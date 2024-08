NI la memoria ni el conocimiento, para Steve Jobs la verdadera inteligencia estaba en otra capacidad de los humanos

Una buena forma de ayudarnos a labrar nuestro camino al éxito es encontrar figuras inspiradoras. Personas de diferentes ámbitos que alcanzaron metas significativas y que muchas veces debieron superar múltiples adversidades. Afortunadamente, vivimos en un mundo conectado donde muchos discursos o experiencias de aquellos que pueden ser nuestros referentes están al alcance de la mano.

No necesariamente debemos coincidir en todo. A veces basta con encontrar determinadas anécdotas o consejos que pueden ser adecuados para ciertos momentos de nuestra vida. No es ningún secreto que Steve Jobs ha inspirado a miles de personas, y lo sigue haciendo. Un discurso brindado en 1982 por el cofundador de Apple en la Academy of Achievement tiene una parte que no ha pasado desapercibida.

Qué es ser inteligente, según Steve Jobs

Mucho se habla sobre la inteligencia. Algunos creen que esta capacidad es clave para alcanzar grandes logros en la vida, y que está directamente relacionada al coeficiente intelectual (CI). Otros creen la inteligencia no tiene que ver con el CI, incluso algunos afirman que se trata de una capacidad secundaria para conseguir logros, y que de nada sirve si no se tienen metas definidas, planes de acción y, sobre todo, disciplina.

Pero, ¿qué pensaba Jobs? Como señala IGN, el empresario tenía una visión bastante peculiar de lo que era ser inteligente. Para él, radicaba principalmente en la capacidad de las personas para no ver las cosas individualmente, sino entenderlas en su conjunto. Para ello, era indispensable tomar distancia y contemplar un problema o una situación como si se estuviera mirando desde lo alto de un edificio. Veamos exactamente qué decía Jobs:

“Yo he reflexionado un poco sobre esto, y una de las cosas que me parece importante es que mucho tiene que ver con la memoria, pero también con la capacidad de alejarse un poco, como si estuvieras en una ciudad y pudieras ver todo desde el piso 80, mirando hacia abajo. Mientras otros intentan descubrir cómo ir del punto A al punto B leyendo esos mapas absurdos, tú puedes ver todo delante de ti”.

Este exitoso empresario continúa explicando que el poder alejarnos nos permite ver todo en su conjunto, y hacer conexiones que, desde esa perspectiva, parecen obvias. “Por eso, las personas brillantes a menudo se sienten culpables, porque se les ocurren cosas que simplemente dicen “mira esto”, y otras personas les dan premios tontos y se sienten raros”, dijo, precisamente en la academia que reconoce los logros.

Para Bill Gates, otra personalidad del mundo tecnológico, el éxito estaba en considerar el peor y el mejor escenario. El cofundador de Microsoft dejaba en segundo plano cualidades como la lectura o ejercitar la memoria, aunque sabemos que tiene una enorme biblioteca y que dedica gran parte de su tiempo a leer. Para Warren Buffett, la clave para alcanzar el éxito está en alto tan simple como el tiempo.

Imágenes | Apple

En Xataka | Los consejos de Sam Altman para alcanzar el éxito en un mundo competitivo: construir una red sólida y ser constante