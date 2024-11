Jensen Huang y Bill Gates tienen claro cómo serán los empleos del futuro: "Todos trabajaremos junto a agentes de IA"

En la actualidad nadie tiene la respuesta de cómo será la implementación de la IA en las empresas y su impacto en el mercado laboral. Los datos y los estudios sobre este impacto se quedan obsoletos a medida que la IA adquiere nuevas habilidades.

No obstante, voces bien documentadas como la de Jensen Huang, CEO de NVIDIA, y Bill Gates, apuestan a que la implementación más probable sean los denominados "agentes de IA". Huang aseguraba en el podcast 'No Priors' que "todos trabajaremos junto a agentes de IA. No hay duda de que tendremos empleados de IA de todo tipo".

Agentes hiperespecializados. El enfoque de Jensen Huang con respecto a la implementación de la IA en el trabajo no pasa por una AGI con conocimientos generales, sino en pequeños agentes especializados en áreas muy específicos que actúan, en esencia, como dobles digitales de lo que hoy serían los trabajadores cualificados. Es decir, modelos de IA con un conocimiento muy especializado en áreas delimitadas.

De hecho, Jensen Huang ha utilizado en varias intervenciones recientes el término "empleados de IA" para referirse a estos agentes de IA específicamente entrenados para desarrollar una determinada tarea.

IA colaborativa. El directivo de NVIDIA cree que los empleados de AI se gestionarán de la misma forma que en la actualidad se gestionan los equipos formados por personas: se define un determinado proyecto y se seleccionan distintos "empleados digitales" para que trabajen de forma conjunta entre ellos entablando conversaciones con otros agentes de IA y con empleados humanos, tal y como hacen en la actualidad los equipos.

El CEO de NVIDIA también compartió esta visión del futuro del empleo en el podcast 'BG2 Pod', donde los propios agentes de IA pedirían la colaboración de otros agentes especializados a medida que se van desarrollando los proyectos. "[El trabajo en equipo] no será diferente con los empleados digitales y de IA de todo tipo, así que vamos a tener gente de marketing de IA, diseñadores de IA, cadena de suministro de IA. Yo espero que NVIDIA algún día sea 'biológicamente' más grande, pero también, desde una perspectiva de inteligencia artificial, mucho más grande. Esa es nuestra futura empresa", señalaba Huang durante su entrevista.

Gates también cree que son el futuro. Hace solo unos días, Bill Gates también proponía esta forma de integración de la IA en el ámbito laboral, no tanto como copiloto genérico para hacer el trabajo, sino como agentes especializados en un área específica.

Ambos millonarios coinciden en que estos empleados digitales pueden ocupar áreas de conocimiento muy distinto. Pero lo que es más importante, es que abren una nueva vía de negocio para empresas especializada que ofrezcan estos empleados "digitales" como un servicio SAAS (Software as a Service). "Podría contratar un millón de ingenieros (digitales) de Synopsis para que vengan a ayudarme con un nuevo chip y luego contratar un millón de ingenieros (digitales) de Cadence para que me ayuden, y ese es un futuro emocionante para mí ", dijo Huang a 'No Priors'

Los desarrolladores ya han movido ficha. El enfoque de Jensen Huang y Bill Gates con respecto a modelos de IA hiperespecializados que actúan como "módulos" que se integran en un equipo empresarial, coincide con los movimientos que se están produciendo en la estrategia de algunas tecnológicas.

Microsoft, ha comenzado a crear agentes de IA autónomos para tareas concretas integrándolos en su plataforma Dynamics 365. uno de los más o. Salesforce lo está haciendo con su asistente de ventas y CRM Lightning.

No van sustituir a las personas. En opinión de Huang, estos agentes deben asumirse como una nueva herramienta más para hacer más eficientes a los empleados, no para sustituirlos, aunque reconoce que cambiará la forma en la que se lleva a cabo cada trabajo.

"[Los agentes de IA] ayudan a ser más productivos y a hacer cosas que, de otra manera no podríamos hacer. Por eso creo que, para todos los empleados, lo que yo diría es que aprovechen esta herramienta y la prueben. Y, con respecto a los empleos, yo diría que es muy probable que todos nuestros empleos cambien. ¿De qué manera? Bueno, mi trabajo va a cambiar la forma en que se hará en el futuro", aseguraba Huang en una entrevista en julio.

