El iPhone plegable está en camino pero tardará en llegar, según The Information. Y competirá con los Samsung Galaxy Z Flip

En 2021 comenzamos a hablar del teórico iPhone plegable. El conocido analista Ming-Chi Kuo afirmaba entonces que ese dispositivo llegaría en 2023.

No lo hizo entonces, y tampoco lo ha hecho ahora, pero se siguió hablando de que Apple estaba trabajando en un producto con tecnología de pantallas plegables.

Los rumores prosiguieron y apuntaban a que el mercado aún estaba algo verde para la entrada en escena de Apple. Hace unos meses en The Information volvieron a hablar de las intenciones de la empresa de Tim Cook en este sentido, y se hablaba de "al menos dos prototipos de iPhone" con pantalla plegable.

A pesar de trabajar con varios prototipos, los datos apuntan a que el formato por el que apostará Apple es el de las pantallas tipo concha, como la de los Samsung Galaxy Z Flip6 que se acaban de presentar.

En The Information señalan además que Apple ya ha contactado con proveedores en Asia que serán los encargados de suministrar los componentes para estos móviles.

Lo importante, no obstante, es que el proyecto parece haber recibido la bendición total de los máximos responsables de la compañía, lo que haría más probable que nunca la aparición del iPhone plegable a no ser que no supere los estándares de calidad requeridos por la empresa.

Para verlo en acción, eso sí, tendremos que esperar bastante: según los datos a los que ha tenido acceso el diario, el iPhone plegable podría aparecer en 2026.

En Xataka | Apple nunca ha apostado por las pantallas plegables. Eso cambiará en 2027, pero no donde esperábamos