Nothing Phone (3), análisis: estaba aburridísimo de los móviles de siempre. Hasta que llegó el primer Nothing de gama alta

"Make tech fun again". Más allá de similitudes con eslóganes de ciertos personajes públicos, el mensaje de Nothing no es solo marketing: es la filosofía que llevan aplicando a todos y cada uno de sus productos desde el nacimiento de esta start-up. Una que nació con un Nothing Phone (1) que navegaba con remos en el océano de la gama media, y que ahora quiere llegar en velero a la fiesta más exclusiva con su Nothing Phone (3): la de los teléfonos de gama alta.

Sin atreverse aún a luchar por la gama del exceso, la de las máximas referencias de más de 1.000 euros, Nothing tiene una propuesta más sólida que nunca. Una en la que tienen oportunidad de mostrar en qué punto tecnológico se encuentran, a la par que mantienen una filosofía en la que no apuntan a un público masivo. Este teléfono es para aquel que busca algo muy concreto.

Ficha técnica del Nothing Phone (3)



Nothing Phone (3) dimensiones y peso 160,6 x 75,59 x 8,99 mm 218 gramos pantalla Flexible AMOLED de 6,67 pulgadas Resolución FullHD+ (2.800 x 1.260 píxeles) 460 ppp HDR10+ Tasa de refresco: 120 Hz Muestreo táctil: 1.000 Hz PWM: 960Hz Brillo: 800 nits Brillo máximo: 1.600 nits Brillo pico: 4.500 nits Gorilla Glass 7i procesador Snapdragon 8s Gen 4 GPU Adreno 825 memoria ram 12/16 GB LPDDR5x almacenamiento interno 256/512 GB UFS 4.0 cámara trasera Angular 50 MP, f/1.68, OIS+EIS, PDAF Periscopio 50 MP, f/2.68, OIS+EIS, PDAF, zoom óptico x3 Gran angular: 50 MP, f/2.2, EIS, 114º FOV Vídeo: 4K UltraXDR@60FPS cámara delantera 50 MP, f/2.2, EIS, 81.2º FOV batería 5.150 mAh Carga rápida 65W Carga inalámbrica 15W Carga cableada inversa 7,5W Carga inalámbrica inversa 5W sistema operativo Android 15 con NothingOS 3.5 5 años de actualizaciones de Android 7 años de parches de seguridad conectividad Dual nanoSI+eSIM 5G NSA/SA Bluetooth 6.0 NFC GPS WiFi 7 USB tipo C otros Certificación IP68 Trasera Gorilla Glass Victus Lector de huellas en pantalla Essential Space Glyph Interface Altavoces estéreo precio Desde 799 euros

Diseño, pantalla y sonido

El Nothing Phone (3) es un teléfono cuyo diseño solo termina de entenderse cuando lo sostenemos en persona. No me escondo: cuándo vi los renders filtrados (completamente fieles al diseño final) no entendí nada. Era un teléfono que rompía con la armonía de los dos modelos anteriores y en el que el caos como elemento principal no parecía funcionar.

Cuando tienes el teléfono en mano, todo cambia. Las cámaras no están alineadas, la Glyph Matrix (la pantalla circular compuesta por LEDs de la que hablaré más adelante) parece no pintar nada, el flash LED está en mitad de la parte superior, un LED rojo (que se ilumina cuando grabamos) descentrado... Nada parece tener sentido pero, cuando lo ves en persona, funciona.

Es algo completamente personal pero, en tiempos de móviles clónicos, el diseño del Nothing Phone (3) (en persona) me parece una pasada.

Es un teléfono distinto, con muchísima personalidad y un nivel de acabados a la altura de prácticamente cualquier otro teléfono de gama alta. Botonera, materiales (Gorilla Glass Victus trasero, aluminio), sensación de calidad percibida... Nothing siempre ha cuidado el acabado en sus dispositivos.

Respecto al panel, tenemos uno que cumple con los estándares de un gama alta en 2025: AMOLED, resolución superior a FHD+, compatibilidad con HDR10+, y brillo pico de 4.500 nits (HBM de 1.600). Es exactamente lo que se puede esperar de él: un panel muy bueno, un pequeño paso por debajo de los mejores del mercado.

El sonido no es tan brillante. Cuenta con doble altavoz estéreo y suena bastante fuerte, pero tanto la distorsión como la falta de graves son dos pecados que solemos encontrar en móviles de gama inferior. Y este viene a ser un móvil de categoría.

La Glyph Matrix

Nunca esperé ver una botella dando vueltas en la parte trasera de un teléfono, la verdad.

Uno de los puntos más diferenciales en el diseño de los Nothing Phone (1) y (2) estaba en su sistema de notificaciones mediante LEDs en la parte trasera. Uno que ha desaparecido en esta tercera generación a favor de la Glyph Matrix, una pequeña pantalla compuesta de pequeños LEDs en la parte trasera del dispositivo. Bajo mi experiencia con los dos anteriores modelos, esto es un claro acierto.

¿Por qué? Porque va más allá del espectáculo de lucecitas de sus antecesores, aquí sí que hay utilidades reales. Poder saber el porcentaje exacto de batería, la hora, de qué app tenemos notificaciones o activar el cronómetro son funciones bastante útiles cuando el móvil está bloqueado boca-abajo. No lo considero un factor tan potente como para ser razón principal de compra, pero poder tener una opción de bajo consumo energético que nos ayude a entender qué está pasando en nuestro teléfono cuando está bloqueado, es un sí.

La Glyph Matrix se controla con un pequeño botón ubicado en la parte media y derecha del teléfono. Si lo pulsamos, se activa el modo Glyph que tengamos y activo, y si lo mantenemos presionado, interactuamos con dicha función.

Sus funciones a saber son:

Juegos Glyph (reloj, el juego de la botella, porcentaje de batería, cronómetro, espejo, reloj solar, piedra papel y tijera)

Indicador (mediante icono) de notificaciones

Indicador de llamadas

Notificaciones Essential (podemos crear reglas muy personalizadas, hasta el nivel de "notifica con este determinado icono cuando reciba una notificación de mi chica en la que aparezca la palabra urgente")

Indicador de volumen

Rendimiento, software y autonomía

El nivel de personalización es sencillamente brutal, y lo mejor de todo es que los desarrolladores podrán acceder a él. En mi opinión, una de las funciones más curiosas que he probado nunca.

Nothing considera al Phone (3) un verdadero flagship, aunque no tiene el procesador más potente del mercado. Las razones son claras.

Desempeño térmico

Eficiencia energética

Experiencia de usuario

Según Nothing, el Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 es el mejor procesador para este teléfono, y yo he de decir que no me parece una idea descabellada. A nivel de benchmarks este procesador está bastante por detrás del Snapdragon 8 Elite, y rinde un pelín por debajo del Snapdragon 8 Gen 3. En otras palabras, es un móvil de 2025 con rendimiento de móvil de 2024. ¿Me preocupa? Ni lo más mínimo.



Nothing phone (3) Vivo x200 fe POco f7 Realme gt 7 realme gt7 pro PROCESADOR Snapdragon 8s Gen 4 MediaTek Dimensity 9300+ Snapdragon 8s Gen 4 MediaTek Dimensity 9400e Snapdragon 8 Elite RAM 16 GB 12 GB 12 GB 12 GB 16 GB GEEKBENCH 6 (SINGLE/MULTI) 2.091 / 6.654 2.112 / 6.650 2.028 / 6.271 2.239 / 7.209 3.150 / 9.664 3D MARK Wild Life Unlimited - 12.334 16.889 18.231 24.987 3D MARK Wild Life Stress Unlimited - 12.351 / 10.091 - 18.579 / 12.078 24.874 / 18.637 PCMARK WORK 14.347 13.485 15.181 12.806 25.431

Cualquier juego, aplicaciones de grabación de vídeo, exportación de archivos 4K, multitarea, tiempos de apertura... El Nothing Phone (3) vuela, y da una experiencia de uso más que satisfactoria.

A nivel de software, si eres de la vieja escuela (Nexus, CyanogenMOD, Pixel, ROMs muy "stock") esta ROM te sacará una sonrisa. Si eres un recién aterrizado, te encontrarás con algo bastante distinto a lo que ofrece la mayoría del mercado actualmente. NothingOS 3.5 es una ROM que bebe del Android más "puro", para añadir por encima una capa de personalización con varios sonidos "glitch", un diseño bastante pixel-art y, en definitiva, una apuesta muy juguetona.

A favor:

Es diferente

No tiene bloatware

Es muy rápida

En contra:

No es la más personalizable

No es la que más valor aporta en apps propias

La integración en IA es demasiado discreta

Nothing tiene acuerdos con Open AI y Google para integrar tanto ChatGPT como Gemini en el dispositivo, aunque queda lejos en la carrera por el mejor móvil en terreno IA. Carl Pei me contó que "hay mucho hype" a día de hoy con la IA y que prefieren aterrizar en funciones prácticas. Pero aplicar IA en la traducción automática, la edición de imágenes o la reducción de ruido en vídeo es práctico, y no hay nada de esto por aquí.

En su lugar, hay tres pilares: Essential Space (una app que permite guardar capturas de pantalla o grabaciones de voz con notas), Flip to Translate, y Essential Search.

Essential Space.

El Essential Space ya lo vimos en propuestas como el Nothing Phone (3) o el CMF Phone. En lo personal, es una función que no me convence. Es un espacio para guardar capturas de pantalla e ideas, pero ni la implementación de IA es demasiado potente ni he encontrado situaciones útiles para usarlo.

Sobre Flip to Translate, es una pasada. Si bloqueamos el teléfono y pulsamos la Essential Key, automáticamente el teléfono empieza a grabar. Es bastante transparente, porque la Glyph Matrix se activa mostrando la onda de grabación. Si pulsamos el botón de nuevo, marcamos un momento clave en la entrevista, y lo cerramos volviendo a pulsar.

Por último, está Essential Search. Aquí, Nothing acaba por completo con la búsqueda tradicional y ofrece resúmenes hechos por IA mediante Gemini. No soy demasiado fan de sustituir la búsqueda tradicional (que te lleva a un resultado mucho más completo) por un resumen, pero tampoco negaré la utilidad que tiene para ser más rápido y práctico.

Sobre la autonomía, es correcta, pero no va mucho más allá. Me ha costado superar las seis horas de pantalla y, aunque aguanta el día de uso, si le damos bastante caña vemos bajar el porcentaje en caída libre.

Cámara

El punto que diferencia a un móvil que de verdad aspira a competir con lo mejor del mercado no está en la potencia, está en la cámara. Si la cámara está a la altura del top 3, el resto de posibles puntos de mejora se empiezan a disipar. Nothing lleva dos generaciones con la cámara como asignatura a mejorar, y ya puedo adelantarte que esta tercera no es una excepción.

Cámara principal: 50 MP, f/1.7, 24mm (angular), 1/1.3", PDAF, OIS.

Cámara teleobjetivo: 50 MP, f/2.7, (periscopio), 1/2.75", PDAF, 3x zoom: OIS.

Cámara ultra gran angular: 50 MP, f/2.2, 114˚ (ultra gran angular), 1/2.76".

El hardware es correcto en el sensor principal, aunque el teleobjetivo y el ultra gran angular tienen un tamaño bastante justito. La app de cámara es una vieja conocida. No me entusiasma, pero tampoco me disgusta. El punto que más mejoraría tiene que ver con la preview: todos los móviles procesan después de disparar, pero la vista previa (lo que muestra antes de hacer la foto) no es de demasiada calidad.

Fotografías tomadas con la cámara principal

La cámara del Nothing Phone (3) está más cerca de lo que solemos encontrar en teléfonos de gama media que en lo que esperaría ver en un gama alta con todas las letras. Como fortalezas: con buena luz el look es correcto, no hay demasiada fiesta de sobresaturación, y los resultados son suficientes para inmortalizar prácticamente cualquier escena.

Como debilidades: tiene serios problemas a nivel de rango dinámico en sombras, exceso de contraste, y un lavado que acaba con la naturalidad que podría lograr este sensor.

Fotografías tomadas con la cámara teleobjetivo

El teleobjetivo tiene un procesado raro, bastante raro. Estoy seguro de que tiene mucho más potencial, porque las texturas son especialmente blandas y eso es fácil de corregir por software. No obstante, es una cámara que necesita bastante trabajo, como la principal.

Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular

El ultra gran angular suele ser un sensor bastante débil y, en este caso, no queda tan detrás como pudiéramos imaginar. Es cierto que el detalle está un poco por debajo respecto a la cámara principal, y que las zonas de sombra quedan aún más apagadas. Pese a ello, es una cámara más que decente dada su naturaleza.

Vídeo

La grabación de vídeo está en la línea de los resultados obtenidos a nivel de fotografía. Me falta un pelín más de estabilización y el procesado es bastante agresivo. Graba hasta 4K 60p, y no se calienta demasiado mientras está en el proceso.

Nothing Phone (3), la opinión de Xataka

El Nothing Phone (3) es uno de los teléfonos más particulares de la industria. Y es importante no solo por ser el bicho raro y molón de la gama alta, lo es porque significa que Nothing está en posición de enfrentarse a los grandes fabricantes. El Phone (3) lucha sin ningún tipo de reparo contra propuestas que rozan los 1.000 euros, aunque eso también juega en su contra.

Este es un teléfono bien diseñado, con una buena pantalla, un rendimiento más que digno y una batería notable. Pero no cumple en el punto clave por el que debe luchar un gama alta: la cámara. Es algo por desgracia habitual en teléfonos por debajo de 1.000 euros: se quedan más cerca de la cámara de un gama media que a una experiencia digna de un flagship.

Me ha gustado el teleobjetivo y la versatilidad del sistema fotográfico, pero necesitará unas cuantas actualizaciones para llegar al punto de procesado que merece un teléfono de este calibre. Si esto no supone un importante hándicap, este teléfono es maravilloso. Se disfruta, es divertido, y atraerá todas las miradas posibles.

8,2 Diseño 9,25 Pantalla 8 Rendimiento 8 Cámara 7,5 Software 8,5 Batería 8 A favor El diseño es subjetivo, pero ser tan distinto, estar tan bien acabado y tener una pantalla trasera es una pasada.

El rendimiento del teléfono es excelente

El equilibrio del teléfono es envidiable En contra La cámara no está a la altura de "un verdadero flagship"

La aproximación en IA de Nothing es muy discreta, demasiado



Imagen | Xataka

