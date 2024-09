Bill Gates tiene claro qué haría si tuviera 20 años y volviera a empezar: una startup 100% dedicada a la IA

En el mundo de la tecnología, tener ideas para nuevos productos o servicios es algo importante, pero estar en el momento y lugar apropiado cuando tienes esa idea es tan importante como la propia idea. O casi más, podríamos decir. A lo largo de la historia, hemos visto productos que, desde la distancia y perspectiva del tiempo, consideramos revolucionarios o adelantados a su tiempo. La Atari Lynx o el Nokia N-Gage pueden ser dos ejemplos. Visto lo visto con Switch, también la WiiU podría entrar en la lista (pese a lo mal que lo hizo Nintendo en comunicación). Sin embargo, en su época fueron absolutos fracasos.

En los inicios de la informática personal, cuando IBM ya estaba asentada, surgieron muchos nombres, pero hubo dos que se impusieron al resto: Steve Jobs y Bill Gates. Estaban donde tenían que estar para dar forma a sus ideas, pero… ¿y si Bill Gates tuviera que empezar, de nuevo, en 2024? El fundador de Microsoft tiene claro cuál sería su caballo ganador. Y lo cierto es que no es algo muy sorprendente.

Bill Gates, IA y dinero, mucho dinero

Actualmente, todo es inteligencia artificial. No hay aplicación medianamente relevante que no tenga alguna función de inteligencia artificial para el usuario. Más allá de las propias apps como ChatGPT y las numerosísimas aplicaciones (de más o menos calidad) de inteligencia artificial generativa de vídeos e imágenes, tenemos IA hasta en la sopa.

Microsoft, gracias a sus acuerdos con OpenAI, ha integrado inteligencia artificial en su suite ofimática y de correo. Google está haciendo lo propio con Gemini y hasta Apple, que ha evitado durante un par de años hablar de inteligencia artificial, ahora tiene Apple Intelligence. Se está usando (y más que se va a usar) inteligencia artificial en videojuegos, aplicaciones como Notion también tienen sus funciones de IA y móviles como los Pixel 9 o los Galaxy S24 han acercado de forma muy sencilla la IA generativa a los usuarios gracias a sus aplicaciones fotográficas.

Las Big Tech están invirtiendo miles de millones en centros de datos para la IA, con cantidades enormes que, aseguran, serán rentables a largo plazo. Y, pese a un amago de pinchazo de la burbuja, actualmente se espera que la valoración de OpenAI se dispare hasta los 150.000 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los titanes del mundo y codeándose con nombres como Disney o Inditex.

¿Por qué tanto contexto? Pues porque Gates, que en su día se convirtió en uno de los pilares a la hora de estandarizar la informática y hacer que ésta llegara a cualquier tipo de usuario, ha declarado a CNBC que, si hoy tuviera que empezar de nuevo, se uniría a la carrera armamentística de la inteligencia artificial con una startup centrada en ese producto.

Observar el modo en que otras empresas están abordando la IA y detectar errores en sus enfoques es una de las claves para Gates

"Hoy en día, alguien podría recaudar miles de millones de dólares para una nueva empresa de inteligencia artificial que solo tiene unas cuantas ideas preliminares". Lo cierto es que Gates lo pinta demasiado fácil, ya que esa idea puede que ya haya sido mostrada a los grandes inversores a puerta cerrada (por algo las grandes tecnológicas están "soltando" dinero a espuertas a OpenAI), pero el empresario ya jubilado también comenta que la clave es tener… fe.

"Tuve la suerte de que mi fe en el software me hizo único", comenta Bill, añadiendo además que "creer en la IA no es algo muy único", pero que si se puede desarrollar una visión distinta sobre cómo se diseñan los sistemas de IA, se podría dar con una clave que otros no tienen y, así, diferenciar tu producto. Todo, claro está, dependerá del dinero que pueda conseguir por parte de los inversores.

Y dinero hay, está claro. Un informe de PitchBook del pasado mes de agosto revelaba que, en lo que va de 2024, los inversores se han "dejado" 26.800 millones de dólares en acuerdos de inteligencia artificial generativa. En todo 2023, las empresas de IA recaudaron 25.900 millones, por lo que la cifra total de 2024 puede dejar el listón bien alto.

Gates comenta que, si pudiera reunir suficiente capital, no tendría miedo a la hora de mirar al Sol. En ese caso, consideraría lanzar un competidor para empresas como Google, Nvidia u OpenAI. Curioso esto último porque OpenAI tiene todo el apoyo de Microsoft (de momento). ¿Y si no recibe la suficiente financiación? Fácil: buscaría un nicho en el que la IA pudiera ser relevante y crecer con menor competencia.

Además del "pues si tuviera 50 años menos yo haría un montón de cosas", Gates ha lanzado dos consejos que pueden ser útiles y que, seguramente, muchos ya están aplicando. El primero es que, el Bill de 20 años se habría dedicado a observar el modo en que otras empresas están abordando la IA y detectaría errores en sus enfoques para poder lanzar algo mejor o vender sus servicios.

El segundo es que se centraría en las formas en las que la IA puede mejorar todo: desde los negocios hasta la vida cotidiana. De esta manera, podría ver cómo optimizar tareas tediosas. Un ejemplo que da el propio Gates es que, si la IA redujera la carga de papeleo de los médicos, estos podrían dedicar más tiempo a sus pacientes.

Ahora bien, Bill Gates, por muy brillante que sea, no deja de ser una persona de 68 años que lo analiza desde su perspectiva. No estoy diciendo que sea mayor, ojo, pero él mismo asegura que anima a los jóvenes a empujar las fronteras de la IA porque sabe que "están analizando esto desde una perspectiva más fresca que la mía, y esa es su fantástica oportunidad".

Y, más allá de consejos para las generaciones actuales que están donde se encuentra la acción y decir qué habría hecho él con 20 años, Gates tiene otras opiniones sobre la inteligencia artificial. Hace unas semanas, el exempresario auguró un declive a corto plazo si la IA no dejaba de ser… un loro. Por su modelo de entrenamiento, la IA no puede aplicar nada que no se le haya enseñado previamente, por lo que no hará nada inesperado y el próximo paso es la metacognición.

Esto es realmente complicado porque implica tener consciencia del propio conocimiento, que es precisamente lo que nos permite a los humanos seguir adquiriendo conocimientos y aplicarlos para llegar a nuevas costas en lugar de a la repetida conclusión preaprendida. Y esa metacognición es, para Gates, "el Santo Grial" para que la IA sea mucho más que un simple asistente.

Bill tiene claro que la IA metacognitiva debería tener la capacidad de pensar "bien, ¿qué importancia tiene esto? ¿Cómo podría comprobar mi respuesta y qué herramientas externas me ayudarían? Esa es la gran frontera para la Inteligencia Artificial General".

Imágenes | Xataka, Governor Tom Wolf from Harrisburg

