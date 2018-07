Así se está dibujando la era post-notch: un "agujero" y otras innovaciones presents y futuras en el frontal de los móviles

Tras el Essential Phone, pero sobre todo tras el iPhone X, hubo una epidemia de notch o muescas en los frontales de los nuevos móviles, contagiándose tanto alta como media gama. Pero ya hay pistas de lo que puede ser la próxima moda en el diseño de los frontales de los móviles siguiendo en la era sin marcos que se está perfilando y entrando en lo que podríamos llamar la era post-notch.

La pantalla es sin duda uno de los ejes de innovación de los últimos años, viendo esto que comentamos, la sensibilidad a la presión o el recurso de las curvaturas o la flexibilidad, cada día con más intentos. Pero hay una serie de filtraciones que parecen estar indicando los próximos pasos de los fabricantes para evolucionar la muesca, o más bien dar con esa pantalla infinita perfecta que parece estar más que nunca "a la vuelta de la esquina".

Lo que podríamos ver (y ya van cuatro pistas)

La muesca parece la manera más óptima de rascar milímetros para la pantalla y que la cámara frontal esté integrada (porque como matizaremos más adelante no siempre lo está), de modo que el marco superior sea lo más reducido posible. Esto está dando porcentajes de aprovechamiento del frontal por parte de la pantalla de récord, prácticamente acomodando a la mayoría de los buques insignia por encima del 80% incluso del 86%.

Diseños como los que implementan Samsung desde los Galaxy S8 o LG desde el LG V30 entre otros favorecieron esta evolución, pero sobre todo ha sido desde que se recurre al notch cuando la media de este parámetro ha aumentado, con ejemplos como el 84,9% del Essential Phone, el 83,6 del Xiaomi Mi 8 u otros ejemplos de fabricantes menores que vimos en el MWC '18 como el 86,8% del UleFone T2 Pro o ese 94,85% que ha llegado a clamar Doogee con el Doogee V (aunque no parece ajustarse a la realidad, como ha ocurrido anteriormente con otros).

Xiaomi Mi 8

Pero lo que estamos viendo recientemente son patentes que podrían aumentar más aún estas cifras, en relación a la creación de un agujero en la pantalla para ubicar la cámara frontal. Un agujero completamente rodeado de pantalla como lo que se filtró en relación a Huawei y que vendría en un modelo a finales de este año, a partir de algunas filtraciones.

Parece que Huawei estudia crear un agujero totalmente rodeado de pantalla con los sensores de proximidad o de luz en el borde superior fuera de la misma, por lo que al final tampoco tendríamos un terminal con un ratio 100%

El que también suena en relación a esto de los agujeros es Samsung. En el caso de los coreanos también hay una serie de patentes en las que hay una cámara frontal integrada en la pantalla bajo un agujero situado en la esquina superior derecha, así como lo mismo para integrar el sensor de proximidad, el de luz o el altavoz.

En el caso de Apple es poco probable que veamos desaparecer el notch, siendo ellos mismos uno de los principales detonantes de la tendencia (y con previsión de que se "contagien" el resto de modelos), pero también se filtró una patente relacionada con esto de los agujeros. Concretamente un sistema en el que habría varios orificios para dejar pasar la luz en una pantalla OLED, con la idea de que se trabajase en conjunción con la realidad aumentada.

Y hablando de pioneros, también están las ideas que trabajan en Essential. En este caso el fabricante al parecer tantea tanto la idea de una cámara retráctil (de lo que hablaremos a continuación, viendo los que ya existen con ese recurso), que la cámara frontal integrada en la barra de estado como si fuese uno de los iconos que aquí figuran de manera habitual, o bien de cámaras integradas bajo la pantalla como los lectores de huellas así implementados (de los que también hablaremos ahora).

Lo que ya estamos viendo

Algunos fabricantes han recurrido a las cámaras retráctiles para "aliviar" al frontal de este componente, de modo que no recurren a una ubicación poco habitual (y algo incómoda) como los Mi MIX de Xiaomi y la cámara subjetiva sigue estando en la parte superior. Cuando emerge, eso sí, porque son módulos que salen a petición del uso y que hemos visto (y probado) en el Vivo Nex y el OPPO Find X.

El segundo permite que no sólo se ahorre marco en relación a la cámara frontal, sino que no se renuncie a la ubicación habitual de los sensores de proximidad y luz, así como de los que puedan requerir los sistemas avanzados de reconocimiento facial. Aunque eso sí, supone que haya un componente más mecanizado, con el riesgo que esto da de cara a futuras averías y que una integración corriente (estática) no implica.

Lo que también influye en que se haya podido ir robando milímetros cuadrados se superficie en favor de tener una pantalla más despejada es el haber movido el lector de huellas, lo cual ha sido el recurso de Samsung, Apple o Xiaomi entre otros pasándolo a la parte trasera. Aunque lo más innovador en este sentido, y que también se coloca como posible evolución en las pantallas, son los sensores integrados en la pantalla desde que ya se logró la tecnología necesaria, como los del Porsche Design Huawei Mate RS, el del Vivo X20 Plus UD o el del Xiaomi Mi 8 Explorer Edition.

Así que queda ver si se materializan esas patentes que hemos visto antes, con lo cual quizás habría otra moda para los frontales de los smartphones. Por ahora probablemente nos quede mucho notch por ver, y sin duda será todo un reto tecnológico lograr estas pantallas que rocen el 100% de ratio pantalla-frontal si además se quieren mejorar los sistemas de reconocimiento facial, mantener (o integrar) funciones de realidad aumentada y mejorar las cámaras frontales, lo cual suele tener una exigencia a nivel de volumen.