iPhone 16e Vs iPhone 16. Qué móvil de Apple elegir según tus gustos y necesidades

Después de numerosas filtraciones, ya se ha anunciado. El iPhone 16e es una realidad y ya hemos podido conocer, a través del anuncio de Apple, algunas de las características y especificaciones del nuevo "móvil barato" de los de Cupertino. Por ello, qué mejor que compararlo con el modelo base de la actual generación, el iPhone 16, para conocer cuáles son sus diferencias, y también cuáles son sus similitudes.

Tabla de especificaciones de los iPhone 16e y iPhone 16



iphone 16e iphone 16 Dimensiones y peso Alto: 14,67 cm Ancho: 7,15 cm Grosor: 0,78 cm Peso: 167 g Alto: 14,76 Ancho: 7,16 Grosor: 0,78 cm Peso: 170 gramos Pantalla OLED de 6,1 pulgadas 60 Hz de refresco Brillo de 800 nits (típico) Brillo pico de 1.200 nits (HDR) OLED de 6,1 pulgadas 60 Hz de refresco Resolución de 2.556 x 1.179p 460 píxeles por pulgada HDR True Tone Brillo de 1.000 nits (típico) Brillo pico de 1.600 nits (HDR) Brillo máximo de 2.000 nits (en exteriores) PROCESADOR Apple A18 Apple A18 ALMACENAMIENTO 128 GB / 256 GB / 512 GB 128 GB / 256 GB / 512 GB AUTONOMÍA Reproducción de audio: hasta 90 horas Reproducción de vídeo (offline): hasta 26 horas Reproducción de vídeo (streaming): hasta 21 horas Reproducción de audio: hasta 80 horas Reproducción de vídeo (offline): hasta 22 horas Reproducción de vídeo (streaming): hasta 18 horas CÁMARAS TRASERAS 48 MP Principal: 48 MP Ultra gran angular: 12 MP CÁMARA FRONTAL 12 MP 12 MP SISTEMA OPERATIVO iOS 18 iOS 18 SONIDO Doble altavoz estéreo Doble altavoz estéreo CONECTIVIDAD WiFi 6 5G Bluetooth 5.3 USB-C NFC GPS WiFi 7 5G Bluetooth 5.3 USB-C NFC GPS OTROS Certificación IP68 Face ID Botón de acción Compatible con Apple Intelligence Certificación IP68 Botón de acción Botón de control de cámara Compatible con Apple Intelligence PRECIO Desde 709 euros Desde 885 euros

Las diferencias entre el iPhone 16e y el iPhone 16

Dos móviles con dos particulares diseños y... cambios en lo relativo a la batería

Poco o nada tiene que ver el iPhone 16e con respecto al iPhone SE 3: ni en hardware, ni en software ni tampoco en diseño. La llegada de la nueva generación ha supuesto un cambio muy grande a nivel estético, eliminando el botón Home de la ecuación y apostando por algo más cercano a lo que pudimos ver con respecto al iPhone 14; introduciendo de esta forma un notch. En cambio, tanto el tamaño como el tipo de pantalla es prácticamente igual que el que viene con el iPhone 16.

La parte trasera también ha sufrido cambios para acercarse, en este caso, a lo visto en la actual generación con el iPhone 16, aunque salvando las distancias. En el iPhone 16e tenemos una única cámara principal de 48 MP (con zoom x2), mientras que el iPhone 16 incorpora un sensor ultra gran angular de 12 MP. De esta forma, eligiendo el nuevo móvil de Apple perderíamos el sensor ultra gran angular.

Además, no podemos obviar una de las grandes carencias del iPhone 16e con respecto a otros modelos de Apple (no sólo si lo comparamos con los iPhone 16, sino con móviles de las anteriores generaciones). El iPhone 16e no es compatible con la tecnología de carga MagSafe, aunque sí cuenta con carga inalámbrica Qi.

El botón de control de cámaras se mantiene exclusivamente en el iPhone 16

Una de las grandes novedades que introdujo Apple con el lanzamiento de la gama iPhone 16 (también Plus, Pro y Pro Max) es el denominado botón de control de cámara, que permite ajustar diferentes parámetros relacionados con la fotografía y vídeo. Un elemento útil si le sacamos partido.

Y en este caso Apple ha decidido que este botón de control de cámara será un elemento exclusivo del iPhone 16. Apple no lo ha incluido en el iPhone 16e, una decisión bastante lógica teniendo en cuenta que el nuevo móvil no destaca precisamente por su apartado fotográfico.

El punto más diferencial: el precio

De cara a elegir entre un móvil u otro, lo más determinante será el precio. El gran reclamo de la línea SE de Apple era precisamente el precio al que han ido lanzando sus terminales, y en en el caso del iPhone 16e, aunque es más caro de lo que esperábamos, es más económico que el iPhone 16.

De esta forma, si lo que buscamos es pagar menos por contar con algunas de las funciones más nuevas de Apple, como bien puede ser Apple Intelligence, el iPhone 16e es interesante porque su precio de lanzamiento es de 709 euros. En cambio, si lo que buscamos es un teléfono más completo, aunque sea más caro, puede que nos interese más dar el salto al iPhone 16 que actualmente tiene un precio de 885 euros.

Las similitudes entre el iPhone 16e y el iPhone 16

La llegada de Apple Intelligence

Está claro que las marcas quieren llevar la Inteligencia Artificial a sus móviles, permitiendo de esta forma que nosotros como usuarios podamos hacer uso de algunas de sus funciones. Apple también ha abrazado a la Inteligencia Artificial con Apple Intelligence, y aunque todavía no ha llegado de forma completa en España, lo hará más pronto que tarde.

Los iPhone 16 se anunciaron con varios reclamos, siendo Apple Intelligence uno de ellos. Apple también ha querido abordar el anuncio del iPhone 16e enfocándose en las funciones de Inteligencia Artificial que incorporará, por lo que en este sentido no tendremos diferencias entre ambos móviles.

Y... ¿qué hay del procesador?

Para hacer uso de la Inteligencia Artificial es necesario que un móvil ofrezca un buen rendimiento. Para ello, Apple dio el salto del Chip A16 del iPhone 15 al Chip A18 del iPhone 16. Este chip ofrece un buen rendimiento en prácticamente cualquier tarea, permitiendo hacer uso de Apple Intelligence sin ningún problema.

Por ello, sabiendo que el iPhone 16e también contará con las funciones de Apple Intelligence, no es de extrañar que Apple haya querido introducir en esta generación el mismo chip del iPhone 16. De esta forma, ambos móviles cuentan con el mismo procesador, el chip A18.

El botón de acción se mantiene

En las pasadas generaciones pudimos ver cómo Apple introducía un cambio sustancial en sus teléfonos: el botón de acción ahora permite configurarlo para hacer uso de determinadas funciones de forma mucho más cómoda, algo que es bastante útil..

Pese a que en el iPhone 16e no vemos el botón de control de cámara que se introdujo por primera vez en los diferentes móviles iPhone 16, sí que nos encontramos con el botón de acción, algo previsible teniendo en cuenta que no es un botón exclusivo de los iPhone 16, sino de otros móviles de las anteriores generaciones.

Por qué elegir el iPhone 16e

El precio es uno de los mayores reclamos del iPhone 16e, ya que oficialmente se lanzará por 709 euros. No obstante, también nos encontramos algunas características y especificaciones bastante interesantes. Donde más destaca es en:

La compatibilidad con Apple Intelligence . La llegada de Apple Intelligence supone un gran paso dentro de la marca Apple, y el iPhone 16e contará con todas sus funciones.

. La llegada de Apple Intelligence supone un gran paso dentro de la marca Apple, y el iPhone 16e contará con todas sus funciones. Incorpora el procesador del iPhone 16 . Entre las similitudes entre el iPhone 16 y el iPhone 16e nos encontramos con que ambos móviles vienen con el mismo chip.

. Entre las similitudes entre el iPhone 16 y el iPhone 16e nos encontramos con que ambos móviles vienen con el mismo chip. Su precio. Una de las cosas más más interesantes de este teléfono es su precio. Si las diferencias que presentan ambos modelos no son prioritarias, el iPhone 16e puede ser la mejor opción de compra.

Por qué elegir el iPhone 16

Aunque en algunos apartados no veamos diferencias entre ambos móviles, el iPhone 16 sigue siendo una opción de compra bastante interesante. Actualmente se puede encontrar por 885 euros y donde más destaca es en:

El apartado fotográfico . El módulo de cámaras trasero del iPhone 16 viene con el sensor ultra gran angular que no encontramos en el iPhone 16e.

. El módulo de cámaras trasero del iPhone 16 viene con el sensor ultra gran angular que no encontramos en el iPhone 16e. El botón de control de cámaras. Si el botón de control de cámaras es un elemento imprescindible, puede que nos interese más apostar por el iPhone 16.

