque del S9+. Aquí hay otro aspecto a tener en cuenta: los modos de desenfoque del S9+ y del iPhone nos van a exigir siempre una distancia mínima de 1-1,5 metros, aunque el primero es algo más permisivo en este sentido.

Comparativa fotográfica entre las cámaras delanteras

Quizás sea la que por tipo de uso y espacio tenga menos mejora o protagonismo, pero la cámara frontal es un elemento importante en la experiencia del terminal que puede determinar que estemos al final más o menos a gusto con él.

Más allá de los megapíxeles están el nivel de detalle, el contraste, la deformación por curvatura de la lente o las propiedades especiales que en ocasiones nos encontramos (como grandes angulares, herramientas de mejora, etc.), que al final serán los aspectos que harán que el resultado encaje más en nuestros gustos. Sobre todo teniendo en cuenta que el elemento más común que veamos aquí será probablemente nuestro rostro.

Por nivel de detalle los que destacan son el iPhone X y el Pixel 2 XL

Así, por nivel de detalle los que destacan son el iPhone X y el Pixel 2 XL, seguidos de cerca según condiciones por el Mate 10 y el V30S. En exteriores vemos que los dos primeros se diferencian sobre todo por la saturación (mucho mayor en el iPhone X) y en el contraste (más marcado en el Pixel), pero destacan frente al resto a nivel de nitidez en el primer plano.

En interiores pasa un poco lo mismo, aunque el V30S aquí se posiciona por delante del S9+ y el Mate 10 en cuanto a detalle y de saturación, más realista que estos dos.

La noche es el momento para lucirse por lo difícil de la escena, y aquí de nuevo es el Pixel 2 XL es que destaca por encima del resto mostrando una nitidez envidiable y alejándose de acuarelas y pérdidas de detalle. Le sigue en esta ocasión más de cerca el Huawei Mate 10, que también saca un buen resultado mejorando el de los otros dos.

Modo retrato en las cámaras delanteras

De nuevo un apartado en el que el LG V30S no puede competir en igualdad de condiciones, así que veremos si en otra ocasión alguno de los terminales de esta marca añade una función similar y es más justo incluirlo en este combate.

En cuanto al resto, el que mejor resultado saca es el Huawei Mate 10, por dejar menos cortes agresivos y aplicar un desenfoque que queda menos artificial y sin fallos que el del resto, exceptuando el disparo nocturno donde queda mejor el iPhone X.

Un breve paseo por las apps

En el vídeo nos paramos un momento a dar un repaso de las apps de cámara de cada móvil, ya que como hemos comentado es al final una parte determinante de la experiencia fotografiando. Tendréis más detalles de cada una de ellas en los respectivos análisis, pero vamos a comentar brevemente los principales puntos de cada una.

La app de cámara del Pixel 2 XL es bastante sencilla y de navegación intuitiva. No tenemos modos más allá de los HDR (y cuya visibilidad hay que activar previamente) que hemos comentado en este artículo y los de disparo panorámico, esférico y de desenfoque, estando éstos tres últimos ocultos en un sub-menú pero muy al alcance, sin complicaciones. Fluidez y los ingredientes justos para una buena experiencia, aunque se echa en falta un modo manual para acabar de exprimir lo que desde luego parece una buena cámara.

La app de cámara del Samsung Galaxy S9+ dispone de modos algo más peculiares como el de "comida", los cuales podemos reordenar a conveniencia para que nuestro navegación sea más cómoda. Modo manual completo, modo de desenfoque y muchas opciones de belleza si hablamos de la frontal, los únicos reproches son una opción de HDR escondida (e incómoda) y que al ajustar los parámetros de disparo en el modo Pro podemos fácilmente cambiar de modo de manera accidental.

App de cámara del Samsung Galaxy S9+.

La app de cámara del iPhone X gana a todos en sencillez, con una navegación por swipes entre los distintos modos de foto y vídeo y los accesos rápidos habituales (HDR, cambio de cámara, flash, temporizador). Modo retrato en la frontal y en la trasera, fácil de usar en ambos casos, aunque tampoco tenemos modo manual.

App de cámara del iPhone X.

La app de cámara del Huawei Mate 10 mantiene la esencia que esta casa ha cultivado teléfono tras teléfono y EMUI tras EMUI, con modos y opciones para que el usuario pueda optar de preconfiguraciones que den un determinado resultado (pudiendo ajustar algunos aspectos pero casi siempre bajo la batuta de Huawei en cuanto al resultado final). La navegación es algo menos intuitiva y en ocasiones cuesta encontrar lo que buscamos, ahí tienen bastante margen de mejora, y hay un fallo importante en la disposición de los iconos de acceso rápido dado que acabamos tapando con el dedo los sensores frontales, de modo que nos sale un aviso que interrumpe la actividad de la cámara.

Al intentar activar alguno de los modos desde el acceso directo del lateral, solemos tapar lo sensores y nos aparece esta advertencia, dejando de ver la interfaz de cámara momentáneamente.

La app de cámara del LG V30S ThinQ evoluciona un poco más con respecto a lo anterior, incorporando entre otras características ese Modo brillo del que hemos hablado. Sin modos retrato, sí disponemos de un modo de ajuste manual completo y con navegación y gestión cómodas, y siempre la opción del gran angular a tiro de tap.

La app de cámara del LG V30S ThinQ.

¿Quién tiene las mejores cámaras del momento?

Antes de comentar qué teléfono nos parece el más equilibrado y el que da un mejor resultado en general, cabe recordar que al igual que en LG no hemos visto de momento un modo de desenfoque o para el bokeh, lo que aún no hemos visto en los smartphones de Google (y alguna otra marca) es la inclusión de una segunda lente en la parte trasera. De este modo, los Pixel de momento aún juegan con una sola cámara. ¿Es eso en la práctica una condición de inferioridad?

El Pixel 2 XL (de abajo a arriba el segundo) tiene una sola cámara trasera, a diferencia de la mayoría de sus rivales.

No, casi de manera rotunda, porque a tenor de los resultados que hemos ido viendo el Pixel 2 XL es el que más ocasiones hemos destacado, dándole el oro en fotografía de exteriores, nocturna, macros varias y retratos, así como en determinados disparos también con la cámara frontal. En el podio le acompañan en la mayoría de las ocasiones el Huawei Mate 10 y el Samsung Galaxy S9+, teniendo resultados más dispares el LG V30S ThinQ y el iPhone X.

No obstante, queda aún mucho año y muchos smartphones por probar, de hecho aquí tenemos dos de este año frente a tres que esperan ser renovados en lo sucesivo. ¿Veremos mejoras en éstos o en los que puedan sacar LG y Samsung más allá de los que os hemos mostrado aquí? Desde luego, la cosa se pone realmente interesante.