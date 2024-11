Bill Gates coincide con Sam Altman y Microsoft: los agentes de IA personalizados cambiarán la forma en la que trabajamos

Como cofundador de Microsoft, Bill Gates fue uno de los artífices de la revolución tecnológica que hizo realidad el mantra de "un ordenador en cada escritorio y en cada hogar". Ahora, el millonario es un mero espectador (de primera fila, eso sí) sobre la evolución y las repercusiones de la IA a corto y medio plazo.

Gates fue el invitado del último episodio del podcast 'Possible' del cofundador de LinkedIn, Reid Hoffman y Aria Finger, donde el millonario explicó su visión sobre el potencial transformador de los agentes de IA en el entorno laboral. Según Bill Gates, la irrupción de las herramientas de IA cambiará radicalmente la forma en la que se trabaja.

De la oficina a la fábrica. Bill Gates destacó su sorpresa por el ritmo al que se estaban implementando las aplicaciones de la IA en soluciones reales para las empresas en los denominados "empleados de cuello blanco" que realizan trabajos de administrativos y de oficina. "La IA está poniendo las cosas fáciles para quienes están en las oficinas redactando informes legales o diagnósticos", aseguró Gates durante su entrevista.

Gates se mostraba convencido de que ese impacto también afectaría en menos de cinco años a los "empleados de cuello azul" que se encuentran en las cadenas de montajes en la industria manufacturera. "Los robots de 'cuello azul' ya están implementándose en la construcción, en el reparto y servicios de los restaurantes o limpiando las habitaciones", señaló el millonario. Este cambio no solo plantea preguntas sobre la estabilidad laboral, sino que abre un debate sobre cómo se adaptarán las personas a este nuevo entorno.

Hacia una nueva era de agentes de IA personalizados. Reflexionando sobre la máxima de "un ordenador en cada escritorio y en cada hogar" de los primeros días de Microsoft, el millonario asegura que la inteligencia artificial también se extenderá entre los usuarios. En sus comentarios, Bill Gates se alinea con los últimos movimientos de Microsoft, asegurando que cada persona tendrá su agente de inteligencia artificial personalizado.

Gates detalló que, gracias al uso del lenguaje natural, estos agentes podrán realizar tareas complejas y específicas sin necesidad de un software personalizado. "La idea es que puedas sentarte y entablar un diálogo sobre datos de una manera muy enriquecedora. Todos tendremos un agente que nos ayudará a hacer las cosas… tu agente puede determinar qué partes son lo suficientemente importantes como para tomarte el tiempo de entenderlas", comentó Bill Gates durante su intervención.

El impacto de la IA en el empleo. Las palabras de Bill Gates pusieron de nuevo sobre la mesa las advertencias de algunos de los principales artífices de la actual IA como Sam Altman, que vaticinaban un enorme impacto en el empleo. Según una encuesta llevada a cabo por la plataforma de empleo ResumeBuilder a finales de 2023, el 37% de las empresas que ya utilizan IA aseguran que la tecnología ya reemplazó a alguno de sus empleados. El 44% de las 750 empresas consultadas estaban convencidas de que la IA iba a provocar despidos en 2024.

Reid Hoffman, cofundador de la red social profesional más importante en la actualidad, coincide con el diagnóstico que hizo Sam Altman en su visita al podcast 'Unconfuse Me' de Bill Gates: el trabajo como lo conocemos en la actualidad no existirá en una década, pero durante ese periodo, los actuales empleos mejorarán en productividad.

Los datos apuntan a grandes cambios. Se han publicado distintos estudios de organismos europeos que tratan de evaluar el alcance del impacto de la IA en materia laboral. Todos coinciden con las previsiones de Bill Gates, Sam Altman y Reid Hoffman al afirmar que la IA traerá mejoras en productividad y grandes cambios en el empleo.

El informe ‘Generative AI and the future of work in America’ elaborado por McKinsey, estima que casi 12 millones de trabajadores estadounidenses podrían necesitar cambiar de trabajo para 2030 motivados, directa o indirectamente, por la llegada de la IA.

El Banco Central Europeo, sugiere en su estudio 'New Technologies and Jobs' in Europe "efectos entre neutros y ligeramente negativos sobre los ingresos de los trabajadores" ante la llegada de la IA a sus entornos laborales. En un carácter más local, el estudio 'IA y mercado de trabajo en España' de Randstad estima que la IA destruirá unos dos millones de empleos, pero creará 1,6 millones, por lo que el impacto deja un balance de 400.000 empleos menos en España.

Imagen | Unsplash (Arif Riyanto), Flickr (The Aspen Institute)