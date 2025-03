iPad Air 2024 vs iPad Air 2025: estas son las principales diferencias entre ambos modelos

Apple sorprendió ayer con el lanzamiento de un nuevo iPad Air, apenas después de un año de haber lanzado el anterior modelo. ¿Qué ha llevado a los de Cupertino a una nueva actualización de su tablet? ¿Merecerá la pena el nuevo iPad Air 2025? Vamos a intentar responder a estas preguntas a lo largo de este post, para que lo tengas claro porque el nuevo modelo se puede reservar ya y se pondrá a la venta el próximo 12 de marzo, por si estás pensando dar el salto a esta nueva generación.



IPAD AIR (M2 - 2024) de 11 pulgadas IPAD AIR (M2 - 2024) de 13 pulgadas iPad Air (M3 - 2025) de 11 pulgadas iPad Air (M3 - 2025) de 13 pulgadas DIMENSIONES Y PESO 24,76 x 17,85 x 0,61 cm 462 gramos 28,06 x 21,49 x 0,61 cm 617 gramos (modelos Wi-Fi) 618 gramos (modelos Wi-Fi + Cellular) 24,76 x 17,85 x 0,61 centímetros 460 gramos 28,06 x 21,49 x 0,61 centímetros 616 gramos (617 gramos en versión Wi-Fi + Cellular) PANTALLA IPS de 11 pulgadas Resolución de 2.360 x 1.640p 264 píxeles por pulgada 60 Hz de refresco Tecnología True Tone Brillo de 500 nits IPS de 13 pulgadas Resolución de 2.732 x 2.048p 264 píxeles por pulgada 60 Hz de refresco Tecnología True Tone Brillo de 600 nits IPS LCD de 10,86 pulgadas Resolución FullHD+ de 2.360 x 1.640p 60 Hz de refresco Tecnología True Tone Brillo de 500 nits IPS LCD de 12,9 pulgadas Resolución FullHD+ de 2.732 x 2.048p 60 Hz de refresco Tecnología True Tone Brillo de 600 nits PROCESADOR Apple M2 Apple M2 Apple M3 Apple M3 MEMORIA 8 GB 8 GB 8 GB 8 GB ALMACENAMIENTO 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB BATERÍA Hasta 10 horas de reproducción de vídeo Hasta 10 horas de reproducción de vídeo Autonomía de hasta 10 horas de navegación Autonomía de hasta 10 horas de navegación CÁMARA FRONTAL 12 MP f/2,4 12 MP f/2,4 12 MP con f/2,0 12 MP con f/2,0 CÁMARAS TRASERAS 12 MP f/1,8 12 MP f/1,8 12 MP con f/1,8 12 MP con f/1,8 SISTEMA OPERATIVO iPadOS 17 iPadOS 17 iPadOS 18 iPadOS 18 SONIDO Altavoces estéreo Doble micrófono Altavoces estéreo Doble micrófono Doble altavoz estéreo Doble altavoz estéreo CONECTIVIDAD Wi-Fi 6E 5G (en versiones Cellular) Bluetooth 5.3 USB-C (USB 3.1 gen 2) Wi-Fi 6E 5G (en versiones Cellular) Bluetooth 5.3 USB-C (USB 3.1 gen 2) Wi-Fi 6E (802.11ax) 5G (en versiones Wi-Fi + Cellular) Bluetooth 5.3 USB-C (USB 2.0) Wi-Fi 6E (802.11ax) 5G (en versiones Wi-Fi + Cellular) Bluetooth 5.3 USB-C (USB 2.0) OTROS Touch ID en el botón de bloqueo Disponible en color azul, morado, gris espacial y plateado Touch ID en el botón de bloqueo Disponible en color azul, morado, gris espacial y plateado Disponible en colores gris espacial, azul, púrpura y blanco estrella Disponible en colores gris espacial, azul, púrpura y blanco estrella PRECIO Desde 659 euros Desde 949 euros Desde 699 euros Desde 949 euros

Principales diferencias entre el iPad Air 2025 y el de 2024

Como hemos dicho, con solo un año de diferencia entre los ambos modelos, no es que las distinciones sean muy llamativas. Estos son algunos de los apartados en los que se puede comprobar qué novedades ofrece el nuevo iPad Air.

Pantalla y diseño

Al igual que su predecesor, el iPad Air 2025 está disponible en dos tamañas de pantalla: 11 y 13 pulgadas. Más allá de esto, en lo que a diseño se refiere, el peso es la otra diferencia. El de 11 pulgada pesa 460 gramos frente a los 462 gramos del modelo de 2024, mientras que el de 13 pulgadas pesa 616 frente a los 617 gramos del iPad Air 2024. Como ves, la diferencia de peso no es notable prácticamente.

Otra de las diferencias de pantalla es que la resolución en los nuevos modelos es FullHD+. Es la única, ya que la nueva generación mantiene los mismos nits (500 en el de 11 pulgadas y 600 en el de 13 pulgadas), la misma tasa de refresco (60 Hz) y ambos modelos cuentan con tecnología True Tone.

Rendimiento

Este es el apartado en el que más diferencia se puede notar entre el iPad Air 2024 y el iPad Air 2025. El modelo anterior venía con el chip M2, mientras que la nueva generación de iPad Air integra el chip M3.

Este chip no es nuevo, sino que ya se puede encontrar en el MacBook Air 2024. Si comparamos el chip M3 con el M2, se puede observar un notable avance. El rendimiento mejora, al igual que la eficiencia energética. Aunque ambos chips cuentan con CPU de ocho núcleos, el M3 ofrece velocidades de procesamiento mucho más rápidas.

El chip M3, a su vez, cuenta con motores de decodificación ProRes, permitiendo una reproducción fluida y en tiempo real, incluso aunque reproduzcas imágenes de alta resolución. Asimismo, incorpora decodificación AV1, muy útil en resoluciones 4K y 8K.

Software

Otra de las diferencias que se pueden observar entre el iPad Air 2024 y el modelo de 2025 es en cuanto al software. El nuevo modelo viene con iPadOS 18 y quienes se compren el nuevo iPad tendrán garantizadas las actualizaciones durante cinco años. Además, es compatible con Apple Intelligence (aunque también lo será con el modelo anterior).

¿Merece la pena el nuevo iPad?

La sorpresa ha sido mayúscula al conocer que Apple ha lanzado un nuevo iPad en menos de un año. Si quieres tener un mejor procesador, entonces sí te merecerá la pena adquirir el nuevo modelo. Aunque si no es el caso y no buscas mejor potencia y vas a hacer un uso normal de la tablet, si encuentras un iPad Air 2024 a buen precio o con un buen descuento, no merecerá la pena invertir en el recientemente lanzado, ya que los campos no son significativos.

Los mejores accesorios para el iPad Air

