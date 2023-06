Nueve de cada diez programadores usan IA: una encuesta de GitHub muestra cómo lo raro, precisamente, es no usarla

El 29 de junio de 2021 se lanzaba GitHub Copilot. La herramienta teóricamente estaba destinada a hacer sugerencias de programación, pero pronto quedó claro que hacía mucho más que eso: era capaz de programar por sí sola y de ahorrarle mucho trabajo a los desarrolladores. Su éxito ha sido excepcional, y es de hecho parte de una realidad contundente: prácticamente todos los programadores hacen uso de esta y otras herramientas de IA para su labor.

El 92% de los programadores usan IA. Una encuesta de GitHub entre 500 desarrolladores profesionales de EEUU arrojaba una conclusión llamativa: el 92% de todos ellos usan herramientas de programación basadas en inteligencia artificial, tanto en el trabajo como fuera de él.

La vida del programador es mejor con IA. Esa popularidad no es extraña: en la misma encuesta el 70% de los desarrolladores indicaron que la IA está proporcionando ventajas significativas a su código. Entre otras cosas, porque les permiten obtener código de mayor calidad, producir más rápido y tener código con menos problemas una vez los desarrollos pasan a producción.

Vital para trabajar. Solo el 6% de los encuestados evitan utilizar herramientas de IA en el trabajo y lo usan solo en proyectos fuera de sus empresas. Eso deja claro que herramientas como Copilot se han convertido en una constante entre los desarrolladores profesionales, que, entre otras cosas, pueden producir más y mejor que antes.

Calidad, no (solo) cantidad. Inbal Shani, uno de los responsables en GitHub, explicaba que la métrica de "volumen de código" no es importante. Los propios desarrolladores reflejaban también ese aspecto en el estudio: su trabajo debería ser juzgado no tanto por producir más líneas como por la forma en la que gestionan errores y problemas en el proceso para lograr más calidad y no solo más cantidad.

Cuidado con el código IA. Hay además problemas en la calidad del código que generan estas herramientas, y que puede ser correcta pero también muy pobre. Mar Collier, de OpenInfra Foundation, indicaba en ZDNet cómo "la comunidad Python está lidiando con revisiones de código generado por IA, a menudo porque es basura, y la persona que "contribuye" no puede explicarlo porque no lo ha escrito".

La IA no te convertirá en un programador. Si no tienes conocimientos de programación, estos asistentes no podrán resolver todo tu problema aunque sí puedan ayudar a solucionar partes de él. Como decía Collier, "No pienses ni por un minuto que simplemente porque puedes usar ChatGPT para que te programe una rutina de ordenamiento de burbuja eso significa que ya eres un programador. No lo eres".

Son, sobre todo, una potente ayuda. Estos asistentes son para los programadores una forma de darles más tiempo en diseñar soluciones para los problemas que se les presentan. Así, esperan poder dedicar más tiempo a diseñar nuevas características y nuevos productos en lugar de picar código para implementarlas.

La IA no sustituye al programador: lo hace más feliz. La encuesta muestra cóo los programadores ya están usando herramientas de IA generativa para automatizar parte de sus flujos de trabajo. El éxito de estas soluciones, eso sí, no está quitándoles el puesto de trabajo a los desarrolladores. Lo que está logrando es que sean más felices haciendo su trabajo.

