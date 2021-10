OPPO Reno6 Pro 5G, análisis: la alegría de que todavía te sorprendan en algo que no esperabas

OPPO continúa fortaleciendo su presencia en los escaparates europeos sin recurrir a la agresividad en los precios. A cambio, ofrece características interesantes como algunas de las que vemos en el análisis del OPPO Reno6 Pro 5G.

Este móvil se coloca en esa gama media-semialta cuya aparición ha favorecido la línea de procesadores de Qualcomm que queda entre los más potentes para gama media (de la serie 700) y los más potentes de la alta (serie 800), lo cual en este caso se acompaña con un teleobjetivo y 12 GB de RAM entre otros aspectos. Veamos qué tal es la experiencia con él.

Ficha técnica del OPPO Reno6 Pro 5G

OPPO RENO6 PRO 5G DIMENSIONES Y PESO 160 x 72,5 x 7,99 mm

188 gramos PANTALLA AMOLED curva de 6,55 pulgadas

Resolución FullHD+ (2.400 x 1.080 píxeles)

402 ppp

Tasa de refresco: 90 Hz

Tasa de sampleo: 180 Hz

100% DCI-P3

Hasta 800 nits

Gorilla Glass 5 PROCESADOR Snapdragon 870

GPU Adreno 650 MEMORIA RAM 12 GB LPDDR4x ALMACENAMIENTO INTERNO 256 GB UFS 3.1 CÁMARA TRASERA 50 MP f/1.8

Gran angular 16 MP f/2.2

Macro 2 MP f/2.4

Telefoto 13 MP CÁMARA DELANTERA 32 MP f/2.4 BATERÍA 4.500 mAh

Carga rápida 65W SISTEMA OPERATIVO Android 11 con ColorOS 11.3 CONECTIVIDAD 5G NSA/SA

4G

Dual SIM

WiFi 6

Bluetooth 5.2

GPS

NFC

USB tipo C OTROS Lector de huellas bajo la pantalla PRECIO 799 euros

Diseño: de pequeño se cayó en una marmita de purpurina

Poco cambio aparente hay del OPPO Reno5 Pro a su predecesor a nivel de diseño. El Reno6 Pro es un móvil que encaja en dimensiones en las corrientes actuales siendo alto y voluminoso, pero tampoco más de lo esperado. De hecho, no llega a los 200 gramos.

Altura (milímetros) Anchura (milímetros) Grosor (milímetros) Peso (gramos) Pantalla (pulgadas) Batería Superficie (cm²) Volumen (cm³) OPPO Reno6 Pro 5G 160 72,5 7,99 188 6,55 4.500 116 92,68 iPhone 13 Pro 146,7 71,5 7,65 204 6,1 N. d. 104,89 80,24 Samsung Galaxy S21 151,7 71,2 7,9 171 6,2 4.000 108,01 85,33 Realme GT 158,5 73,3 9,1 186,5 6,43 4.500 116,18 105,73 Xiaomi Mi 11 Ultra 164,3 74,6 8,38 234 6,81 5.000 122,57 102,71 Sony Xperia 5 III 157 68 8,2 169 6,1 4.500 106,76 87,54 Huawei P40 Pro 158,2 72,6 8,95 209 6,58 4.200 114,85 102,79 OnePlus 9 Pro 163,2 73,6 8,7 197 6,7 4.500 120,12 104,5

Con este peso y dimensiones no resulta pesado y es cómodo, especialmente al no ser demasiado ancho. Los bordes, con acabado en brillo, son finos al tener la trasera y la pantalla curvas, pero esto no hace que el agarre sea menos agradable.

La trasera tiene un brillo poco discreto y quizás buscando atraer a un público más juvenil y atrevido, estando construido en plástico y dando sensación de calidad en material y construcción. Este acabado tiene la ventaja de no ensuciarse para nada, aunque resbala bastante. La marca entrega una funda transparente que sí es antideslizante y redondea un poco más los bordes, a la vez que iguala el grosor con el módulo de cámaras, que sobresale bastante (sin llegar a crear balanceo).

La bandeja de la SIM se ubica en la base, junto al altavoz principal y el USB tipo C. No hay minijack de audio y vemos los tres botones físicos habituales de encendido y volumen, cada tipo a un lado del móvil, estando en una ubicación correcta para que sean alcanzables.

Como hemos comentado ya, vemos un frontal con curvas en los laterales, lo que ayuda a conseguir una sensación de "todo pantalla" junto al agujero para la cámara frontal. Ésta queda en la esquina superior izquierda, viendo en el centro de esa zona un altavoz secundario/auricular colocado de manera muy discreta entre la pantalla y el borde.

Pantalla: cumpliendo mínimos y curvando laterales

En este móvil vemos un panel AMOLED de 6,55 pulgadas con resolución FullHD+ de 2.400 x 1.080 píxeles, teniendo con ello una densidad de 402 píxeles por pulgada. Éstos son valores que encajan en lo más recurrido en los móviles de gama media más cercana a la alta o bien móviles de gama alta más conformistas, por dar una experiencia correcta sin exigir (posiblemente) una mayor inversión (y exigencia energética) para tener mayor resolución, densidad y/o tasa de refresco.

Esto se cumple y el OPPO Reno6 Pro ofrece una buena experiencia visual sea cual sea el contenido. La sensibilidad táctil y la calibración son correctas, con buen grado de contraste y una temperatura de fábrica equilibrada, aunque podemos ajustar a nuestro gusto este parámetro en los ajustes de pantalla.

Aquí vemos la opción de elegir el modo de color de pantalla, siendo algo más natural la opción "suave" (sRGB) al no llegar a la sobresaturación del "intenso". Aquí conviene también activar el potenciador de color de vídeo, que no va a ser algo milagroso, pero sí acentúa un poco más el contraste y el color en los vídeos.

La tasa de refresco llega a los 90 Hz, con lo cual no queda en lo estrictamente convencional pero tampoco llega a los 120 Hz que parecen asentarse como mínimo en los smartphones más ambiciosos (incluso los siempre conservadores móviles de Apple). Se nota a nivel de fluidez en general, con un nivel que debería ser el de serie por la potencia teórica del hardware pero que no vemos si lo dejamos en los tradicionales 60 Hz. Posteriormente hablaremos de la influencia en la autonomía, pero a nivel de experiencia de uso compensará dejarlo en 90 Hz.

El brillo máximo es más que suficiente (800 nits teóricos), teniendo una buena visualización en este sentido en cualquier estancia. El ajuste de brillo automático también trabaja de manera correcta, reaccionando bien a los cambios de entorno.

En cuanto a las opciones que da el software, vemos que hay bastantes recursos para personalizar la pantalla de inicio, así como de manejo, pudiendo establecer la navegación por gestos y sin que la curvatura influya negativamente a este nivel. Se incluyen además particularidades propias de la capa de software como el gesto para mostrar iconos, que es una ayuda para poder usar el móvil con una sola mano, o los gestos en pantalla apagada (habituales tanto en ColorOS como en Realme UI).

La curvatura del panel no ofrece ningún añadido per se más allá de la estética. Nos podrá parecer más o menos atractiva según nuestros gustos, pero al menos tampoco provoca toques fantasma o mal funcionamiento del gesto "atrás". Eso sí, como es habitual, según cómo veamos el móvil podremos ver las sombras que la curvatura proyecta en los lados, algo que tampoco es un drama pero que no vemos en paneles planos.

El agujero para la cámara frontal no interfiere en los juegos o las apps a pantalla completa que hemos probado. Hace que la barra de tareas sea más alta de lo necesario, pero tampoco es más de lo que solemos ver con esta aproximación en general.

Rendimiento: sin problemas de insuficiencia o calentamiento

El OPPO Reno6 Pro dispone del Snapdragon 870 con 12 GB y 256 GB (UFS 3.1) como única opción para las memorias. Con esto el móvil provee de una buena experiencia con el software exigente, sin ver aumentos de temperatura llamativos o fuera de lo habitual.

Para que tengáis las habituales referencias, os dejamos a continuación los resultados de los benchmarks que nos ha dado el OPPO Reno6 Pro, en comparación a otros móviles de hardware similar o superior.

OPPO Reno6 Pro iPhone 13 Pro Max Sony Xperia 1 III Vivo X60 Pro Realme GT ASUS Zenfone 8 Xiaomi Mi 11 Ultra Samsung Galaxy S21 Ultra Huawei P40 Pro PROCESADOR Snapdragon 870 Apple A15 Bionic Snapdragon 888 Snapdragon 888 Snapdragon 870 Snapdragon 888 Snapdragon 888 Exynos 2100 Kirin 990 RAM 12 GB 6 GB 12 GB 12 GB 8 GB 16 GB 12 GB 12 GB 8 GB GEEKBENCH 5 (SINGLE/MULTI) 1.003 / 3.070 1.132 / 3.634 1.033 / 3.385 1.143 / 3.511 1.031 / 3.538 1.127 / 3.663 991 / 3.272 943 / 2.527 3D MARK (SLING SHOT) <(Maxed out)/p> (Maxed out) (Maxed out) (Maxed out) (Maxed out) (Maxed out) (Maxed out) 9.226 8.726 PCMARK WORK 11.154 - 11.857 11.163 14.673 11.113 11.691 14.043 9.476

Software:opciones, opciones, bloatware y opciones

A la espera de que ColorOS 12 llegue a los móviles de la marca, OPPO instala la última versión pública de su software al Reno6 Pro, siendo ColorOS 11.3 sobre Android 11.

El escritorio tal cual viene con el OPPO Reno6 Pro.

Apps de serie en el OPPO Reno6 Pro.

El sistema viene de fábrica con algo de bloatware. Da la impresión de que esta práctica vaya a menos en general, pero en este caso aún vemos apps como Facebook o Booking, además de todas las de Google y las utilidades propias, si bien se pueden eliminar.

El software de OPPO, cada vez más próximo al de los Realme, es una de las capas que más opciones de personalización da, como ya hemos introducido en el apartado de pantalla. En este caso, además, se añade la opción de iluminar los bordes, para dar algo más de utilidad a la curvatura de la pantalla.

También incorpora el habitual modo para juegos, que en este caso facilita algunos accesos directos e información como la temperatura en el lateral de la pantalla (escondido en una pestaña). No es uno de los más específicos que hemos visto, pero sí dispone una serie de personalización en cuanto a notificaciones y algunas funciones que quienes prefieren tener una experiencia sin distracciones con los juegos podrán agradecer.

Además de completo, el software es estable y funciona de manera correcta, sin apreciar bugs o errores. Sí es cierto que en alguna animación podemos ver algún ligero parón y que en ese sentido puede necesitar algo de optimización, pero es algo anecdótico que quizás muchos usuarios no perciban.

En cuanto a las opciones de biometría, vemos que el Reno6 Pro se encuadra en lo habitual y que dispone de reconocimiento facial y lector de huellas, estando éste colocado en la pantalla. La experiencia con ambos sistemas es correcta y no hemos detectado problemas, siendo desbloqueos efectivos en la mayoría de ocasiones. La lectura de rostro no funciona en la oscuridad, pero podemos tirar de luz de apoyo o bien del siempre activo lector de huellas, que además es muy eficiente.

Cámaras: la noche desequilibra un resultado prometedor

Uno de los aspectos que da sentido al apellido Pro con respecto al Reno6 base es la elección de las cámaras. Aunque veamos un sensor de menor resolución, el Pro incorpora un teleobjetivo y estabilización óptica en la cámara principal, incorporaciones que solemos ver cuando el fabricante busca dar algo más completo en fotografía. Queda así la composición de lentes y sensores:

Sensor principal de 50 megapíxeles Sony IMX766 con OIS y lente con apertura f/1.8.

Gran angular de 16 megapíxeles Sony IMX481 con lente con apertura f/2.2 y 119 grados de campo de visión.

Teleobjetivo con sensor de 13 megapíxeles Samsung S5K3M5 con lente con apertura f/2.4 y zoom óptico 2x.

Sensor macro de 2 megapíxeles OmniVISION OV02B10 con lente de apertura f/2.4.

App de cámara

La aplicación de OPPO no deja ni un cabo suelto a la hora de aprovechar ese equipo de cámaras que acabamos de repasar. Tiene un modo automático para elegir entre el tele, el gran angular y la principal, con HDR manual o automático, y el habitual (y de cuestionable utilidad) botón AI.

Algo que no es habitual es que el HDR manual o automático también puede aplicarse a los 50 megapíxeles. Para disparar con ellos no hay un modo como el retrato o el modo noche, sino que hay que desplegar las opciones de la parte superior.

Hay pestañas para el modo retrato, el modo noche, el vídeo y otras, pudiendo personalizarlas. El modo macro es una de éstas.

La app funciona correctamente y no vemos que haya lag o algún comportamiento anómalo. Dispone de las opciones más habituales y de aquéllas que los usuarios algo más exigentes puedan buscar, con una navegación cómoda tanto para las opciones de fotografía como para las de vídeo.

Cámaras traseras

La cámara principal del OPPO Reno6 Pro es bastante todoterreno y suele salir airosa en la mayoría de situaciones. El disparo automático tiene ya un buen rango dinámico y una colorimetría realista, sin tirar de sobresaturación y con un balance de blancos correcto, si bien el HDR es un buen recurso para contraluces.

Fotografía en modo automático (lente principal, 12 megapíxeles).

Este HDR puede ser un apoyo o algo a no recomendar según la lente y la situación. Sin demasiada exigencia no veremos cambios en ninguna de las lentes, pero en los contraluces con luz abundante podemos ver un resultado algo forzado (sobresaturado, aunque sin mucha penalización). Cuando es mejor evitarlo es de noche/interiores poco iluminados en las tres lentes, especialmente en el gran angular, viendo mucho más ruido que en el automático.

Hablando del modo noche, lo que vemos es que es otro recurso a considerar en sólo ciertas escenas y no tanto por el hecho de ser de noche (o casi de noche). Este modo no interpreta demasiado bien las iluminaciones y sombras si hay luz lo suficientemente abundante como para que el automático se defienda sin desdibujar mucho y sin que se invada las escena de ruido, que en la lente principal es en menos casos de los que podríamos esperar.

Por tanto, será recomendable en situaciones de muy poca luz, donde sí se tenga que escapar del ruido y sobre todo queramos salvar algo mejor los contornos. De hecho, en interiores con iluminación media será mejor recurrir a los 50 megapíxeles que al modo noche (y sobre toto al HDR).

Los 50 megapíxeles se pueden beneficiar del HDR, aunque como ocurre en modo automático el rango dinámico es correcto si la situación no es especialmente exigente en este sentido. Podremos sacar algo más de detalle al recorte en situaciones en las que la nitidez es menor, sin milagros.

En cuanto al gran angular, vemos aspectos positivos como el hecho de que no haya cambios en colorimetría o balance de blancos. Como siempre ocurre, la nitidez es menor, pero es algo que en condiciones favorables sólo se ve al ampliar.

El teleobjetivo nos da un buen zoom óptico de 2x y un digital de más aumentos que también salva bien la situación, con menor nitidez pero sin desdibujar demasiado. Incluso de noche el rendimiento es muy correcto.

El disparo macro es el recurso de siempre, quizás estos días de moda, que en este caso agradece un sensor de 5 megapíxeles frente a la habitual y conformista apuesta de 2 megapíxeles. Aunque ya hemos visto que el gran angular se sobra y se basta para hacer buenas macro, como ocurre en el ASUS Zenfone 8 o los iPhone 13 Pro, y que normalmente la lente principal tiene mayor apertura y, por tanto, nos puede dar fotos en primer plano con un bokeh natural y bonito (más lejanas, eso sí).

Fotografía con el objetivo de macro.

Fotografía en automático.

Cámara frontal

La cámara frontal del Reno6 Pro da muy buenos resultados en abierto y con luz abundante: tenemos autofotos naturales, sin exceso de contraste y con buen grado de detalle. Los interiores suelen ser un problema para estas cámaras y no vemos una excepción en este caso, aunque con iluminación media-alta la alta resolución del sensor ayuda un poco, sin tampoco ser la panacea.

El modo retrato trabaja bien, con un desenfoque algo plano pero normalmente con un buen recorte. El balance de blancos suele ser correcto y dispone de muchas opciones a nivel de modo belleza.

Vídeo

La estabilización óptica se nota más aquí que en el disparo nocturno, haciendo que ese modo superestable que se empeñan muchos fabricantes en añadir quede algo forzado y sea más bien prescindible. De día vemos vídeos algo sobresaturados, pero en general están bien ya sea a 4K o a 1080p.

El cambio de lentes se puede hacer siempre (salvo en modo superestable), sea la resolución que sea y en plena grabación, siendo más bien suave. De noche vemos que la estabilización se ausenta un poco, lo cual no nos esperábamos en este caso, viendo algo más ruido del esperado.

Autonomía: la verdadera sorpresa

Así como el OPPO Find X3 Pro nos dejaba algo fríos en relación a la autonomía, el Reno6 Pro nos ha dado mejores resultados y, de hehco, llega a ser un punto fuerte en la expereincia. Como base parte de una batería de 4.500 mAh, que sin ser algo sorprendente no está mal y está dentro de la media actual en móviles con estas diagonales.

Así, teniendo en cuenta el hardware y alternando periodos de wifi/4G y 60/90 Hz de máximo, la media que nos ha dado es de 32,2 horas de autonomía por carga con unas 12 horas de pantalla. Los buenos datos no quedan ahí, dado que en un uso estándar (poco rato de juego, más de vídeo y música, más wifi que datos) las horas por carga no difieren mucho entre una tasa de refresco u otra.

La máxima autonomía que hemos obtenido es de 38 horas con 60 Hz y la mínima de 25 horas con 90 Hz, en éste último caso con muchas horas de vídeo. Esto, sumado a la espectacular carga rápida de OPPO, dan muy buena experiencia, bastando con 30 minutos para cargar la batería de 0 a 100% con su cargador de 60 vatios.

Test de PCMark a 90 Hz. No es un resultado sorprendente, sin embargo en el día a día los 90 Hz nos han sorprendido para bien a nivel de consumo.

Audio: se defiende, sin destacar

Como decíamos en el apartado de diseño, el fabricante no ha dejado hueco para el conector de 3,5 milímetros. Para auriculares tenemos el Bluetooth o el USB tipo C, con sonido estéreo a nivel de altavoces externos.

El audio es correcto, sin destacar especialmente pero cumpliendo con los mínimos de calidad que esperaríamos en un móvil con salida dual. Es un sonido claro, sin carraspeos u otros problemas y con un rango dinámico más que aceptable.

El volumen máximo es de entre 105-108 decibelios en la salida del altavoz, que quedan en unos 80 ambientales. Pero la mejor experiencia se tiene más o menos en torno al 50% del volumen, sin la distorsión que se produce al subir al máximo.

Encontramos algunos ajustes extra como el Dolby Atmos o la selección de perfiles según el entorno o el contexto. No le vemos demasiado sentido a lo primero con auriculares, que es quizás cuando lo deberíamos de agradecer más según parece, con un sonido más “metálico” y plano en cualquiera de los entornos. Se tiene mejor experiencia eligiendo el perfil inteligente, que además se adapta un poco según estemos escuchando música, una película/serie o un juego.

OPPO Reno6 Pro 5G, la opinión de Xataka

Los móviles de OPPO suelen ser propuestas completas y llamativas al menos en algún aspecto y el Reno6 Pro no escapa a esta costumbre. No hablamos sólo del brilli-brilli de su trasera, hablamos de un móvil completo y con buen funcionamiento.

Sin ser un ganador absoluto en especificaciones con respecto a la competencia, da una buena experiencia y cumple ciertos mínimos interesantes como un procesador de la serie 800 (no de los superiores, pero ya por encima que otros de gama media del mismo fabricante), 12 GB de RAM o un set de cámaras que incluye estabilización óptica y teleobjetivo.

Lo completo se paga y el precio se eleva con respecto a otras propuestas parecidas de la competencia, por lo que quizás competir en algunos mercados se le puede hacer más difícil. Pero si no buscamos aspectos exclusivos de la gama alta (más cara), como una resolución QHD o mayor, el procesador más potente o un zoom óptico de más aumentos, esta apuesta de OPPO es completa y tiene puntos como la carga rapidísima o la conectividad a la última, con Bluetooth 5.2, WiFi6 y 5G.

9.0 Diseño9 Pantalla9 Rendimiento9 Cámara8,75 Software8,75 Autonomía9,25 A favor Cómodo y limpio, con eso ya nos gana bastante (seamos o no fans del brilli-brilli).

La autonomía nos ha sorprendido para bien: lo normal es que sobrepase las 24 horas, incluso a 90 Hz y jugando.

Sobrado de potencia: puede con todo. En contra Una lástima que no lleve minijack de audio (al menos tiene estéreo).

Da la impresión de que falta algo de trabajo afinando las cámaras: el resultado es bueno en ciertos puntos pero inconsistente globalmente.

Seguimos sin ser fans de las curvas.



